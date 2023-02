Este San Valentín los lectores de Diario de Mallorca son los protagonistas.

Gracias a todos por participar y llenar nuestro periódico con las mejores declaraciones de amor.

De entre todas las cartas, hemos seleccionado las siguientes. Esperamos que os gusten tanto como a nosotros. Diario de Mallorca se pondrá en contacto con el ganador de la cena por teléfono y correo electrónico.

Esta es la carta ganadora del concurso No, no somos Romeo o Julieta en un amor apasionado y mortal de un par de días. Después de una década y un lustro somos algo más. Ni yo soy Richard Gere, ni tú Julia Roberts, somos la escena postcredito del beso final que antecede la palabra fin. Somos guardianes de la llama que sigue manteniéndonos vivos. Pero no hace falta tanto para seguir, una década y un lustro después, mendigando tus besos. Y como el excursionista de fin de semana sigo recorriendo tus senderos, descubriendo nuevas rutas, porque tú, llenas de belleza mis ojos, como el paisaje más bello, cuando de contemplo. Una década y un lustro después y con dos vidas más que se suman a las nuestras propias, sigo soñando. Bebo de tu misma copa y no como a desgana, sigo pensando en el siguiente encuentro, la siguiente cita, la siguiente escapada y nuestro siguiente escondite. Antes desatábamos nuestra pasión lejos de los ojos de nuestros padres y ahora nos escondemos de nuestros hijos. Es cierto que no todos los días son buenos: a Dirty Dancing le siguió un otoño, a Grease la vida adulta y a los de Notting Hill la declaración de hacienda. Pero eres capaz de tachar de un plumazo todos esos días malos del calendario y posees la magia para contraer el tiempo y traerme a los recuerdos todo lo bueno, dejando en mí una sensación de toda una vida plena y feliz. Y ya que hemos llegado hasta aquí, una década y un lustro después, te digo que quiero envejecer contigo. No pretendo que seamos Jack y Rose, desenfrenados hasta que el barco se va a pique. Me basta con seguir siendo nosotros y no es conformismo ya que cuando hablo de ti, como el día en que te conocí, las expectativas siguen siendo altas. Y yo me sigo viendo como un pobre mortal, tratando de alcanzar a mi diosa. Gabriel.

Estas son las mejores cartas que han participado en el concurso

Querido Monito quiero agradecerte lo detallista y atento que eres conmigo. Nunca me he sentido tan querida. Sé que juntos aprenderemos y mejoraremos para construir una vida mejor para los dos. Si tú saltas, yo salto ¿Lo recuerdas? Pero como no sé nadar subiré al bote y ahí te espero. Te quiero.

Carolina

Quiero agradecerte por formar parte de mi vida, agradecerte por todos los días que me haces sentir especial. Por hacerme ver que la vida es un sube y baja, donde no debo rendirme. Por enseñarme que vivir es bonito y que el amor no duele. Gracias por subirme los ánimos y por todos aquellos sacrificios que haces por salir adelante conmigo y darle lo mejor a mis hijos y tratarlos y amarlos como si fueran tuyos propios. Gracias por todas las soluciones a los problemas donde me acerco a ti y jamás me dejas caer. Gracias por permanecer aquí, a mi lado. Te amo.

Pilar

La conocí una tarde. Fue tan normal a las demás, fui a comer, luego de un arduo día de trabajo la vi irónicamente comiéndose una ensalada en un Kfc. Me le acerqué y me senté a su lado, pasó el tiempo y vi que era lo que todo el mundo sueña, pero jamás consiguen. Lo cuento porque es el amor más intenso que sentí aquel día al caminar por la catedral. Su mirada era pura como el café. La amo y la amare siempre. Me ha enseñado que no todo es color rosa, que a pesar del tiempo y la distancia el mundo te da otra oportunidad para volver a amar y eso se lo quiero demostrar si tan solo consigo esa segunda oportunidad.

Guillermo Federico

Llegaste a mí por casualidad, llegaste en plena tormenta, cuando menos lo esperaba, pero más lo necesitaba. No quería, no creía, no podía, pero tú me enseñaste lo que yo ya sentía. Llegaste, llenaste y me ganaste, no podía creer que fueras para mí y en cambio ya sabía que no era nada sin ti. Muchos son los años juntos y mi amor por ti infinito. Solo quiero lo que tengo, ni más ni menos, solo disfrutarlo JUNTOS.SIEMPRE Y PARA SIEMPRE AMOR.

