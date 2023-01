Arranca la XXI edición de Madrid Fusión Alimentos de España, desde este lunes hasta el miércoles, y el congreso de gastronomía nacional más influyente saborea un año más la sobrasada de Mallorca y de cerdo negro, que estará presente durante los tres días con catas de las distintas variedades.

Además, se mantiene un punto de información sobre la IGP (Indicación Geográfica Protegida): elaboradores inscritos que pueden proporcionar producto amparado a los chefs, sugerencias de recetas y vídeos que explican la sistemática que sigue el jurado de cata, las garantías del producto con IGP, etc.

Dentro del programa de actividades del estand, este lunes se imparte una cata comentada a cargo del chef José Cortes, presidente de Ascaib. El martes será el turno de Juan Pinel, chef ejecutivo del hotel Saratoga, junto a Cortés. El miércoles la demostración correrá a cargo de Marga Brunet, chef de S’Era de Pula Hotel, y Miquel Serra, chef del Patio de la Gloria Hotel.

El Consejo Regulador de Sobrasada de Mallorca ha apostado firmemente por la gastronomía con un producto emblemático y seña de la identidad cultural isleña. Su presidente, Andreu Palou, indica que "es importante aunar esfuerzos y apostar por los jóvenes en la cocina. Para nosotros es esencial que conozcan la sobrasada de Mallorca y estar presente en eventos que reúnan a los profesionales de la gastronomía".

La presencia de la sobrasada de Mallorca en Madrid Fusión ha sido continua desde hace más de 15 años, donde los profesionales asistentes al congreso comprueban de la mano de profesionales punteros de la isla la infinidad de posibilidades gastronómicas y versatilidad que tiene este producto.

En el estand se encuentran también otros productos gastronómicos de calidad de la isla: las Denominaciones de Origen (DO) Binissalem, DO Oli de Mallorca, DO Oliva de Mallorca, IGP Vi Terra de Mallorca, IGP Ametlla de Mallorca, IGP Ensaïmada de Mallorca; y otros productos emblemáticos: Flor de Sal des Trenc, Agromallorca, Tres Caires, Es Garrover de Mallorca, Especias Crespí y Pa d'aquí.