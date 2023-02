Los jóvenes se han olvidado de que existe el sida. Y la clamidia. Y la sífilis. Uno de cada cuatro representantes de la generación Z, que engloba a los jóvenes nacidos entre 1997 y el año 2012, no utiliza preservativo, de acuerdo con los datos del Barómetro Juvenil de 2021 del Ministerio de Sanidad, y la compra de profilácticos ha caído en ese segmento de edad, según los últimos datos de mercado de la agencia Ipsos. Como consecuencia, entre 2016 y 2019, la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) como el gonococo, la clamidia y la sífilis se duplicó en las personas de entre 15 y 19 años en España.

Varios usuarios han respondido a una encuesta rápida en Instagram sobre el uso de preservativos y han aportado sus experiencias más íntimas. Una joven recuerda un encuentro sexual que mantuvo con un chico que conoció en la red social de citas Bumble. Después de hablar y quedar durante bastantes meses, se juntaron en el piso de ella y subió la temperatura: "Fui a coger un condón y me dijo que no lo quería, que 'vaya bajona'. '¿Estamos en el siglo XVIII?', me dijo". "Al principio me lo decía riéndose y pensaba que igual me estaba vacilando, pero, cuando vi que no, le eché de mi casa", relata esta joven de 26 años.

Otras dos chicas responden que han experimentado lo que denominan los "condones voladores", un "fenómeno por el que en mitad" del acto sexual "al tío se le ocurre la maravillosa idea de quitarse la protección" y que recuerda a las criticadas confesiones del tiktoker Naim Darrechi, que alardeaba de mentir a sus parejas sexuales con que era estéril para no usar preservativo. "Me flipa siempre esta cuestión, me parece tan fácil de resolver. ¿La gente no habla cuando folla?", se pregunta otro usuario de Instagram. A veces, aun transmitiendo lo que cada uno desea, sigue habiendo una posición de desigualdad.

Otra joven de la generación Z con la que ha hablado este periódico relata que estuvo implicada en otra ocasión en una situación inaceptable: "Nos conocimos en redes sociales años atrás, era la segunda vez que quedábamos y fui al hotel en el que él estaba. Hablamos y empezamos a liarnos. Era obvio que íbamos a acostarnos". Empezaron a practicar el sexo sin protección. "Le pedí que se quitase y se pusiera el condón en repetidas ocasiones y no lo hizo. Al estar yo abajo no podía quitarme porque hacía fuerza. Cuando acabamos le dije cómo me había sentido y lo mal que había estado ese comportamiento", recuerda. El joven le confesó que "era la primera vez que alguien se ponía tan seria con él y que lo agradecía". Ella, en cambio, se fue a casa sintiéndose "violada" y perdió "las ganas de mantener relaciones con nadie durante bastante tiempo".

Razones por las que no se ponen el condón

Pero, ¿por qué no se lo ponen? Francisca Molero, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), refleja, en la mesa de debate Talk ‘n’ Sex – Hablar de Sexo te vuelve libre, organizada por Durex este jueves, que lo que a algunos les preocupa es "perder la erección mientras se lo ponen". Por ello, recomienda a los jóvenes que usen el preservativo "desde las primeras experiencias en solitario para que cojan confianza y se conozcan". De esta manera, insiste, "no se van a encontrar con ese problema cuando interactúen con otra persona".

Viven la sexualidad desde la ansiedad porque lo quieren todo inmediatamente" José Alberto Medina - sexólogo colaborador de 'HAY TEMA! By Durex'

En este punto, en el de perder la erección, José Alberto Medina, sexólogo colaborador de HAY TEMA! By Durex, considera que entra la necesidad de inmediatez con la que viven los jóvenes de esta generación. "Viven la sexualidad desde la ansiedad porque lo quieren todo inmediatamente", señala, y entienden entonces que "valen lo que su pene aguanta duro y no pueden cuestionar ningún escenario en el que eso pueda irse para abajo". Recomienda a quienes viven sus primeros -y segundos y terceros- encuentros sexuales que se centren en "saber lo que les gusta según el momento de la vida en el que se encuentran", algo que él define como sex positive. "Cada uno tiene unas vivencias sexuales y no son ni mejores ni peores que otras, siempre que se basen en el consentimiento", agrega.

Si la pareja no se lo pone, entra en juego entonces el empoderamiento de la mujer. "Pedirlo es un derecho. Es un derecho disfrutar y sentir placer, pero también hacerlo segura", señala Andreína Quiñones, Senior Brand Manager de Durex. Molero afirma que, después de ver las consultas que realiza la Gen Z en los vídeos de TikTok de Durex, puede concluir que los jóvenes millennial hacían años atrás las mismas preguntas. "Siendo las mismas dudas, tenemos que llegar a ellos de otra forma", reflexiona.

Desde Durex sostienen que otras de las razones que justifican el descenso en el uso del condón son las dudas sobre cómo usarlo o sobre qué tipo de preservativo seleccionar y las dificultades para encontrar la talla correcta. Por ello, desde la compañía han simplificado la iconografía de las cajas y han puesto a la venta un pack con las diferentes tallas para que cada chico encuentre la que mejor se ajusta a él. Todos estos problemas caen finalmente al mismo pozo: el de la escasa educación sexual que recibe la población española.

El 40% de los jóvenes reconocen que la pornografía tradicional es una fuente de aprendizaje, según un informe de Save the Children. "El porno no es que no sea real, sino que no es realista. Nos dan un producto que está sesgado y con el que hay que intentar entender en qué momento puede ser algo productivo para la persona que lo consume y cuándo un problema", asegura José Alberto Medina. La presidenta de la FESS recalca que "la educación sexual es una responsabilidad de todos". Desde la escuela, porque "homogeneiza el conocimiento, independientemente de las familias, que también son importantes", hasta los medios de comunicación. "Cuando hablamos y nos relacionamos, estamos haciendo educación sexual", concluye.

"Con tíos, las cosas suelen ser muy claras, muy definidas. En las apps de contactos, el que usa condón lo suele dejar claro (incluso en la propia biografía de la plataforma) y el que busca hacerlo sin condón o está dispuesto, no tarda en sugerirlo", expresa un joven gay. "Los homosexuales están más acostumbrados a usar el preservativo porque pasaron una época como el sida y vieron cómo sus amigos morían", recuerda Molero. E incide Medina: "Las ITS no entienden de colectivos, sino de prácticas de riesgo. Hay que quitar esa parte estigmatizadora".