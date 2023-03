Un hombre ha conseguido una gran cantidad de dinero gracias a la lotería, pero ha decidido mantenerlo en secreto a su esposa y su hijo para que sigan "trabajando duro".

Ha estado jugando con la misma combinación durante varios años y ha ganado alrededor de 750.000 dólares por cada boleto. A pesar de la gran cantidad de dinero que se ha embolsado, Li ha decidido no compartir la buena noticia con su familia.

Después de haber cobrado su premio, ha donado alrededor de 700.000 euros a obras de caridad. Sin embargo, todavía no ha decidido qué hacer con el resto de su fortuna. El motivo por el que ha decidido mantener en secreto su victoria es porque teme que su esposa y su hijo se vuelvan perezosos por la vida aparentemente resuelta. Li ha explicado que le preocupa que se sientan superiores a los demás y no trabajen ni estudien duro en el futuro.

Después de recoger su premio de más de 28 millones de euros, y a pesar de no saber exactamente qué hacer con el dinero que le queda, está seguro de que lo utilizará de manera sabia y reflexiva.

Impuestos de lotería y premios

Durante cualquier época del año, pero especialmente en la Navidad, es común dudar sobre los impuestos que se deben pagar por los premios de lotería. Si ganas el premio mayor en sorteos como el Gordo, el Niño, o cualquier otro premio de las loterías estatales, regionales o de la Cruz Roja, es natural que quieras saber cuánto porcentaje del premio te tocará entregar a Hacienda. Además, si has ganado algún premio en efectivo o en especie a través de concursos, también es importante que conozcas las implicaciones fiscales de tu premio.

Por ello, te explicaremos de manera sencilla cómo funciona la retención de impuestos para la lotería y otros premios, así como lo que debes hacer al declararlos en tu declaración de renta.

Por norma general, no se retienen impuestos sobre premios de lotería de hasta 40.000 €. Es decir, no tendrás que pagar impuestos a Hacienda sobre tus ganancias si tus premios no superan esa cantidad. Solo aquellos que posean un billete premiado con el primer, segundo o tercer lugar en la Lotería de Navidad, por ejemplo, tendrán que pagar impuestos pero si tu premio corresponde al cuarto u otro inferior, no tendrás que pagar impuestos y te llevarás el monto íntegro del premio.

Si tu premio supera los 40.000 €, tendrás que pagar un impuesto del 20% sobre la cantidad que exceda ese límite. Por ejemplo, si ganas un premio de 50.000 €, solo tendrás que pagar impuestos sobre los 10.000 € que exceden los 40.000 €. En este caso, el impuesto que se lleva Hacienda equivale al 20% de los 10.000 €, lo que representa 2.000 €. Por lo tanto, te quedarán 48.000 € de tu premio total de 50.000 €.

Si ganas varios premios en un solo sorteo y la suma total de tus ganancias supera los 40.000 €, tendrás que pagar impuestos sobre el monto total de tus premios. Por ejemplo, si compras dos boletos con el mismo número, pero diferentes números de serie para el sorteo extra de verano de la ONCE y ganas 40.000 € por cada uno, deberás pagar impuestos sobre el monto total de 80.000 €. En este caso, tendrás que pagar un impuesto del 20% sobre los 40.000 € que exceden los 40.000 €. Es decir, pagarás 8.000 € de impuestos (20% de 40.000 €). Así que, incluso si no ganas el primer premio, aún puedes tener que pagar impuestos sobre tus ganancias de lotería.