La baja compresión lectora se dispara al 30% en los coles con alumnado más vulnerable

Leer y entender lo que se lee es fundamental para el éxito educativo. Sin embargo, la comprensión lectora sigue siendo una asignatura pendiente. Uno de los factores que explica la mejor o peor competencia de niños y niñas a la hora de enfrentarse con la lectura son las condiciones socioeconómicas del entorno familiar. Las estadísticas de la Fundació Bofill, que recogen los datos del Consell Superior d’Avaluació del sistema educativo catalán, señalan que en los centros escolares de máxima complejidad, el porcentaje de alumnos y alumnas de 6º de primaria con baja competencia lectora aumentó del 24% en el curso 20-21 al 30% en el 21-22. Es el peor dato de toda la serie histórica, que abarca desde el curso 15-16.

Mientras, en los centros de mediana complejidad, los porcentajes también aumentan y son preocupantes pero considerablemente más bajos: 12% en el curso 20-21 y 14% en el 21-22. Y todavía son más reducidos, aunque también al alza, en los colegios de baja complejidad: 6% (20-21) y 8% (21-22).

Ante este desolador panorama, la directora del proyecto Lecxit (Lectura para el éxito educativo) de la Fundació Bofill, Marta López, recuerda que la lectura es "la puerta al conocimiento" y advierte de que la baja comprensión lectora es "un predictor del fracaso escolar". No comprender bien una frase, no saber interpretar un texto y sacar sus ideas principales, ser incapaz de argumentar una opinión tras leer un relato y no distinguir una opinión de un hecho son problemas muy serios que, además, no afectan solo a la clase de Lengua. Si un alumno no es capaz de entender lo que lee está abocado al fracaso en todas las asignaturas. Estamos hablando, por lo tanto, de un pilar fundamental del sistema educativo.

"Leer es entender lo que dice un texto, el significado subjetivo y trasladarlo a otro contexto. No ser competente en lectura implica no serlo en otras actividades académicas, como las matemáticas", subraya la responsable del proyecto Lecxit. El hecho de que, de media, el 13,2% de los estudiantes catalanes termine la educación primaria con un bajo nivel de comprensión lectora sitúa a Catalunya a la cola de Europa y enciende todas las alarmas.

Nuevo informe en mayo

Habrá que esperar hasta mayo de 2023 para ver los resultados del informe Pirls, chequeo internacional que se realiza cada cinco años para comprobar el progreso de la compresión lectora. El estudio anterior (realizado en 2016) reveló que los alumnos españoles de 4º de primaria obtuvieron 528 puntos, una cifra superior a los 500 conseguidos en la primera edición en la que España participó (1995). No obstante, los 528 puntos de 2016 situaron a España por debajo del promedio de los países de la OCDE (540) y de la UE (539). En aquella ocasión, los mejores resultados fueron los de Rusia, Singapur, Irlanda y Finlandia. Los más bajos correspondieron a Chile y Malta.

Respecto a la relación entre condiciones socioeconómicas y compresión lectora, el informe Pilrs revela que los estudiantes escolarizados en centros de titularidad pública obtienen una puntuación media de 521 puntos, frente a los 541 alcanzada por los que están escolarizados en centros privados.

"La lectura es la puerta al conocimiento y la baja comprensión lectora es un predictor del fracaso escolar"

La escuela no es suficiente

A leer se aprende en el colegio, pero leer no es solo una actividad académica. Es "un hábito que se tiene que construir", explica López, que añade que la escuela no es suficiente. De ahí, la importancia del papel de padres y madres, que educan con el ejemplo. El estudio Pirls demuestra que cuanto mayor es el número de libros en el domicilio familiar, más alta es la puntuación media obtenida en comprensión lectora. En España, tener más de 200 libros frente a tener menos de 10 supone una diferencia de 62 puntos en comprensión lectora.

No obstante, López lanza una mirada esperanzadora y recuerda que para leer no hace falta dinero. Es muy importante -insiste- que existan las bibliotecas públicas. De hecho, para gozar de una buena comprensión lectora es ligeramente más determinante el acompañamiento y el clima lector que la renta familiar.

"El complemento natural de la lectura es la escritura, que es la única manera que tenemos de desarrollar el pensamiento crítico"

Para potenciar la competencia lectora es fundamental escribir. Así lo asegura el filósofo y pedagogo Gregorio Luri, que explica que el complemento natural de la lectura es la escritura. "Si leer es situar un texto en su contexto, escribir es producir textos y contextos", subraya el autor de 'La escuela no es un parque de atracciones' y 'En busca del tiempo en que vivimos', que deja claro que la única manera de desarrollar el tan deseado pensamiento crítico es, precisamente, escribiendo.

Es evidente que, a la hora de hablar de lectura, no se puede obviar el impacto de las pantallas. Muchas voces opinan que "se lee igual que antes, pero ahora se hace en pantallas". Sin embargo, el portal leer.es, puesto en marcha por el Ministerio de Educación y FP en la etapa de la exministra Isabel Celaá, recuerda que un estudio realizado entre investigadores de las universidades de València y Washington reveló que cuanto mayor es el uso de herramientas digitales en la clase de Lengua para el desarrollo de actividades básicas diarias, menores son los logros en comprensión lectora. Sin embargo, sí que pueden ser positivos en proyectos de lectura.

La responsable de Lecxit -una iniciativa que ya tiene once años y que fomenta la lectura entre los niños y niñas de 4º,5º y 6º de primaria junto a voluntarios- asegura que la lectura en papel aumenta la capacidad de concentración, mejora la comunicación y la adquisición de vocabulario.

En la misma línea, el filósofo Luri explica que no somos conscientes de la importancia de educar la atención, que es el "nuevo coeficiente intelectual". La atención -añade- es la capacidad para mantener la actividad que se está realizando en ese momento. "Todos los seres humanos nacemos con una atención débil, pero es algo que se entrena. A los hijos se les debe enseñar a mantener la atención", concluye.