José Berral y Antonio Belman son amigos desde la infancia, ambos nacieron en el pueblo sevillano de Herrera y ya superan los 90 años de edad. Su historia no tendría nada de particular si no fuera porque se han reencontrado en la residencia Fontsana Son Armadams, en Palma, tras 75 años sin verse ni saber nada el uno del otro.

Ha sido la residencia de mayores la que ha dado a conocer este reencuentro protagonizado por José Berral (Herrera, 1928), y Antonio Belman (Herrera,1931), dos amigos que nacieron y crecieron en la misma localidad, pero que perdieron el contacto y, sin saberlo, ambos acabaron viviendo y formando sus familias en Mallorca. “Eran amigos y cómplices en sus travesuras, y se pasaban el día jugando al fútbol con una pelota de trapo. Ya de adolescentes empezaron a trabajar en la huerta que tenía la familia de Antonio, y después de faenar entre olivos y viñas recuerdan comer, muchas veces a escondidas, alcachofas recién cogidas”, han explicado desde Fontsanta Son Armadans, donde los dos nonagenarios pasan el día juntos. Su amistad se interrumpió en 1948, cuando José abandonó el pueblo junto a su padre viudo, y sus 6 hermanos, en busca de una vida mejor en Mallorca. Vivió en la Porta de Sant Antoni de Palma y trabajó como vidriero en el barrio de Santa Catalina, según ha relatado. Estuvo casado “67 felices años”, y tuvo 2 hijas y 3 nietos, 2 de ellos ingenieros, lo que le llena de orgullo. “Nunca supo que su ‘paisano’ del alma había seguido sus pasos unos años después, y que también había formado una bonita familia en Mallorca con su novia de toda la vida, con la que tuvo 3 hijos. Aunque empezó trabajando en la construcción como maestro de obra, con la crisis se hizo camionero y recorrió durante años las carreteras de España y Francia”, indican desde la residencia. Antonio vivió en Son Anglada y nunca supo nada de su amigo de la infancia, hasta que este pasado mes de enero oyó hablar de Herrera en la residencia Fontsana Son Armadams, donde entró tras el fallecimiento de su mujer. También José vive en este centro desde que se quedó viudo. Con 94 y 92 años, José y Antonio mantienen un buen estado físico y recuerdan perfectamente algunos de los episodios que vivieron cuando eran amigos de la infancia, señalan fuentes de la residencia. Desde el día en que se reencontraron, “los amigos de pasan el día juntos, comparten las comidas y fusionan el pasado que los unió con trazos de sus longevas vidas”.