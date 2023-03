Diana Morant: "No puede haber ciencia de excelencia sin garantizar la igualdad"

En la semana del 8M se ha hablado mucho de la desigualdad de género en todos los ámbitos, incluida la ciencia. Han sido muchas las científicas que han denunciado las trabas que han sufrido en la academia por el hecho de ser mujeres. ¿Coincide con su diagnóstico?

Efectivamente. Por eso, antes que nada, hay que ser muy claro y decir que la desigualdad de género existe y es una evidencia científica. Negarlo es negar la propia ciencia. Además, hay que tener en cuenta que las desigualdades sociales socavan la meritocracia. No podemos medir el mérito real de las personas si no combatimos las desigualdades que no te permiten llegar al mismo lugar que otra persona. Necesitamos impulsar políticas públicas para combatir las discriminaciones que afectan a la mitad de la población por el simple hecho de ser mujeres.

¿Qué tipos de medidas han puesto en marcha para construir una ciencia más inclusiva?

Tenemos muy claro qué tipo de problemas y discriminaciones se reflejan en las instituciones científicas. A partir de ahí proponemos varias soluciones. La nueva ley de la ciencia obliga a todos los centros de investigación a crear planes de igualdad y revisarlos anualmente. También crearemos un distintivo de igualdad para los centros de investigación, porque no puede haber ciencia de excelencia si no se garantiza la igualdad. Con la nueva ley de paridad, a partir de ahora, en los tribunales científicos deberá haber una presencia paritaria de hombres y mujeres para evitar la discriminación de género.

Uno de los proyectos científicos españoles más importantes de los últimos años ha sido el desarrollo de la vacuna contra el covid-19 de Hipra. Todo apunta a que esta fórmula se aprobará en breve. ¿Qué balance hace de este proyecto?

Debemos sentirnos muy orgullosos de la vacuna de Hipra. Sea cuando sea que se apruebe, es una razón de orgullo saber que somos uno de los siete países que capaz de desarrollar una vacuna contra el covid-19. Conseguir una inmunización en tres años sigue siendo un tiempo récord. Recordemos que seguimos estando en pandemia y que si hoy podemos tener una vida normal es gracias a las vacunas.

¿Cree que hemos aprendido algo de este proyecto?

La necesidad de estar más preparados ante las crisis sanitarias que vendrán. Más allá de la vacuna contra el covid-19, la experiencia con Hipra ha demostrado la importancia de la colaboración público-privada. Ahora somos un país más resiliente y mejor preparando ante las crisis sanitarias que podrían surgir en un futuro.

En estos días también se ha abierto un gran debate sobre el coste y beneficio de las energías renovables. ¿Cómo se posiciona usted al respecto?

Sobre este tema hay que ser muy claros y decir que el cambio climático es una evidencia científica, pese a lo que digan los negacionistas. Cuando hablamos del cambio climático y del daño que le estamos haciendo al planeta y a todos los seres vivos que lo habitamos. Salvar el planeta también es salvar a la humanidad. Porque no hay un planeta b y el que está esperando a una nave espacial para irse a otro planeta lo tiene claro. Por eso mismo, España ha dedicado el 30% de los fondos de recuperación a la transición verde. Debemos apostar por las energías renovables porque son más limpias, más baratas, nos ayudan a cuidar de nuestra salud porque descarbonizan y por lo tanto cuidan del aire y del entorno.

¿Considera que está avanzando lo suficientemente rápido en este camino de transición ecológica?

España es uno de los países más adelantando en el proceso de transición ecológica. Esto es una buena noticia porque significa que vamos a llegar antes al futuro. Estoy convencida de que ese va a ser el gran legado que le vamos a dejar a las generaciones futuras. El de ser un país exportador de energías limpias. Ahora los países ricos son los que tienen petróleo o carbón, en un futuro lo serán los que saben aprovechar el sol, el aire y las olas del mar para fabricar energía.