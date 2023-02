Desde que el pasado lunes Quely presentó el Abrequelys, el nuevo accesorio para partir en dos mitades sus famosas y más tradicionales galletas sin necesidad de utilizar los dientes o un cuchillo, las redes sociales de la fabrica mallorquina no han parado de recibir comentarios sobre el invento e infinidad de peticiones para adquirirlo.

La marca de galletas de Inca recuerda a sus clientes que el Abrequelys se puede conseguir realizando cualquier pedido online. Y, además señala que, si estos pedidos se realizan hasta el 28 de febrero, el cliente recibirá como obsequio dos paquetes de dos unidades de galletas Quely.

El ingenio no es más que un cajetín de plástico con una ranura en su interior que, introduciendo la galleta, permite al consumidor partirla en dos mitades exactas con un pequeño golpe seco y de una forma muy sencilla, una forma mucho más higiénica que la tradicional para partir la galleta, sobre todo después de la pandemia y si las galletas se abren para servirlas a otras comensales.

"Todos los mallorquines deberíamos tener uno"

"¡En nuestra casa necesitamos esto urgentemente! Toda la familia somos adictos a las Quelys .¡ Acabo de hacer pedido! Deseando que llegue nuestro abrequelis", comenta entusiasmada Mónica Fiori en la cuenta de Instagram de la marca mallorquina de galletas.

"Esto es una maravilla", exclama, por su parte, Eloísa Ozonas al descubrir el invento en la misma red social. "Tengo que comprar media tienda para llenar la caja mínima", lamenta, por su parte, Asun Gallardo. "¿No hay otra manera de adquirir el abrequelis?", se pregunta. "Todos los mallorquines deberíamos tener uno!! Es casi una religión!!!", concluye.

El Abrequelys no deja a nadie indiferente. Kika Carbonell lamenta que el invento solo se pueda adquirir en línea: "Fa pardal que els illencs hàgim de comprar ses galletes en línia. A ca nostra les seguirem xapant com hem fet tota la vida", comenta, al no poder no ser posible adquirir el accesorio en las tiendas, una dificultad que también subrayan otros clientes.

Vanessa Fernández, por su parte, se muestra encantada con el accesorio, pero aprovecha la novedad para realizar una petición a Quely: "Me encanta la idea!! Habéis pensado en hacer quelys sin gluten?", pregunta. Otros, como Xavi Moraleda, se quedan con el método tradicional. "La experiencia Quely empieza en ese momento de incertidumbre al intentar abrir la galleta con los diente ys sin romperla...me quedo con eso", afirma.

Las instrucciones de uso