Pitada en Sallent contra el instituto en el que estudiaban los gemelos

Alrededor de un centenar de personas se ha manifestado en Sallent (Bages) este martes, cuando se cumple una semana de que dos hermanos de 12 años saltaron de un tercer piso. Los manifestantes han protestado por el acoso que sufría Alana, el menor trans que murió y que había manifestado querer ser identificado como Iván.

La concentración ha empezado a las 15.30 horas frente a la casa de la familia de los menores, en la calle Estació, donde ocurrieron los hechos. Minutos antes ya habían llegado familiares y amigos de Alana/Iván y de Leila para participar en este homenaje que ha empezado con un emotivo minuto de silencio.

Tras encender algunas velas en el memorial de recuerdo, los manifestantes han marchado hacia el instituto Llobregat, donde los dos hermanos cursaban primero de ESO. El recorrido, de unos 300 metros se ha efectuado en silencio hasta que, justo a la puerta del centro, han arrancado en aplausos en recuerdo de Iván y en apoyo a su hermana Leila, que se encuentra hospitalizada en estado grave. Finalmente, ha habido una gran pitada en contra del centro educativo para criticar la gestión que realizaron ante la situación por la que pasaba Iván. La familia ha mantenido desde el primer momento que los gemelos sufrían 'bullying' en el instituto por su origen argentino y por el deseo de Alana/Iván de ser tratada como un chico.

La manifestación se ha convocado bajo el lema 'Hoy gritamos porque no vamos a callar más'. De hecho, algunas familias y algunos estudiantes han asegurado que el instituto había prohibido a los alumnos hablar con la prensa sobre el tema y que incluso se habrían llegado a requisar teléfonos móviles.

Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar (NACE) ha ejercido de portavoz de la familia y ha lamentado los hechos. Sobre la situación del centro educativo, Cabestany ha señalado que seguramente falló la sensibilidad y la conciencia sobre la gravedad de la situación que sufrían los dos hermanos y que, en este sentido, se actuó mal. "Me dicen que los alumnos estaban frecuentemente castigadas durante seis horas en la 'nevera' -un aula sin calefacción- por haberse defendido", ha apuntado Cabestany antes de apuntar que de este modo "se castigaba a las víctimas y no a los agresores". Por este motivo cree que debería haber dimisiones en instituto.

Cabestany también ha considerado que las disculpas de la Generalitat han llegado tarde y ha criticado que el Departament d'Educación no aplique el decálogo creado por NACE para combatir el acoso escolar, una lacra que persiste en muchos centros. En este sentido, ha ofrecido formación gratuita en el instituto tanto por profesores como por familiares y alumnos. Asimismo, ha reclamado datos sobre la realidad del 'bullying' en los centros educativos.

Los asistentes al acto también han colgado carteles en la entrada del centro reclamando justicia y criticando la gestión de la dirección. Una exalumna ha asegurado que en el instituto se producen situaciones de acoso y ha denunciado que el profesorado no actúa correctamente. "Me hacían 'bullying' y el instituto no hizo nada. Es una vergüenza de instituto", ha explicado Laia, que cuenta que ha decidido manifestarse "por los que ya no pueden explicarlo".

Una alumna actual del centro ha explicado que Iván y su hermana sufrían acoso por parte de algunos compañeros. "Se reían de ellos porque son argentinos, les imitaban el acento", ha apuntado, añadiendo que recientemente también se reían de Iván por su voluntad de cambiar de género. Además, ha ratificado que Iván había estado en la 'nevera', una clase a la que los alumnos llaman así porque es más fría, en varias ocasiones. Esta estudiante afirma que el instituto sí que había tomado medidas para intentar ayudarle.