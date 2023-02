Globalización: dícese del proceso que integra a los países en un único mercado internacional, que trasciende e incluye fenómenos sociales y culturales, vinculados a la tecnología, la comunicación y el transporte.

La globalización, en resumen, hace referencia a compartir a nivel mundial conocimientos, experiencias y espacios. Si lo unimos a la democratización de los viajes, el común de los mortales puede conocer lugares, países y costumbres antagónicas.

Existen algunas costumbres que a servidora no la convencen, ya que son de índole religiosa, pero ese es un tema para otra conversación. Lo que sí me gusta es conocer y vivir las festividades que se organizan en otros países y como a mí, a la mayoría de los españoles. ¡Ay!, lo que nos gusta una fiesta. Con la globalización hemos adoptado Halloween y con ella también llega la fiesta del Año Nuevo chino gracias a la comunidad originaria de ese país que crece y crece cada día en España. Así que raudos y veloces estamos abrazando una nueva celebración.

Os pongo en contexto. Como en el resto del mundo, en China rige el calendario gregoriano, a excepción de los días festivos o celebraciones que se establecen según el calendario chino basado en las fases lunares. Su inicio también da el pistoletazo de salida al Festival de la Primavera, y con ello las comunidades chinas de todo el mundo despiden el año viejo y siguen diferentes rituales para atraer la prosperidad y la suerte en el nuevo año.

En 2023 estaremos regidos por el año del Conejo de Agua. Según la tradición asiática, el signo del conejo simboliza longevidad, paz y prosperidad, por lo que los expertos ya vaticinan que 2023 será un año cargado de esperanza. Votamos a favor. Sí, lo sé, os he saturado de información, así que mejor vayamos a lo nuestro.

AÑO NUEVO CHINO EN PALMA

Llenos de esperanza asistimos a los diferentes actos que la Asociación China de las Islas Baleares —ACHINIB— presidida por el empresario Fang Ji organizó en Palma.

Realizan un gran trabajo desde hace varios años abriendo su comunidad y costumbres a los ciudadanos de las islas. Este año las actividades se han alargado durante una semana, principalmente en la ahora peatonal calle Nuredduna.

Daba la bienvenida al año y al lugar una gran puerta desmontable con cuatro caracteres o sinogramas chinos que simbolizan «la familia de los cuatro mares». Traducido a nuestro idioma significa «que representa a todo el mundo».

El acto más protocolario fue la tradicional cena china de Año Nuevo que reunió a mesa y mantel a más de 300 personas de diferentes estamentos sociales de la isla.

Finalmente, los actos de conmemoración terminaron con un festival colorido y multicultural donde los ciudadanos de Palma conocieron algunas de las costumbres y comidas chinas típicas de esta fiesta.

CONCIERTO CAPELLA MALLORQUINA

Una de las más prestigiosas corales mallorquinas, fundada en 1966 y actualmente dirigida por el prestigioso director José María Moreno, inició la temporada de conciertos con un recital en la Basílica de San Miguel, en Palma. El repertorio estuvo compuesto por música tradicional mallorquina, desde «Ton pare no té nas» hasta la popular «La Balanguera». El recital dirigido por Moreno con la intervención de diferentes solistas fue un éxito.

Las próxima cita de la coral tendrá lugar el 23 de febrero en la Iglesia de Santa Catalina Thomàs con un concierto polifónico. Volverá el 23 de marzo con el famoso Réquiem de Mozart en la Iglesia de Santa Cruz. Quedan invitados.

MEDALLA AL DR. RAÚL IZQUIERDO

En el marco de la celebración de la festividad de San Ildefonso, patrón de la infantería, el comandante general de Baleares, Fernando Gracia, impuso al Dr. Raúl Izquierdo Rodríguez, director del área de Sanidad Exterior, la medalla al mérito militar concedida por el Ministerio de Defensa. Durante este acto también se llevó a cabo la tradicional parada militar del regimiento de Infantería Palma 47 en honor de su patrón.

50 AÑOS NO SON NADA

Vestidos con un look de los locos años 20 asistimos al fiestón que por los 50 años de Marian Arellano organizó su hermana Marilén. Junto a un equipo de profesionales como Esperanza Mingorance acercaron hasta el Club Náutico del Arenal ambientación y música ad hoc. Un photocall daba la bienvenida a los invitados ataviados con sus outfits inspirados en gángsters como El Gran Gatsby o Bonnie & Clyde. Llegaron de puntos como Teruel, Madrid, Zaragoza y por supuesto Palma. Junto con la familia Arellano, incluido su abuelo Carlos, de 92 años, no quisieron perderse la fiesta y bailaron con la música de DJ Chema hasta altas horas de la madrugada. Dicen que 50 años no son nada, que los 50 es una etapa liberadora y divertida en la que consigues aquietar expectativas y ya no necesitas demostrar nada a nadie. Desde aquí le deseamos a Marian justo eso, que dé inicio una de las mejores etapas de su vida y que la pueda disfrutar siempre con los suyos.

SÉPTIMA EDICIÓN DE MARKETING ROCKS

Bajo la Lluvia, pero con ganas de aprender y conocer, nos dirigimos hasta los Cines Artesiete de FAN Mallorca donde se celebró la última edición de Marketing Rocks, el evento de marketing organizado por Nadia Nemer y Walo Jalil y que ya cuenta con siete ediciones. Se dice fácil pero no lo es.

El programa incluyó conferenciantes de gran experiencia como Lorena García, Xisco Acuñas, Ana Pedroche, Fran de Vicente, Leo Serrat, Maider Tomasena, Ana Alfranca, Majo García Doce, Cristina Pérez y Javier Piedrahíta. Hablaron de marketing, comunicación y negocios ante más de 200 personas. En la sala decorada del color Pantone del 2023, el Viva Magenta, auditorio y oradores crearon tan buena sintonía que se quedaron con ganas de más y prometieron volver en la siguiente edición.

Esperanzados, nos despedimos por esta semana con ganas de más fiesta, más eventos y más de todo. Hasta el próximo domingo.