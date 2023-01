Después de comprobar que servidora no estaba en la lista de beneficiarios de los Reyes -¡oh tragedia existencial!- constato que muy mal no debí portarme porque por no traer, no me trajeron ni carbón. Me miro en el espejo, me toco la frente y doy fe de que sigo teniendo salud, que es lo importante.

Una vez pasada tan señalada fecha nos quedaban dos acontecimientos, que no por ser los últimos de las fiestas navideñas son menos importantes. Uno, celebrar la Pascua Militar, que os relataré después. Y por supuesto la comida del día de Reyes en la que no faltaron los escaldums como manda la tradición, además de la grata compañía de los amigos. Pero claro, somos mediterráneos y eso se nota, pues aprovechamos cualquier excusa para montar una fiesta, celebración o sarao. Con el roscón de Reyes aún en la boca ya estamos instalados en las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià, con su gastronomía propia regada de buenos vinos mallorquines, haciendo del ‘comercio’ y del ‘bebercio’ una conjunción exitosa. Sigo. Os cuento un secreto ahora que nadie nos oye… Lo único no bueno de estos días entre Reyes y Sant Antoni es la travesía por el desierto que hay en el universo eventil. Queda claro que la gente arrastra la resaca de los fastos navideños y encontrar un oasis al que ir o acudir es complicado. ¡Ah! Pero el equipo de Hoy No Me Puedo Levantar no se rinde jamás. Subidos al camello que le pedimos prestado a los Reyes, cantimplora y brújula en mano, encontramos reductos de actividad interesantes que sin más dilación os detallamos. Pascua Militar Ante la belleza del patio del Real Palacio de la Almudaina una no puede más que maravillarse. En tan grandioso entorno el comandante general de Baleares, Fernando Gracia, junto con el presidente del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomàs, presidieron el acto de celebración de la Pascua Militar, una tradición que se remonta al reinado de Carlos III. Para celebrar la recuperación un 6 de enero de 1782 de la localidad de Maó, hasta ese momento en poder de los ingleses. No faltaron a la cita representantes políticos, militares y de la sociedad civil, así como miembros de la jurisprudencia. Presenciaron el desfile militar y después se reunieron en la terraza de la Almudaina, donde se brindó por el Rey y se sirvió un vino español. Primer ball a Manacor Nos vestimos de rojo y fuimos a comprobar que los foguerons ya están a toda mecha, que los dimonis se pasean y que un enero más ha llegado Sant Antoni. Manacor, una de las localidades con mayor tradición en esta celebración, ha dado un gran paso para la historia invitando por primera vez a una mujer a vestirse como uno de los dimonis petits. La afortunada, y a la vez nerviosa por asumir tal responsabilidad, es Magdalena Pérez Galmés. Igualdad y amor por la tradición fue lo que se respiró en el inicio de estas fiestas. Pasadas las diez de la noche los dimonis y Sant Antoni hicieron su primer ball en la plaza Ramon Llull, donde les acompañaron mayores y pequeños para celebrar a su patrón sin ninguna restricción después de dos años. Artemisa en la Fundación Juan March El fuego es inspirador y descubrir a una de las deidades patrona de la brujería nos pareció una idea fabulosa. La Fundación Juan March, una de las más importantes de las islas y con una rica actividad cultural, organizó una conferencia sobre la deidad titulada «ÁRTEMIS, vicisitudes de la señora de las fieras», a cargo del catedrático Miguel Herrero de Jáuregui. Artemisa es la diosa de la caza, los animales salvajes, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, y traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Dicen de ella que fue una diosa diferente del resto porque no permitió que humanos o dioses se le acercaran. Era un ser libre que amaba la compañía de los animales. Una deidad que ha generado múltiples mitos e imágenes dispares. De todo ello el profesor Miguel Herrero nos ofreció una disertación con su particular visión de una diosa tremendamente femenina. Jo, punk Después de un ser mitológico, cambiamos de tercio. Nos trasladamos a los años 80 para conocer el impacto del movimiento contracultural del punk en Mallorca. En la sala Rívoli, el productor y director de Offline Produccions, Dani Cuesta, presentó el documental Jo, punk, que ha contado con el apoyo de IB3 TV. En este audiovisual Cuesta da a conocer parte de los entresijos del movimiento y reconoce la relevancia que grupos como Eskoria, Bad Taste, Cerebros Exprimidos y Guadaña han tenido en el punk isleño. A la emisión acudieron miembros de algunos de los grupos entrevistados, amigos y amantes de este movimiento. Si pensabas que el punk era propio de grandes ciudades europeas, la respuesta es no. El punk en Mallorca vivió grandes momentos y todavía hoy cuenta con numerosos seguidores. Espectáculo de Jimmy Showman En el agradable ambiente de la sala Indalo disfrutamos del espectáculo de Jimmy Showman. Pionero del transformismo y del cabaret en Mallorca y España, recibió hace unos meses un merecido homenaje en el Auditorium de Palma rodeado de amigos y artistas para celebrar lo que él llama «su vida espectacular». Todo un espectáculo fue el que nos ofreció por la noche, cuando le escuchamos cantar y bromear a partes iguales, haciendo que el público pasara un momento de lo más divertido. Conocidos, amigos, fans y público en general aplaudieron con energía al transformista, que estrena con éxito su 2023. Alegres, con la sonrisa aún en la boca y las pastillas contra la acidez en el bolso para afrontar las torradas, os dejamos deseando encontrarnos en la próxima crónica.