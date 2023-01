Si estás leyendo estas líneas, felicidades, llegaste al final del 2022. Cuando esto ocurre es imposible no hacer balance de lo bueno y de lo malo, como si hasta entonces hubiéramos vivido sin darnos cuenta del paso de los meses, los días, las horas…

Hay años en los que no nos ocurre nada, que pasan desapercibidos en el imaginario y que cuesta recordar al cabo de otros tantos. Hay otros que son de cambio, de sacudidas y de transformación. Son los que no olvidas y tomas como medida de tu vida.

Para quienes formamos parte de esta vuestra sección es un año de agradecimiento en general. Y en particular a ustedes, nuestros lectores, por la buena acogida que han dado a Hoy no me puedo levantar. Y cada semana se unen más adeptos a esta comunidad de voyeurs visuales.

Además de hacer balance, forma parte del ritual formular deseos. El nuestro es que en 2023 continúen con nosotros y que nos acompañen por las fiestas, eventos y ‘cotarritos’ varios a lo largo y ancho de la isla. Os aseguramos que vamos a conocer innumerables lugares y personajes, y también a algunos aspirantes a conseguir la ‘L’ de ‘croqueterismo’, que no se la damos a cualquiera. Y por supuesto volveremos a ver a los ya consagrados en este arte.

Bromas aparte, esperamos que el año que comienza sea benévolo con el sector y desde aquí lanzamos una petición al universo para que por fin pueda crearse un calendario de eventos común y así evitar que se solapen unos con otros. Con el beneficioso objetivo de dar protagonismo a todos, pues desgraciadamente el don de la ubicuidad no nos ha sido otorgado. Sin más dilación vayamos al lío. O sea, a repasar la semana de fiestas, encuentros y eventos.

La gran estela en el Castillo de San Carlos

El pintor Luca Monzani, con la colaboración de la Comandancia General de Baleares y el Sector Naval de Baleares, organizó una exposición homenaje del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo Magallanes-Elcano.

Los artistas Luis Maraver, Mariano Mayol, Carol Romero, Juan Segura, Xino Arcade y el propio Luca Monzani, realizaron una interpretación artística recuperando y reciclando los tejidos de las velas de regata del velero Settebello, en las que plasmaron las distintas imágenes que evocan aquel hecho histórico.

En el evento se reunió un numeroso público, artistas, curadores de arte y representantes del sector militar, que pudieron ver las obras y charlar con los autores.

Aún tenéis oportunidad de verla; la exposición se podrá visitar hasta el 23 de enero 2023.

Encuentro navideño del Club Rotary Junípero Serra

El club Rotary Junípero Serra reunió a mesa y manteles a sus miembros. Marc Pérez-Ribas, presidente actual de este club rotario, fue el encargado de hacer balance y presentar los proyectos solidarios en los que se ha trabajado durante el año que termina. También presentó las nuevas iniciativas que formarán parte de la agenda del próximo año. La junta directiva las lleva a cabo con el objetivo de ayudar y dar visibilidad a fundaciones u ONG’s que necesitan apoyo, y a las que les cuesta salir adelante por sí solas sin ayuda gubernamental.

Los clubs rotary de todo el mundo hacen un trabajo humanitario de primer orden, ya que hablamos de una de las fundaciones privadas más importantes del mundo cuyo fin es favorecer proyectos solidarios que mejoren las condiciones de vida de colectivos vulnerables. A pequeña escala, cada club rotario ejecuta y secunda iniciativas a veces casi imperceptibles, pero que están a la vuelta de la esquina. En ocasiones los que tenemos al lado necesitan más de nuestra ayuda.

Cóctel de navidad Utopic Lab

Estas fechas son propicias para reunirse y brindar juntos. Fue el caso de Utopic Lab, que celebró su copa navideña con un nutrido grupo de clientes, proveedores y amigos junto a sus fundadores, Rafael Ballester y Tommy Ferragut.

El sector empresarial estuvo representado por Dolores Ordóñez, Ana Salas, Fran Sobrino, Toni Ferrer y Miquel Rullán. También asistieron Raúl Izquierdo, Rafael Arismendy, Kimberly Marshall, Tiffany Blackman, Laura García, Gustavo Villa y Miquel Estelrich entre otros.

Rafael Ballester aprovecho el evento para anunciar la puesta en marcha de un nuevo punto empresarial en el centro de Palma dedicado al interiorismo. Desde aquí les deseamos un gran éxito en su nuevo emprendimiento.

Reunión con empresarios

La Comandancia General de Baleares organizó un pequeño encuentro empresarial en las dependencias del Palacio de la Almudaina. Fernando Gracia, comandante General de Baleares, ejerció de anfitrión, y en su discurso de presentación al diverso grupo abogó por la colaboración entre la comandancia y los empresarios que conforman esta comunidad. También expresó su intención de que haya una mayor apertura del ejercito a la sociedad civil.

Entre los asistentes estuvieron Carmen Planas, Simón Pedro Barceló, Miquel Rullán, Rafael Ballester, Toni Ferrer y Tommy Ferragut.

Comida homenaje a los Guardias Civiles veteranos

En las dependencias de la sede de la comandancia de la Guardia Civil de Palma se celebró una comida-homenaje a todos los guardias civiles veteranos retirados residentes en la isla.

El acto, organizado por la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil -HABECU, reunió a 115 guardias civiles veteranos. La comida estuvo presidida por el coronel jefe de la zona, Alejandro Hernández Mosquera, y por el presidente de HABECU Baleares, Miguel Cañellas Barceló.

Con este acto se reconoció la entrega absoluta al cuerpo que durante su vida han ofrecido los veteranos homenajeados. La jornada fue también un momento de reencuentro para muchos de los asistentes, que recordaron viejas anécdotas vividas durante sus años de servicio.

Con el buen sabor que deja una celebración, nos despedimos del año y de ustedes con un GRACIAS, así, en mayúscula. Os deseamos un 2023 lleno de ideas y sueños en el que todo lo que deseéis se cumpla, y os emplazamos a leernos la semana que próxima.