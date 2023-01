«...a mil y un lugar, y disfruteee, de todo al pasar...», cantaba Gurruchaga junto a la Orquesta Mondragón en los años 80. Inolvidable también la campaña de una famosa compañía turística que democratizó los viajes hace casi 25 años con su claim: «¡jajaja! ¿Dónde está Curro?» Un antes y un después en la historia del turismo español.

Qué le vamos a hacer, servidora es un poco vintage. Cumplir años es un grado y llegados a un punto comenzamos a rememorar lo que fue porque forma parte de la vida. Viajar es una de mis cosas favoritas, probablemente también para muchos de ustedes. Seguro recordarán que hasta los años 90 eran muy pocos los españoles que habían viajado al otro lado del charco, un lujo solo para bolsillos pudientes. Desde esa época y con esa campaña que todos recordamos, viajar se volvió un lujo accesible para todos los bolsillos. Por 59.900 pesetas podías ir a Cuba, Cancún o República Dominicana. Absoluta democracia viajera, como Inditex para la moda.

Hoy en día quien más quien menos viaja una vez por año allende los mares. Por eso no podíamos faltar a la feria más destacada del turismo, uno de los escaparates turísticos más grande del mundo donde los sueños de cualquiera pueden hacerse realidad pues, como se dice, viajar es soñar.

Nosotros somos soñadores y muy viajeros. Así, en ocasiones nos desplazamos con los de San Fernando y en otras en avión, tren o lo que haga falta a cuanto evento creemos puede ser de vuestro interés para contaros todo lo que resulta, rebota y revienta en la sociedad mallorquina. Vamos allá.

Fitur

Ya son 42 ediciones de la gran feria del sector turístico en España. Como decíamos antes, es una cita no solo para conocer o dar a conocer la oferta turística, sino también para ver y dejarse ver.

Mas allá de la presencia política e institucional dentro del stand de les Illes Balears, son un gran número de empresas mallorquinas las que acuden a hacer negocios a FITUR, que para algo somos una de las Comunidades con mayor experiencia turística. Cadenas hoteleras, de servicios, de innovación turística, movilidad y transporte... el nuestro es uno de los territorios con mayor presencia en la feria. Hablando de presencia: después de comparar nuestro stand con el de otras regiones competidoras, solo podemos decir que nos quedamos cortos. Ahí queda.

Premis Ciutat de Palma

La entrega de los premios más importantes de la ciudad son los Premis Ciutat de Palma. Junto con los foguerons y los conciertos conforman el paquete completo de las fiestas patronales de nuestra ciudad.

No podemos obviar que habitualmente es un evento no exento de polémica o controversia. Este año dos de los premios más destacados quedaron desiertos .¿Será quizás que los talentos locales ya no se presentan a estos premios? ¿O deberíamos replantearnos la selección de algunas categorías? Para pensar.

Polémicas aparte, la gélida noche no amedrentó a los invitados a la hora de asistir a la convocatoria del Ayuntamiento de Palma, que consiguió un Teatre Principal lleno hasta la bandera de una amplia representación de estamentos sociales, políticos y culturales de la isla.

Presentación del libro de Llorenç Garrit

En plena noche previa a Sant Sebastià el artista, ilustrador y diseñador gráfico Llorenç Garrit convocó a la presentación de su libro Laca per a rates. Un texto en palabras del propio autor despreocupado, en el que una pareja de trabajadores galácticos filosofa sobre lo divino y lo humano desde dos puntos de vista totalmente opuestos.

Nos encanta la frase final de la sinopsis: «No es un libro de autoayuda -¡a Dios gracias! (esto lo añadimos nosotros)- sino más bien de autodestrucción». Recomendada lectura.

La Casa del Libro fue el lugar elegido por Garrit para esta presentación en donde le acompañaron amigos, escritores y admiradores de su obra.

Conferencia Martín Ruiz Azúa

En el marco del ciclo de conferencias ‘Las Artes y los Oficios’ de la Fundación Joan March asistimos a la charla con el artista y diseñador de producto Martín Ruiz Azúa. Se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y entre sus trabajos más destacados está la Casa Básica, que desde 2007 forma parte de la colección del MoMA en New York.

En su conferencia, Azúa nos habló sobre la importancia de experimentar y de la revalorización del trabajo artesanal en el diseño de producto de hoy día.

Queridos amigos, llegamos al final de nuestra crónica semanal, no sin antes invitaros a encontrarnos la próxima semana.