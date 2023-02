Tanto si Matías Colom (nombre cambiado por la redactora) está haciendo cola en la caja del supermercado, como si está sentado en un restaurante, siempre tiene los ojos puestos en una cosa: el cabello de los hombres presentes. ¿Cómo es? ¿Hasta dónde llegan las entradas? ¿Alguien le ha ayudado o realmente tiene tanta cantidad a pesar de su avanzada edad? Colom sabe que si la línea de nacimiento del pelo de un hombre empieza anormalmente hacia delante, podría ser señal de un trasplante capilar. Él está francamente obsesionado con el tema. «Amigos míos tienen complejos porque no son muy altos. Mi punto débil es el cabello», admite sin rodeos el mallorquín. Si alguien le mira la cabeza sólo un segundo de más, se siente inmediatamente incómodo.

A Turquía para un trasplante

«A muchos hombres les preocupan sus entradas, pero no son mi principal problema», dice Colom. Más bien le molesta que le falte pelo en la parte superior de la cabeza. El año pasado perdió mucho en poco tiempo. El deseo de hacer algo por fin se volvió más fuerte. «Siempre supe que, en cuanto fuera necesario, me operaría».

Dice que su hermano fue uno de los primeros de su círculo en someterse al procedimiento. Eso fue en 2009 en Bélgica. «En aquella época, había muy pocos lugares que ofrecieran trasplantes capilares a un precio asequible», dice Colom. Después, unos años más tarde, han surgido cada vez más clínicas, sobre todo en Estambul. «El gobierno turco presta ayuda financiera a las clínicas y hoteles que atienden a turistas extranjeros», dice Colom. Arreglarse el pelo más barato que en su país de origen y ver el país al mismo tiempo: en Turquía ha surgido toda una nueva rama del turismo de salud.

Mucho más caro en España

En España, dependiendo del número de las llamadas unidades foliculares que producen el pelo, el procedimiento suele ser bastante más caro, unos 5.000 euros, que los paquetes que ofrecen los médicos en Turquía. Además, hay listas de espera en dermatólogos locales de renombre. Javier Forteza, que como uno de los pioneros en este campo en España lleva 30 años realizando trasplantes capilares, está concertando citas en Palma para el mes de marzo. En Barcelona, donde también trabaja, los pacientes tienen que esperar hasta mayo. La demanda resulta mucho mayor que hace unos años. La mayoría de sus clientes masculinos acuden a él a partir de los 35 años, dice Forteza.

Colom, de 41 años, decidió operarse unos años más tarde, en Turquía. Aprovechó una excedencia, o permiso no retribuido, que se le había concedido de todos modos. La mejor estación para la operación es el invierno. «Después de la operación, no debe dar el sol en el cuero cabelludo, y tampoco está permitido bañarse en el mar», explica Colom, que trabaja como administrativo. Le había llegado la hora a mediados de diciembre de 2022. Junto con su novia, voló a Turquía para cumplir su sueño capilar. Optó por un paquete que incluía tres noches de hotel, traslados de ida y vuelta al aeropuerto, el hotel y la clínica y, por supuesto, el procedimiento, así como la medicación y los champús especiales que debía ponerse. Los precios varían en función de la cantidad de pelo deseada, así como de los días de cirugía necesarios. El paquete de Colom incluía un máximo de 5.500 agrupaciones de folículos y un procedimiento dividido en dos días. Por ello, pagó 3.500 euros. «Si hubiera cogido el paquete con 4.000 unidades foliculares y un solo día de cirugía, me habría salido más barato», explica.

Los cuerpos pilosos suelen extirparse de la parte inferior de la nuca o incluso detrás de la sien. Además, el procedimiento suele consistir en complementar el cuero cabelludo con folículos pilosos procedentes del crecimiento de la barba y el pecho. Lo que es realista depende en última instancia de la pilosidad general de cada individuo.

Días antes de la operación, aumentaba la excitación de Colom. «Sólo mi familia conocía el viaje». Tras hacer un poco de turismo el día de su llegada, primero determina con el médico que le atiende dónde debe empezar la línea del cabello. Quiere que parezca lo más natural posible. La primera intervención dura seis horas y media y apenas duele. Después, Colom sólo puede dormir sentado para proteger la sensible zona donante. Al día siguiente, permanece en la mesa de operaciones otras siete horas y media.