Joana

Y sin pedir permiso entraste en mi vida, sin quererlo te adueñaste de mi corazón y por completo conquistaste mi alma. Hermoso mío, lograste que mi corazón cada segunda lata por ti, ya no hay oscuridad desde que tengo tu luz. Gracias por estos 13 años a tu lado de altas y bajas, pero siempre juntos de la mano, te amo gracias por la hermosa hija que tenemos, gracias.

Estefany

FLORECIENTE DULCE AMOR “El alma que puede hablar con los ojos, también puede besar con la mirada" si es que ya lo dijo Bécquer…Sentí algo al mirarte y en el momento en que se enlazaron nuestras miradas, se produjo lo imposible. No existía nada más, éramos tú, yo y mi tonta sonrisa de enamorada. Fue un instante, pero pude haberme quedado a vivir en esa minúscula porción del espacio tiempo hasta el fin de mis días. Quizás es algo arriesgado decir para siempre...pero quizás no. Las mejores historias surgen de las decisiones más alocadas o por lo menos eso dicen. No hemos tenido tiempo de averiguarlo por nosotros mismos, somos jóvenes, quizás demasiado para algunos, pero aquí seguimos, contra las apuestas. Con una vida llena de ilusiones, sueños e ideas de futuro por delante. El futuro es incierto, difícil e imprevisible. ¿Qué será de nosotros? No lo sé pero espero que tomando las decisiones más locas, viviendo como soñadores, dando lo mejor de nosotros, creando nuestra mejor historia. Feliz 14 de febrero a mi mejor amigo, confidente y amor.

Carla

Sobrasada de mi vida, butifarrón de mi corazón y cremadillo si no estoy contigo.

Jordi

Mi nombre es Manuela Aller Mardomingo. Hace 10 años que quede viuda. Estuvimos juntos 45 año, yo tenía 17 años menos que mi esposo y fuimos felices con nuestras familias e hijos (2 hijos tuvimos), las vueltas que nos da la vida, conocí a Mario que tiene 17 años menos que yo, estamos muy FELICES y enamorados, coincidencia de la vida nos conocimos el día de San Valentín, fue precioso.

Manuela

Hom no decideix estimar el seu país: estimar no és una opció, no ho ha estat mai. No podem “decidir” que apreciarem la claror de l’horabaixa sobre una murada, que estarem vinculats a uns carrers i a una plaça, que no sabrem viure sense sentir la mar. En la seducció que una determinada terra exerceix sobre nosaltres, no hi ha mitges tintes: o hi quedes o hi passes de llis. Els que estimam el país ens sentim atrapats, ullpresos per aquest encís que ara ja intuïm que durarà sempre. És aquesta certesa la que fa que el nostre amor sigui, a voltes, dolorós. Sabedors que no podem desfermar-nos-en, no tenim altra sortida que acceptar tants de desficis com ens durà l’amor. Haurem de conviure amb el menfotisme cruel dels seus habitants, amb el pas del temps que destruirà el territori, amb la gelosia de veure com altres amants el festegen amb intencions encara menys confessables que les nostres... Tant és. El nostre amor romandrà inalterable. Més ben dit: s’alterarà davant cada nou daltabaix, davant cada nova injustícia, fins i tot davant cada nova decepció. El nostre amor s’alterarà, però només per créixer, per tornar potser més lleial, potser més agosarat. Al cap i a la fi, qualcú va dir que la saviesa va sempre contra la vida, que vivim malgrat i no gràcies a allò que sabem. En aquest sentit, no seria gaire absurd creure que l’amor és una forma de saviesa. De vegades pens que tu ets el meu país. Quan em falten algunes seguretats, en alguns moments en què necessit sentir-me identificat i compromès, hi ets tu. Ets com la terra que volem trepitjar perquè sabem que ens arrela i ens manté drets. Ets una determinada llum, uns determinats matisos: els que només ens pot oferir una contrada que tenim ben interioritzada. Ets el lloc que em fa còmplice, l’indret que no necessita paraules per dir-ne la bellesa, el redós amic, el recer. Ets, també, qualque desengany que no vull tolerar perquè, egoistament, voldria conformar el país a la meva semblança. Per un de tants infantilismes com encara arrossegam, ens resistim a acceptar —sobretot quan no ens convé— que el país té la seva idiosincràsia. Ens agradaria que tengués els mateixos gustos que nosaltres i les mateixes fòbies. De fet, ens agradaria que el país fóssim nosaltres. Però això, és clar, ja no seria amor. El pas dels anys és tot un bagatge de realisme. En aquestes altures, ja sabem que és ridícul dir que hem d’estimar els defectes dels altres. No podem estimar les contradiccions d’aquesta terra nostra, com no podem estimar les desil·lusions que adesiara ens provoquen els nostres amants. Tanmateix, ens cal aprendre a estimar malgrat les contradiccions, malgrat les desil·lusions. I això costa. De vegades costa tant que ens sentim temptats a abandonar la lluita d’amor. Però ja ho hem dit abans: no hem decidit estimar. Ens neix de dedins i no hi podem fer més. Ens creix i ens fa sentir vius, part d’aquesta creixença, part d’una terra i d’un món que construïm, dia a dia, entre tu i jo. Precisament perquè en som ben conscients, ho sabem també apreciar amb intensitat. Fruïm, fruesc, no només de la companyia, sinó de l’aprenentatge o millor encara, dels aprenentatges: d’allò que tu m’ensenyes i d’allò que estar amb tu em fa aprendre. Ara com ara, no podria viure en un altre país que no fossis tu. I aquesta percepció tan clara del lloc on vull esser no fa més que augmentar la meva felicitat. Esper que també la teva.

