Boris Becker regresa a Mallorca. Como ya informó MZ en enero, el extenista profesional y antiguo propietario de una finca competirá en un exclusivo torneo de golf en Mallorca el sábado 11 de marzo. Sin embargo, el evento no ayudará a su ajustado bolsillo. "No pago a los famosos en mis eventos", asegura el organizador Ramin Seyed. "Cualquiera que exija dinero será expulsado de la lista de participantes". Para el "Golden Swing" en el campo de golf T de Calvià, aún quedan plazas disponibles previo pago.

Recientemente Becker, que sigue en concurso de acreedores tras cumplir su pena de prisión, provocó la ira de sus acreedores cuando tiró billetes por la ventana de un anuncio. Becker describió la acción como una "autoironía" al "Bild am Sonntag".

Un torneo para ricos y guapos

Ramin Seyed es un organizador de Hamburgo con raíces persas que se ha hecho un nombre en Alemania y en Dubai, donde vive desde 2003. Entre sus clientes figuran escuderías de Fórmula 1, discográficas y compañías aéreas. Para sus eventos, organiza a famosos como Jennifer López, George Clooney o Alicia Keys.

"Para mí es importante que no sean actos puramente promocionales", dice Seyed. A menudo, dice, son celebraciones internas de la empresa en las que los invitados famosos deben motivar a los empleados.

Un primo le dio la idea del torneo de golf en Mallorca. "Se hizo millonario con las criptomonedas y me dijo que yo sólo estaba todo el día con el portátil o el móvil", cuenta Seyed, que aceptó la invitación para jugar al golf.

Al hacerlo, nos preguntamos por qué no había torneos premium para ricos y famosos". El hamburgués quiere ahora llenar este vacío. "Cinco o seis veces al año voy de vacaciones a Mallorca con mi mujer. El antiguo mánager de boxeo Peter Hanraths me recomendó el campo de golf de Calvià. Ese mismo día cerré el trato".

Boris Becker es la estrella del día

El director del evento no tardó en darse cuenta de que su torneo necesitaba la fuerza de una estrella. El objeto de deseo desde el principio fue Boris Becker. "En el mundo árabe, este hombre es una leyenda. Los alemanes no se lo pueden ni imaginar", dice Seyed. Hace mucho tiempo que es amigo de Volker Maier, mánager de Becker. Mientras el tenista profesional cumplía su pena de prisión en Londres por insolvencia, Seyed seguía intentando hacerse con sus servicios.

"Todo dependía, por supuesto, de si salía de la cárcel y cuándo", dice el hamburgués. Así ocurrió el pasado diciembre. "En cuanto me enteré, volví a ponerme en contacto con el director". Tras unas semanas para pensárselo, el ex ganador de Wimbledon aceptó.

Por lo que se sabe, éste será el primer regreso de Becker a la isla desde su condena a prisión. El exprofesional se dejó ver por última vez en Palma en agosto de 2021, cuando asistió a un vernissage de su hijo Noah. "No es un invitado de alfombra roja, estará en el partido", dice Seyed. "Él aporta el toque olímpico al evento para que no sean sólo empresarios y patrocinadores jugando al golf".

Estas celebridades vienen a Mallorca para el Golden Swing

Está previsto que Becker llegue el sábado y abandone la isla al día siguiente. "Yo le invito y -como a todos los demás invitados- pago los gastos de viaje, alojamiento y comidas", dice el organizador. Además de Becker, participan en el torneo Peter Hanrath, el ex jugador de hockey sobre hielo Christian Ehrhoff, el ex campeón del mundo de natación Thomas Rupprath y la modelo Julia Römmelt.

El torneo se juega en equipos de cuatro personas, formados por los organizadores. Quienes adquieran una plaza de salida por 1.250 euros podrán, con un poco de suerte, jugar al golf junto a una celebridad. "El grupo de Boris Becker ya está completo. Juega con un jeque y dos empresarios", dice Seyed.

Además del torneo deportivo, habrá al mismo tiempo un desfile de moda. La nueva colección de la diseñadora berlinesa Ebru Berkiden será presentada, entre otros, por el presentador Gülcan Kamps. El ex jugador de baloncesto y estrella de reality Andrej Mangold será el anfitrión del evento.