Unas seis semanas después de las dos operaciones, Colom se muestra a esta redactora en una entrevista en vídeo. Todavía tiene el pelo bastante corto. Sin embargo, su rostro tiene un aspecto completamente diferente: el pelo marca la diferencia. «Parece que todo va según lo previsto», dice Matías Colom. «Pero no podré decir si estoy satisfecho con el resultado final hasta dentro de unos meses», recalca.

Cabello nuevo, persona nueva

El mallorquín Juan Manuel Fernández puede contar un par de cosas sobre cómo el pelo puede convertirte en una persona completamente diferente. En octubre de 2018, con solo 24 años, también fue operado en Estambul. Está «muy contento» con el resultado, dice, y se ve que no miente. Quizá su aspecto también sea tan importante para él porque actúa regularmente en el escenario como cómico.

Tras un largo periodo de estrés profesional y personal, un día se despertó en la cama y se sorprendió al descubrir todo el pelo que se le había caído sobre la almohada. «Dejé de peinarme hacia atrás para que no se me viera nada, y me lo afeité enseguida», cuenta. Mientras que sus amigos aún no habían tenido que lidiar con problemas capilares, él tenía la cabeza casi calva cuando rondaba los 20 años.

Tuvo la idea del trasplante capilar gracias a su hermana, que le habló de un conocido que se había operado con éxito. Fernández decidió hacer lo mismo. Entonces pagó 1.600 euros por cuatro noches en un hotel de cinco estrellas, un traductor y una operación con 4.000 unidades foliculares. Los billetes de avión no estaban incluidos. En este país, habría tenido que pagar el doble por la mitad del pelo de entonces.

En la primera fase tras la operación, se le cayó todo el pelo que le quedaba, dice. «Por supuesto, me sorprendió. Quería ver los resultados enseguida». Cuatro meses más tarde, sin embargo, se miró más de cerca en el espejo y apenas podía creer el esplendor del pelo que le había crecido. «Fue como magia. Esperaba que funcionara, pero tan bien...» Sus amigos también quedaron impresionados. Desde entonces, cuatro de ellos han sido operados en la misma clínica», dice este hombre de 30 años.

En su caso, la diferencia visual era tan llamativa que de repente tuvo que justificarse al acudir a las autoridades. Los funcionarios ya no le reconocían por la foto de su documento de identidad. «Me he arreglado el pelo», admitió sin vergüenza. También tiene que sonreír por una anécdota que le ocurrió en Menorca.

El dueño de un restaurante había visto un vídeo cómico suyo casi calvo en Internet y le contrató para un espectáculo. Así que Fernández voló a la isla vecina y se presentó. Al principio le pidieron que se sentara como un invitado. «Como nadie vino a verme después de más de media hora, me levanté y volví a decir ‘soy Juma, el que hace el espectáculo esta noche’», relata Fernández. El propietario simplemente no le reconoció. El mallorquín incluye ahora el tema capilar en sus espectáculos.

Después de la operación para el seguimiento

El diseñador y profesor Antonio Fernández Coca también se sincera con sus alumnos sobre su nuevo look. «Es la mejor manera de evitar parecer estúpido y escuchar comentarios estúpidos. Incluso bromeo sobre mi pelo», dice este natural de la España peninsular, que vive en Mallorca desde hace más de 30 años. Lo único que quería en el periodo previo al trasplante era que después su pelo tuviera buen aspecto, no antinatural, y que se entendiera bien con el equipo médico. Estaba dispuesto a pagar 5.000 euros por ello.

Hace tres años, este hombre de 56 años decidió operarse en España, con Javier Forteza. Esto también tiene ventajas en términos de postratamiento. «Si te operas los pechos, tienes que hacer una revisión al cabo de unos años para ver si la silicona sigue en su sitio», bromea Fernández Coca. Cada tres meses, consulta con Forteza qué vitaminas y medicamentos necesita tomar. Antes de que el fotógrafo le haga la foto, va brevemente al baño. «No me he tocado el pelo», jura a su regreso y sonríe. Le tomaremos la palabra.