Joan

Eres la persona que me hace soñar, me hace reír, me hace gozar, me hace llorar. Eres la persona que estás siempre incondicionalmente, siempre pendiente y a la vez en la que puedo siempre confiar. Sigues siendo la flor y pétalos de rosa siempre entregada. Un deseo muy grande. Qué dure una eternidad hasta que la muerte nos separe.

Francisco

Amor, tanto tiempo juntos ya que no recuerdo haber vivido sin ti... Formas parte de todas mis etapas, y de la más linda, hace 15 años unidos ya. Quiero decirte que me haces muy feliz, tú y nuestros hijitos que forman parte de una gran historia de amor que algún día les contaremos. Aunque esta vida nos haya hecho pasar por momentos muy críticos, de lágrimas y dolor, los recuerdos felices equilibran la balanza y hoy nos encuentra mejor preparados frente a lo que se nos presente. Nuestros cimientos siempre han sido tan sólidos y fuertes como nuestro destino de vida MALLORCA, isla de piedra y arcilla, donde decidimos vivir y proyectar el futuro de nuestra familia. Algo que nunca faltó entre nosotros fue Amor y Respeto, sin ellos no hubiéramos podido seguir con todo lo que la vida nos tenía preparado para vivir. En estos 15 años me has hecho una mujer feliz, madre, fuerte, sensible, confiada, moldeable y mejor persona. Sos mi mejor elección en la vida, Dios me permita seguir a tu lado, ya que me enseñaste a creer que el amor verdadero de la entrega absoluta y comprometida existe, y despierta todos los días a mi lado. Doy fe, mi vida ha sido atravesada por el amor de mi amado Andrés...Gracias vida.. no quiero nada más...Emilia.

Maria Emilia

Millones de ganas deseando llegue el momento de tu llegada a Palma el lunes 13 para día 14 celebrar juntos el día que celebramos a diario pero que el San Valentín contigo en Palma donde nací eso es impagable y voy a poner todo de mi parte para hacerte la Mujer + Feliz del Planeta Tierra, porque mereces eso y mucho + mi Vida ¡TE QUIERO! Me encantaría ir al Txoko del Señor Martín Berasategui un sitio de 10 no de 20 SÍ !!!

Antoni

Te quiero por dejarme creer ser ese actor de cine que tanto admiras, por no ver ese michelín que se ha instalado en mi barriga estas navidades, por decirme que cocino mejor que nadie y, en fin, son dos huevos fritos. Por recordarme que aparco cada día mejor y hay 40 cm entre el coche y la acera, que nadie de mi edad corre más rápido y cada vez tardo más tiempo en recorrer los mismos km… Te quiero porque conoces todas mis pequeñas imperfecciones y aun así me sigues queriendo. Gracias por dejarme soñar que soy mejor. Te quiero.

Jaume

Gracias por aparecer aquel día y darme la oportunidad de conocerte, eres lo mejor que me ha pasado en este año. Gracias por volver hacerme sonreír, volver a disfrutar, volver a confiar. ¡¡Te quiero!!

Megan Maria

¡¡¡Amor a la carta!!!..nunca me han ofrecido esa elección ni en los restaurantes de mayor prestigio...De entrante, un poco de mi soberbia porque no me gusta lo que me dicen. De primero, rabia e ira porque son mis mayores enemigos. De segundo, y por favor, que estoy llena, un poquito de razonamiento. Y de postre...amor incondicional...mis padres. Gracias por haberme dado la vida, por cuidarme, por estar en lo bueno y en lo malo, por aceptarme tal y como soy, por quererme, por apoyarme, por mil cosas más... Eso es el verdadero amor. ¡¡¡Os quiero papás!!! ¡¡Feliz San Valentín!!

