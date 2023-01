Nos encantan porque son cómodas, combinables y nos abrigan. Las faldas largas en tejido denim se combinan de la misma manera que lo harías con tu pantalón vaquero preferido, aunque ésta siempre tiene un toque más cool y moderno. Hace tiempo que las faldas vaqueras dejaron de ser mini y aptas solamente para quinceañeras. La influencer Carmen Gimeno nos presenta cómo lucirla con estilo a cualquier edad.

Una falda larga satinada es perfecta para acudir a un cóctel o cualquier evento sofisticado, aunque también puedes combinarlas con botas de suela track y un jersey de lana grueso. El resultado será espectacular.

También las faldas de punto o lana, en versión midi o largas hasta los pies, se encuentran a medio camino entre lo formal y lo casual. Puedes combinarlas con botas altas, con mocasines, con zapatos Mary-Jane o con taconazos. En su versión recta, fluidas y con ligero vuelo o plisadas podrás elegir colores neutros y básicos o, mucho mejor, colores intensos como el lima o el fucsia.

Las faldas largas efecto piel y con abertura lateral son sexys y puedes combinarlas con tu chaqueta de piel y crop top o elegir un modelo más sofisticado confeccionado con encaje y que podrás combinar con camisetas básicas y deportivas o top de tul estampado.

Definitivamente, es la tendencia ideal para este invierno, porque permiten componer muchos y diferentes outfits y pueden solucionarte todo tipo de estilismos sin pensar demasiado, además de darte una imagen femenina y elegante con la máxima comodidad.

Las botas altas también se llevan blancas

Este invierno vuelven las botas blancas que han hecho, una vez más, su aparición estelar en las semanas de la moda, en los escaparates y en las calles. Puedes llevarlas de caña alta y taconazo luciéndolas con un vestido midi o mini negro, el clásico binomio que nunca falla.

Las botas blancas con tacón sesentero y cuadrado se han adueñado de las calles de París y Milán, combinadas con preciosos vestidos estilo lady o con minifaldas plisadas para dar un toque preppy a tu look. Las encontrarás en formato cómodo y plano para llevar con un total look denim y americana o en versión botín y con suela track para estilismos más relajados que darán un plus estilo a tus prendas más deportivas.

Un color que parecía exclusivo de la temporada estival pero que puedes combinar con infinidad de tonalidades si ya te has cansado de tus clásicas botas negras. Quedan perfectas combinadas con otros tonos neutros como el arena, el marrón chocolate o el gris, aunque puedes atreverte a hacer combinaciones más coloristas con colores como el verde esmeralda o el azul cielo intenso.

La colección de joyas de Tous ¡para tus sneakers!

La firma catalana ha presentado su primera colección de joyería para que tus zapatillas deportivas luzcan espectaculares. La colección Tous steps cuenta con colgantes, cadenas y pasadores para decorar cualquiera de tus sneakers y que podrás adquirir a través de su página web. La colección cuenta con un pack de charms en plata u oro con la forma del icónico osito de la marca, un pack de dos pasadores con el nombre de la marca para adornar los cordones y, para darle un toque de color, puedes añadir una cadena de perlas cultivadas y varios ositos en diferentes y llamativos colores: fucsia, morado y verde intenso.

Una idea revolucionaria que permitirá que cada persona convierta sus zapatillas en únicas: podrás añadir diferentes charms en los cordones, pulseras o cadenas alrededor del tobillo o placas con el logo de la marca.

Ciertamente, cada vez nos hemos acostumbrado más a llevar zapatillas con cualquier estilismo. Entendemos la moda de una manera más relajada sin perder de vista las elegancia o la formalidad. La idea de elevar nuestros looks utilizando joyas para adornar nuestros comodísimos zapatos es innovadora y original.