Parlar d’un home públic a escasses hores de la seva mort pot arribar a ser delicat. Més, si el protagonista ha arribat a ser el bisbe de Roma i, per defecte, cap de l’Església Catòlica. Joseph Alois Ratzinger de nom secular, Benet XVI ha estat en certa manera un personatge polièdric. A la vegada ( i com molts de nosaltres, tot sia dit ) contradictori: fou cèlebre al món catòlic la controvèrsia que arrossegà durant dècades amb Leonardo Boff, teòleg brasiler i fundador de la Teologia de l’Alliberament. Amb qui el després Pontífex arribà a cultivar una bona amistat fins al punt de defensar alguns punts dels postulats de l’Església social provinent d’Amèrica del Sud. Però que passà a perseguir amb especial èmfasi des del 1981, una vegada assolida la Prefectura del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe.

No ens abandona un revolucionari, doncs. Però sí un home que intentà canviar alguns aspectes del funcionament de la Cúria vaticana, en la majoria poc reeixits. Certament, l’herència rebuda després del llarguíssim papat anterior no ajudava. Els escàndols en forma de pederàstia i mala gestió dels recursos econòmics vaticans així ho confirmaren. Consumit per les disputes pel poder i traïcions en el seu propi entorn, entengué a la perfecció que l’agonia en vida dels darrers anys de pontificat de Joan Pau II foren contraproduents pel Bisbat de Roma.

Va veure clar que la mitra blanca l’ha de vestir qui hagi estat ungit per l’Esperit Sant, certament. Però amb plenitud de facultats físiques i, per damunt de tot, mentals. Probablement aquest sia el seu llegat més visible (el teològic és un dels més extensos que cap altre Pontífex deixi en dècades) a ulls foranis: cessar en el protagonisme a temps. Abans de l’inevitable declivi físic i psíquic. Francesc ha lloat l’exemple Benet XVI, i no seria d’estranyar que l’antic arquebisbe de Buenos Aires es decidís fer-se a un costat si es veiés impotent per a dur endavant la nau que té assignada. Però aquesta és, a dia d’avui, una hipòtesi.

