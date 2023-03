Embarazada de gemelos con tan solo cinco meses de gestación, Shakina comenzó a sangrar un 2 de marzo de 2022 y decidió ir a ver su médico, preocupada por lo que podría suponer.

El sanitario le dijo que sus bebés no eran "viables" y que daría a luz pronto a pesar de que los pronósticos no eran buenos: les dijeron que una vez nacieran, los podrían tener en brazos, pero que no los reanimarían por ser demasiado prematuros.

"Incluso en ese momento, mientras oía esas palabras salir de la boca del médico, todavía podía sentir a los bebés muy vivos dentro de mí. No era capaz de comprender cómo unos bebés que sentía tan vivos dentro de mí podían no ser viables", recuerda la madre, en una entrevista a la CNN.

Shakina Rajendram (35) y Kevin Nadarajah (37), según cuenta el citado medio, se mudaron a Ontario, Canadá, después de casarte para forma una familia. Aunque ya se habían quedado embarazados una vez, esta gestación terminó a los pocos meses porque el bebé se estaba formando fuera del útero.

En esta ocasión, a pesar de las malas noticias de su médico, ambos quisieron luchar para que sus bebés salieran adelante, por lo que buscaron información por internet. Sus hijos tenían tan solo 21 semanas y cinco días de gestación y para poder sobrevivir fuera del vientre de la madre tendrían que estar en el útero un día y medio más, por lo que lo ideal era que Shakina estuviera ingresada en una clínica especializada en "microprematuros".

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), cuanto antes nace un bebé, mayor es el riesgo de que muera o de que tenga una discapacidad grave. Los bebés prematuros, sobre todo si han nacido antes de las 37 semanas de gestación, pueden tener problemas respiratorios, digestivos y hemorragias cerebrales, algunos que pueden durar toda la vida. Por tanto, los microprematuros (nacidos antes de la semana 26 de gestación, que pesan menos de 740 gramos) pueden tener problemas especialmente graves.

Finalmente, la pareja solicitó el traslado al Hospital Mount Sinai de Toronto, que ofrece reanimación y atención activa a las 22 semanas de gestación, y el 4 de marzo, después de la medianoche y dos días después del sangrado, Shakina dio a luz a sus bebés, Adiah con un peso inferior a 340 gramos y Adrial con un peso inferior a 425 gramos. Según el Guiness World Records, se trata de los gemelos más prematuros y gemelos jamás nacidos.

"Nacieron más pequeños que la palma de nuestras manos. La gente sigue sin creernos cuando se lo contamos", expresa la madre a la CNN.

El pasado 4 de marzo, después de más de 160 días en el hospital y varios ingresos posteriores, los hermanos cumplieron un año.