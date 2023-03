Dicen que ser padre es la única profesión en la que primero se otorga el título y luego se hace la carrera; qué cierto es. Un día como hoy no podemos comenzar esta crónica sin felicitar a todos los nuevos profesionales y ya titulados héroes sin capa. O sea, a los millones de padres que celebran su día especial. ¡Felicidades papis!

Como todo últimamente en esta vida, el Día del Padre 2023 no ha estado exento de polémica. Hay quien pretende borrar del mapa la celebración paterna con el argumento de la diversidad de familias. Tengo la sensación de que cada día «el nuevo feminismo» nos quiere arrebatar algo. ¿Qué hay de malo en celebrar a los padres del género masculino? ¿Por qué hacer como si no existieran? Sin ellos las mujeres no seríamos madres y esto no lo podemos rebatir.

Estoy absolutamente de acuerdo con una chica canaria que en resumen lo que viene a decir es que ya está todo inventado: Día de la Madre, del primo, del tío, de los abuelos Y de la familia, y que lo que debemos hacer es tomarnos con normalidad las cosas y actuar con respeto. Eso, respeto, es lo que nos esta faltando.

Quien espero que nos respete también es el tiempo. Los días se han alargado ya; flores y plantas se desperezan y según las previsiones, al igual que la primavera, las fiestas y saraos llegan con el augurio de una buena temporada.

Hablando de temporada, es grande la cantidad de cosas que ponemos en la lista para afrontar la primavera: pasar la ITV en el gimnasio, un cambio de armario, chapa, pintura y algún retoque. Ojo con esto último, consejo de la tía Murphy: ten siempre un buen cirujano o médico estético en nómina, si no corres el riesgo de parecer de la familia de Alvin y las Ardillas. Hazme caso, que los rostros inflados y las sonrisas Joker comienzan a deambular en exceso por nuestra ciudad.

Aún con mi lista ampliándose con la frase «el lunes empiezo la dieta», dejo la reflexión y el régimen para otro lunes. Me recuerdo que estoy aquí con vosotros y que estáis ya impacientes porque os cuente dónde hemos estado durante estos últimos siete días.

MALLORCA LIVE FESTIVAL

Únicamente quedan dos meses para la cita musical más importante de Baleares, el Mallorca Live Festival, que en su sexta edición volverá los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 en el antiguo Aquapark de Calvià.

Entre las cosas que nos contó Álvaro Martínez en la presentación del festival, que se llevó a cabo en el Innside Palma Center, incluyó la apuesta de la organización por una movilidad sostenible. Mediante una colaboración público-privada permitirá a los asistentes dejar su vehículo particular y desplazarse hasta el festival con un servicio de traslados que se podrán reservar en su web. Asimismo, el transporte público y las líneas hasta Calvià se verán reforzadas en los días de celebración del festival.

En esta edición el evento también contará con una nueva zona premium pensada para grupos de amigos, empresas y asociaciones que disfrutarán de una mejor visibilidad del escenario principal, accesos fáciles y rápidos e instalaciones exclusivas. Tiene muy buena pinta.

GOLDEN SWING CELEBRITY GOLF

El inicio de la temporada también ha dado el pistoletazo de salida a los torneos de golf. En esta ocasión fueron los residentes extranjeros quienes disfrutaron de este deporte en el T-Golf de Santa Ponça, donde se celebró el primer torneo de la temporada de la colonia alemana afincada en la isla.

El Golden Swing Celebrity Golf fue mucho más que un simple torneo. Durante toda la jornada se llevaron a cabo diferentes actividades, incluyendo un desfile de la diseñadora Ebru Berkiden, un brunch y el fin de fiesta con entrega de premios. Muchos rostros conocidos populares alemanes se dieron cita en esta edición, entre ellos Andrej Mangold, Anikka Jung Julia Römmelt, Gülcan Kamps y Diana Schneider.

MÁS DE UNO CON CARLOS ALSINA

Uno de los más populares periodistas y locutores de radio, Carlos Alsina, se desplazó a Mallorca con parte de su equipo del programa Más de uno de Onda Cero para hacer el programa en directo desde la isla. Todo el equipo realizó su emisión desde el salón de actos de la ONCE, donde hubo una gran afluencia de publico para escuchar y ver el programa en directo.

La noche anterior el equipo pudo degustar una cena de productos y platos típicos de la isla elaborada por el chef del Hotel GPRO Valparaíso, Carlos Botella. Este profesional hizo varias deliciosas propuestas: desde un pa amb oli con aceite Aubocasa acompañado por una degustación de embutidos mallorquines de Ramaders Agrupats y quesos de Mahón-Menorca; hasta los platos que componen el famoso variat mallorquí como el frito o el pica pica.

Todo ello maridado con vinos de la DO Pla i Llevant y de postre una degustación de ensaimada de Ca Na Cati y un gató con helado de almendra cruda elaborada por el chef pastelero del hotel Valparaíso.

EXPOSICION TOCA MATER

Mater, organización que trabaja con las personas con diversidad funcional, celebró una exposición con subasta titulada Toca’Mater en el Hotel ArtMadams.

La exposición consta de catorce obras en formato de un metro por un metro elaboradas en sus Tallers d’Experiències Sensorials por personas de todas las edades entre los 5 y los 70 años. Los artistas experimentaron con diferentes texturas para expresarse, y el público pudo tocar las obras para acercar el arte al visitante.

El objetivo de esta exposición fue el de recaudar fondos para tener un taller permanente de arte terapia y para la remodelación de la piscina del centro Mater. Bonita causa.

INAUGURACIÓN EL MARINO

Un nuevo espacio gastronómico abre sus puertas en el Portixol de la mano del grupo La Vasca y capitaneado por Mariana y Álex. Suman ya a su grupo su cuarto espacio de restauración en la isla. El Marino se ubica en el antiguo y mítico Mollet, en pleno centro de la barriada marinera de Palma. La inauguración contó con una amplia representación de la sociedad mallorquina, clientes y amigos de la casa.

RIAS BAIXAS

La DO Rías Baixas presento una exhibición de los vinos amparado bajo esta denominación de origen.

Más de 60 marcas de diferentes tipologías de vino formaron parte de esta acción que se llevó a cabo en el Hotel GPRO Valparaíso con la participación de 450 profesionales del sector de la restauración y hostelería.