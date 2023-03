Raquel tiene 39 años y hace un año que busca sin éxito el embarazo. Acaba de acudir a una clínica de medicina reproductiva donde le han dicho que sus óvulos no son suficientes, ni tienen la calidad necesaria para poder ser madre.

El de Raquel no es un caso excepcional. Alrededor del 15% de la parejas en España sufre infertilidad. Y la edad es uno de los principales obstáculos para lograr el embarazo. Con 30 años la mujer tiene la mitad de probabilidad de ser madre que a los 20-24 años. Y después de los 35 años disminuye considerablemente. Hoy las españolas tienen a su primer hijo cada vez más tarde, ya roza los 32 años de edad media, en 1980 era de 25,6 años.

“El sufrimiento de una mujer ante su infertilidad no puede describirse con palabras”. Como mujer actual y como especialista en medicina reproductiva, la doctora Andrea Bernabeu, es conocedora de los cambios sociales que afectan a las mujeres de nuestro siglo. El trabajo, la estabilidad económica o querer disfrutar de otras cosas de la vida, entre otros motivos, provocan el retraso de la maternidad. “El problema es que no estamos preparadas para que nos digan que no podemos ser madres. No lo estamos porque nadie nos ha explicado que a nivel biológico, nuestra capacidad reproductiva sigue siendo la misma de hace miles de años”, explica la especialista, que añade “no importa lo que nos cuidemos. A pesar de que nos hemos esforzado mucho, estudiando, trabajando etc., el reloj biológico nos penaliza para convertirnos en madres”.

A partir de los 35 años la reserva ovárica de una mujer disminuye considerablemente: la calidad y la cantidad de los óvulos empieza a caer. “Pensamos que tener reglas es sinónimo de ser fértiles, pero no siempre es así”, añade la doctora Bernabeu.

En el lado positivo de la historia de Raquel está la ciencia. Cómo la medicina reproductiva ha evolucionado para llegar donde la biología no nos ayuda. “La infertilidad nos plantea cada día retos que debemos superar con un enfoque multidisciplinar. En Instituto Bernabeu contamos con médicos, investigadores, laboratorios y tecnología puntera que contribuyen a ofrecer soluciones realistas y honestas para cada paciente”.

“Si lo hubiera sabido, habría congelado hace años”. Raquel se lamenta de no haber criopreservado sus ovocitos. La doctora Bernabeu, por su parte, recomienda recurrir a esta técnica antes de los 35 años, que es biológicamente la mejor etapa para congelar los ovocitos y permite conservarlos en sus mejores condiciones. La técnica de crioperservación ha evolucionado notablemente y permite poder usar ovocitos congelados, durante años, con altas tasas de éxito.

“En Instituto Bernabeu no concebimos nuestra labor médica separada de la científica y la divulgativa. Entendemos que nuestra aportación a la sociedad incluye la curación, pero también la transferencia de conocimiento y el apoyo a quienes nos necesitan. Estamos sometidos a multitud de informaciones interesadas e inexactas. No todas las técnicas valen para todas las pacientes. La honestidad en la práctica médica es fundamental. Del mismo modo, creer toda la información que circula por la red nos hace vulnerables.

Mujeres que lideran la medicina reproductiva

Instituto Bernabeu está compuesto en un 86% por un equipo humano con nombre de mujer. Casi el 90% de la ciencia la escriben científicas y también buena parte de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Las 9 clínicas que forman el Grupo lo hacen bajo la dirección médica del doctor Rafael Bernabeu y la doctora Andrea Bernabeu. El Grupo es uno de los pocos que quedan en el mundo que no está integrado por empresas inversoras ajenas a la actividad médica.La apuesta por la investigación y el avance médico se refleja en la incorporación de técnicas y tratamientos que están a la vanguardia en medicina reproductiva. Son pioneros en el desarrollo de estudios genéticos, en la aplicación de la farmacogenética para lograr los mejores resultados o en el uso de Inteligencia Artificial, como herramienta para individualizar los tratamientos y mejorar los resultados para sus tres pacientes fundamentales: la mujer, el hombre y el embrión.

Más de 400 investigaciones

Los científicos de Instituto Bernabeu han desarrollado más de 400 trabajos presentes en las publicaciones de investigación científica más importantes del mundo.

La clínica está presente de forma destacada en los principales congresos y encuentros médicos mundiales en materia de infertilidad, genética o embriología. Y su impronta por la generación de conocimiento se refleja en la organización de congresos y jornadas de interés para profesionales y pacientes como el próximo encuentro médico que tendrá lugar este 10 de marzo, en el Auditorio de la clínica de Alicante a través de su Cátedra Universitaria de Medicina Comunitaria y Salud Reproductiva de la Universidad Miguel Hernández (UMH). En dicha jornada, expertos de reconocido prestigio se reúnen para abordar la salud reproductiva de la mujer del siglo XXI.

La confianza de pacientes de todo el mundo

Instituto Bernabeu cuenta con 8 clínicas en España y una en Italia. Ubicadas en Madrid, Alicante, Palma, Albacete, Cartagena, Elche, Benidorm y Venecia, todos los centros cuentan con un equipo de profesionales multidisciplinar en el que hay ginecólogos, biólogos moleculares, genetistas, urólogos, endocrinólogos o psicólogos, entre otros, atienden, a pacientes de 137 países que buscan soluciones a sus problemas reproductivos.