Marta

¡¡Y un día me miraste!! Y sentí que mi respiración se detenía, y que mi corazón palpitaba a 300 pulsaciones, sentí que las piernas no me respondían y cuando me sacaste a bailar!! Era como si flotara entre nubes del cielo!! Me enamore!!!?? y con la sensación de que nada existe a mi alrededor más que tú amor y el mío! Sentí que nunca se terminaría y en ese momento abrí mis ojos y teníamos tantas arrugas en la piel que nos despedíamos para volver a encontrarnos en el más allá!!! ?? Y después de tanto tiempo!! Me sigues enseñando a amar?? como si fuera la primera vez!! Sin amor?? !! Los días no pasan y con amor ?? la vida es infinita a tu lado?? Cuando tú me susurras al oído cada mañana que me quieres mi alma vuelve a volar en la fantasía del amor verdadero!!!

Paulina

Todo empezó un 2014 en las redes sociales conviviendo estos años nos casamos 28 01 2023 seguimos el camino de la vida ?? ?? juntos te quiero Karlos Morales

Ramona

Te escribiré papeles o notas, pero no sólo es lectura sino mis sentimientos hacia a ti. Mi amor por ti crece cada día más ya que es eterno y haces que sean puros y verdaderos.

Sandra

Porque eres mi amorcín podríamos celebrarlo un poco En el restaurante Txoko El día de San Valentín. També t'ho dic en mallorquí perquè així tothom m'entengui Sopar al Martín Berasategui Res millor per Sant Valentí.

Sebastià

Y ahora, pasados más de 25 años desde que nos conocimos, más de 20 desde que nos casamos, después de muchos altibajos y muchos éxitos juntos obtenidos, después de conseguir, como el mejor equipo del mundo que formamos, haber traído al mundo y educado a 6 hermosos hijos, ahora es cuando sé que eres el mayor regalo que la vida me pudo hacer, porque sin ti, mi universo hubiera sido muy distinto al que es, no sé si mejor o si peor, lo que sí sé es que cómo es ahora, con su imperfecciones me gusta, y eso te lo debo solo a ti. Eres el amor de mi vida. Te amo Cori.

Barrolome

Querido Amor, esta carta va dirigida a ti. Tan solo unas palabras para agradecerte que pensaras en mí aquel 15 de agosto. Siempre te agradeceré lo bonito que fue aquel día lluvioso que me llevo a la playa sin ningún plan romántico, solo compartir unas horas con un viejo amigo. Tú sabías bien lo que ocurriría, tú tenías un plan para nuestras vidas que nosotros ni habíamos imaginado. ¡Esa es tu magia! Desde ese día tú, Querido Amor no nos has dejado y seguimos sumando cada día más de ti. Gracias Amor!!??

Isabel

Els anys ens han fet crèixer i ho hem fet plegats. Hem acumulat experiències i florit confiats que ens tenim. Hem estat capaços de construir cosetes guapes i de mantenir la flama encesa. Esper comptar amb la seguretat que em proporciones i seguir sent capaç d'acompanyar-te amb amor. T'estim.

Marta

A TI, POR ESTAR AHÍ Cuando el dolor azotaba mi alma, cruzando la línea de lo insoportable, invisibles descargas paralizaban mi habla. Cuando el lenguaje se volvía indescifrable, provocando ese hondo caos que nublaba mi razón. Tu infinita paciencia apaciguaba mi rabia mitigando la desazón. Tus manos entre las mías, como un bálsamo calmaban todas las irás. Y arropada por tu amor, en el lecho de todas las ternuras, pude así sobrellevar; aquellas emociones duras. (E.Mas)

Esperanza

No pensé nunca que el amor de mi vida estaba a tantos kilómetros de distancia, desde ese primer abrazo y primer beso en el aeropuerto se confirmó lo que pensé, tú eres, ya vamos a cumplir un año de casados y nunca me había sentido tan feliz, para ti Luis Cava, de tu amante esposa, Isabelina Magdalena.

Isabelina Magdalena

¡Amor mio! Aquel abrazo que nos dimos al conocernos fue un flechazo directo de cupido, que se pasó por "aquesta illa" para juntarnos. Somos dos gerrer@s indomables para las bueno y lo malo, pero siempre triunfa el amor con un besazo, fruto de nuestra unión, como avatar. TE QUIERO HASTA EL INFINITO Y MAS ALLÁ!??

Francisco

Mi amor no se si vivo para pensar en ti o si pienso en ti para poder vivir. Eres el momento más bonito y el lugar preferido de mi vida. Te amo hoy y para siempre.

Gladys