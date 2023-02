Cuando acudes a eventos o reuniones evidentemente sueles conversar, y hablas de lo divino y de lo humano. Estos días ha sido recurrente hablar de moda, de la mallorquina por supuesto, pero también del concepto en general. Es curioso cómo un elevado número de personas suele decir «yo no voy a la moda» o «no me interesa la moda, eso es frívolo». Ambas afirmaciones son falsas.

Ante este discurso no puedo evitar pensar en la escena de El diablo se viste de Prada, donde Miranda Priestly (Meryl Streep) explica a Andy Sachs (Anne Hathaway) -cuyo papel es el de una periodista escéptica- cómo funciona la industria de la moda de forma muy clara. Le pone como ejemplo un jersey azul cerúleo que lleva puesto. Le explica cómo todo el entramado de la industria se ha organizado y activado para que finalmente lo lleve, aclarándole de esta manera que ella también pertenece al sistema y se aprovecha de él. Una lección magistral.

Durante la conversación salió el titular de hace unos días en el que se contaba que un partido nacionalista local ha contratado a una asesora de imagen de otra comunidad para ayudarle con su imagen de cara a las próximas elecciones. No, no nos parece mal que un partido político se interese por la imagen de sus candidatos. De hecho, durante muchos años ha habido compañeras periodistas que lo han reclamado, pues como bien dice la escritora y estilista Marta Potnou -asesora del partido en cuestión- «cuidar la imagen no es de personas frívolas, si no pura comunicación».

El tema que servidora quiere exponer es que tal parece que en Baleares no existe un asesor/a suficientemente profesional para asumir ese reto a juicio de este partido político. Porque, finalmente, ¿qué piensan que les dirá? Pues algo que todos sabemos: que si quieres comunicar seriedad, profesionalidad y seguridad debes hacer uso de la ropa apropiada para que reafirme tu discurso. Y en este caso las espardenyes y senalles están muy bien en la vida privada, pero no es lo correcto en nuestros políticos cuando asisten al Parlament.

Y no se trata de ir con traje de Loro Piana o vestidos de alta costura. En estas islas hay una amplia oferta de diseñadores. Le recuerdo a este partido que incluso tenemos una carrera universitaria y hasta un colectivo de moda -que por cierto ha guardado silencio, vaya defensa de su industria-. ¿En serio era necesario traer a alguien de fuera? Queda como mínimo un poco provinciano.

En el siglo en que lo visual es el medio de comunicación más importante, la tarjeta de presentación eres tú y todo aquello que transmites externamente. Ya lo dijo el diseñador Tom Ford: «Ofrecer la mejor versión de ti mismo al exterior es una muestra de respeto hacia la gente que te rodea». Nosotros añadimos que, sobre todo, cuando asistimos a un acto público, concierto, obra de teatro, etc.

Seguiremos las reflexiones otro día. Mejor vayamos a lo que nos toca, que es contaros dónde hemos estado esta semana.

Celebración del Año Nuevo chino

Una de las fiestas ya marcadas en el calendario social con tinta roja es la celebración que el Hotel GPRO Valparaíso organiza cada año para conmemorar el Año Nuevo chino. Una conmemoración que este establecimiento hotelero lleva a cabo por ser una inversora china la propietaria del hotel.

Llevamos disfrutando del Festival de Primavera del gigante asiático ya unas semanas, y para cerrarlo con un broche de oro el mítico hotel organizó su ya tradicional y solicitada fiesta. Porque señores, hay lista de espera para ser invitado. Como suele decirse, no son todos los que están, ni están todos los que son. Admiro la paciencia de los organizadores.

La fiesta se inició con un cóctel de bienvenida a los más de doscientos invitados, quienes posteriormente se deleitaron con una cena de más de veinte platos típicos de la cocina asiática. Todo amenizado por diferentes actuaciones tradicionales y un final de fiesta con fuegos artificiales.

El baile se prolongó hasta el amanecer y fueron numerosos los rostros conocidos incluyendo a José Hila, Andreu Serra, Marga Prohens, Jaime Martínez, José Luis Santafé, Agustín el Casta o Usun Yoon. Junto con el director general del hotel, Toni Ferrer, pudieron hacer el tradicional brindis. ¡GANBEI!

Botánica en el Hotel Sant Franesc

Estos días se celebró la cuarta edición del Sant Francesc Flower Market, el mercado de las flores que se convierte en una auténtica celebración floral y romántica de San Valentín.

Esta edición, la florista de Sóller Aina Albelda, de Bloss You, fue la elegida para exponer sus propuestas florales durante unos días en el entorno espectacular del Hotel Sant Francesc de Palma. La idea esencial de esta iniciativa es el disfrute de la belleza y de las pequeñas cosas.

Asistimos al cóctel de inauguración donde los chefs del restaurante Quadrat de Sant Francesc Hotel nos deleitaron con un aperitivo inspirado en la botánica que invadió el establecimiento. La propuesta gastronómica no defraudó y la presentación de los platos fue simplemente espectacular.

En el evento pudimos ver a Neus Cortés, Águeda Ropero, Fede Pinya, Vanessa Sánchez, Raquel Agüeros y Paula Rincón, entre otros. Como siempre el equipo del hotel comandado por su director, Miguel García Feliz, ejercieron de perfectos anfitriones con nota de diez plus.

Vinsprint

El gusto de la redacción de esta sección por la buena mesa es conocido, así que recibimos con sumo agrado la invitación a visitar Distribuciones Túnel, que junto con Mercavinos organizaron la primera edición de la feria de vinos y destilados para profesionales Vinspirit, en la sede de Túnel del polígono de Marratxí.

El espacio, cargado de historia, albergó a más de 100 empresas del sector entre bodegas, destilerías y fabricantes a los que representa la distribuidora. La intención es poner en contacto a los proveedores con el cliente final, creando sinergias entre ellos.

Profesionales del gremio pudieron catar desde los vinos clásicos a las nuevas añadas, pasando por diferentes destilados. Y por supuesto cerrar tratos para incluirlos en las nuevas propuestas gastronómicas de la temporada que está a punto de empezar.