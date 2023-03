El 61% de los médicos que trabajaban en centros sanitarios públicos son mujeres, pero la media de las que son jefas de servicio ronda el 20% en algunas comunidades. "Hemos avanzado, porque hemos aparecido. Cada vez somos más mujeres, pero si hasta ahora no ha habido es porque, muchas veces, tampoco hemos podido acceder" dice a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la doctora Elena Martín, que ha desarrollado toda su carrera profesional como cirujana en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, donde es jefa del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Además, es una referente nacional en la cirugía del páncreas y es una de las 100 mejores médicos españoles para la revista Forbes y la primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Los datos antes citados se extraen del estudio 'Mujeres en Medicina en España (WOMEDS)', impulsado por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME). Ahonda en la brecha de género en puestos de responsabilidad en una profesión muy feminizada como es la medicina. El estudio, pionero, se presentó a finales de año y contiene porcentajes de 2019 a 2021 de las profesiones médicas en cuatro ámbitos: asistencia sanitaria, organismos científicos y profesionales, carrera académica e investigadora. El objetivo, medir el sesgo de género, monitorizar su evolución y proponer medidas para reducirlo.

Según explica a este diario, la doctora Pilar Garrido, presidenta de FACME, el proyecto de WOMEDS "tiene vocación de futuro, ya que supone una herramienta para observar y visibilizar los datos obtenidos". Añade la médico que un ámbito que no tocaron hasta el momento es el relacionado con la industria farmacéutica. "Queremos saber quiénes son los investigadores principales que tenemos de los proyectos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y de los ensayos clínicos, si son hombres y mujeres", explica.

Sólo el 23% de los presidentes de las sociedades científicas; el 26% de los directores de departamento en las Facultades de Medicina y el 27% de los decanos, son mujeres.

El propósito que ahora tiene FACME es ampliar esa edición incorporando índices relacionados con la industria farmacéutica. Ya se está trabajando para comenzar a actualizar esa información y, en el último trimestre del año, se presentará la segunda versión del proyecto. De los últimos datos analizados, se extraen titulares como que sólo el 23% de los presidentes de las sociedades científicas miembros de FACME, el 26% de los directores de departamento en las Facultades de Medicina y el 27% de los decanos, son mujeres.

Jefas de servicio

Si se habla de actividad asistencial, en junio de 2021, el 61% de los médicos que trabajaban en centros sanitarios públicos en España eran mujeres. De las 12 comunidades autónomas que proporcionaron información sobre puestos de liderazgo entre 2019 y 2021, sobresalía el bajo porcentaje de mujeres jefes de servicio, que oscila entre el 20,3% de Andalucía y el 46,7% de Navarra. Respecto a jefas de sección, de nuevo se ven cifras con margen de mejora y gran variación según las regiones, que se sitúan entre el 24,8% de Aragón y el 53,2% de Navarra.

La doctora Elena Martín Pérez, es jefa del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa en Madrid desde hace cuatro años. Además, es una de las 100 mejores médicos españoles para la revista Forbes. La publicación destaca anualmente los nombres más relevantes por especialidad reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente. A su inclusión en reputada lista, la doctora Martín añade otro hito en su trayectoria: es la primera mujer en situarse al frente de los cirujanos españoles.

Martín Pérez compagina su actividad asistencial con la docente como profesora asociada de Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y está reconocida como una de las mayores expertas en la cirugía de páncreas de España. Además, es una brillante investigadora: ha publicado más de 181 artículos en revistas nacionales e internacionales y 51 capítulos en diferentes libros. También ha dirigido 11 tesis doctorales y ha participado en 12 proyectos de investigación financiados. Como se ha dicho, es la primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). "¿Que si algo ha cambiado?. Parece que sí, por eso es importante lo de las cuotas", señala la especialista a este diario.

"Faltan registros"

La jefa de servicio de La Princesa fue una de las expertas que participó en el trabajo de FACME sobre la presencia femenina en las profesiones médicas. A ella, como presidenta de los cirujanos, le tocó diseccionar esa presencia en las juntas directivas de las sociedades científicas. Admite que no siempre es fácil tener las cifras. "Faltan registros. Este trabajo era para ver el papel de la mujer en la actividad científica, clínica, las universidades...Me parece importante, porque, sin los números, no podemos saber cuál es la representación que tenemos, sabiendo que la participación de las mujeres en la Medicina es muy alta".

"Hemos avanzado porque hemos aparecido, pero ha habido pocas mujeres en esos puestos. Ahora hay más jefas de servicio, pero depende de las especialidades. Todos dicen: 'No ha habido mujeres'. Y es que, a lo mejor, tampoco hemos podido acceder muchas veces. En la Asociación Española de Cirujanos yo era la única mujer", incide la doctora Martín Pérez.

"Tiene que haber modelos de mujer líder y jefa. Se puede ser jefe de servicio y hay que luchar por ello", señala la doctora Martín

¿Qué le diría a las jóvenes médicos que vienen detrás?. "Primero, que tiene que haber modelos de mujer líder y jefa. Se puede ser jefe de servicio, quien tenga ganas, tiene que luchar por ello, al igual que hemos luchado siempre", responde. En su caso, explica, lo que más orgullosa le hace sentir es "haber conseguido la cosas, poco a poco, sin ayuda de nadie, estudiando todo el día. Y saber que no tengo tope. Y no me comparo con nadie", concluye la cirujana.