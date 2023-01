"Hay que sacar a los jóvenes de la espiral de sueldos bajos y alquileres altos"

¿Por qué ahora a los jóvenes les cuesta más encontrar un piso que en los 80 o los 90?

Ha habido una evolución claramente asimétrica entre los precios de alquiler y los sueldos, cosa que ha desfavorecido obviamente los intereses de los inquilinos. Pero no es solo a los jóvenes a quienes les resulta más difícil pagar una vivienda, sino a muchas más personas. Esto se debe a que el encarecimiento del precio de vivienda también ha sido asimétrico respecto a las rentas familiares, por lo que muchas unidades familiares también se han visto afectadas por este problema. Y no hay que olvidarse de los pensionistas; los jóvenes, a diferencia de ellos, tienen la posibilidad de cambiar de trabajo o de ascender para mejorar su situación económica, pero las pensiones no funcionan así.