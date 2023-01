Hilda Siverio ha conseguido ser una de esas influencers que, al igual que Elena y Charlie, tiene todo el apoyo y atención de Internet por su historia de lucha contra el cáncer.

Hilda es una mujer canaria que actualmente se encuentra en cuidados paliativos por un cáncer de mama de triple negativo metastásico (CMTNm), el más agresivo y con el peor pronóstico. Sin embargo, su carisma, personalidad, humor y actitud ante la vida han hecho que llegue a acumular 1,5 millones de seguidores en TikTok, ganándose el cariño de todos sus fans.

Al igual que ocurrió con Elena y con Charlie, el silencio en redes sociales tiene todas las papeletas de significar que algo va mal y lo mismo ha ocurrido con Hilda, que cada vez que disminuye la actividad de publicación en sus cuentas de redes sociales, sus seguidores se preocupan. Sin embargo, cada cierto tiempo tanto ella como su hija Valeria actualizan su estado que, ahora mismo, es grave. "Está en una situación crítica" enfrentándose a sus "últimos días de vida", afirmaba la joven en un vídeo hace unos días.

Además de unas imágenes muy emotivas de Valeria pintándole los labios de rojo a su madre, Hilda ha subido un vídeo desde la cama del hospital donde está ingresada desde hace dos semanas. Con un rostro visiblemente más hinchado de lo habitual debido a la medicación pero con la inmensa sonrisa pintada de rojo que la caracteriza, la canaria ha explicado cómo se encuentra.

"Aquí estoy, un poquito más y luchando como una campeona. Dándolo todo", comienza el vídeo. "He estado haciendo ejercicio, levantando las piernas, aunque no pueda, me han ayudado y hago el salto de la rana", bromea Hilda, siempre fiel a su buena actitud y humor ante la dificultad. "Los oncólogos están alucinando conmigo", añade. "Estoy luchando aquí cada día un poquito más. Cada día con fuerza, les quiero", se despide.

La sección de comentarios de su publicación se ha inundado de buenas palabras y deseos para la canaria, tanto de famosos y celebridades (Xuso Jones, Soraya, Falete y Rosa López, entre otros) como de personas anónimas que le desean lo mejor.

¿Quién es Hilda Siverio?

Hilda Siverio es una tenerifeña, nacida en 1971 y madre de tres hijos, a la que, durante su último embarazo, le encontraron cáncer de mama. Ocho años después y haciendo hecho varios tratamientos, su diagnóstico pasó a ser de triple negativo con metástasis múltiple. En ese momento comenzó su andadura en redes sociales donde ha dado a conocer su historia con el objetivo de reclamar más investigación sobre la enfermedad.

Siempre positiva, con una sonrisa, los labios pintados de rojo, bailando, cantando y con su banda sonora, 'Cry to me' de Solomn Burke, Hilda ha conquistado el corazón de todos. "Yo sé que me estoy muriendo, lo sé. Eso no hace falta que nadie me lo diga, pero es que tengo la generosidad de saber que me estoy muriendo y enseñarte que tienes otro camino. Sonreír. Vivir, reír", ha declarado la canaria.