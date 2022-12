Hoy no me puedo levantar | Blanca y dulce Navidad

No sé si les habrá tocado la lotería. Si no es el caso, recurriremos a la habitual frase de consolación: «lo importante es tener salud». El dinero no da la felicidad, pero ayuda a obtenerla. Según la RAE, felicidad es «el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno». Y a eso bueno hay que aferrarse porque la felicidad también es efímera; puede irse tan rápido como llega.

Después de una etapa complicada para todos, en la que nos planteamos numerosos aspectos de nuestra vida, por fin volvemos a la hermosa normalidad que ahora valoramos y apreciamos gracias a la añoranza de cuando no la tuvimos. Ya saben, «nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde». Son días de encuentros, de familia, de ver, recordar y como mínimo enviar una whatsapp a todos aquellos que son importantes en nuestra vida. Esta semana ha sido un constante golpetear de copas de cristal y brindis en diferentes encuentros navideños con chin chines, que dicho sea de paso tiene origen chino, pero ya os lo cuento otro día. Como decía, las copas corren a raudales y se ‘mixean’ con el villancico más famoso del mundo, ‘All I want for Christmas is you’, allá donde vamos. Quién iba a decirle a Mariah Carey que unas estrofas escritas en quince minutos se convertirían en una de las canciones más rentables de la historia. Ella, que es inteligente, pone su maquinaría marketiniana en marcha en cuanto termina el verano para imbuirnos del ambiente navideño cuanto antes. En este lado del mundo aún llevamos las chanclas y olemos a aftersun cuando de repente nos vemos envueltos en los turrones y la Navidad gracias a su melodía. Pero vamos al fondo de la copa o de la cuestión; recordad vuestro villancico favorito y prestad atención a todo lo que nos ha deparado esta semana. Celebración navideña de DIARIO DE MALLORCA Por fin todos los miembros de la gran familia que formamos parte de Diario de Mallorca, encabezados por nuestra directora, Marisa Goñi, y por el gerente, Sebastià Oliver, nos encontramos en nuestra sede para brindar juntos por estas fiestas y por el inicio del 2023. Y para rendir un sentido homenaje a los compañeros que se han jubilado en estos últimos dos años y que, debido a la situación, no habíamos podido festejar con ellos ese cambio tan importante en su vida laboral. Fue un honor y un gusto ver a Bárbara Pohle, Maria Llabrés, Joan Riera, Paco Rueda, José Jaume, Antoni Ruiz, Manolo Rivera, Biel Ramis, Felipe Armendáriz, Tomeu Garcias, Guillermo Soler, Lorenzo Frau, Pep Arbona y Joan Torrelló. Un brindis cargado de emoción en el que nuestra directora Marisa Goñi tuvo también una mención para la periodista Virginia Eza, a la que perdimos en agosto de este año. Asamblea General de la Federación Hotelera de Mallorca La FEHM celebró su Asamblea General Ordinaria en la que sus miembros aprobaron el Plan de Trabajo y presupuesto para el año 2023. Tras la asamblea, que tuvo lugar en el Hotel Hacienda Son Antem Autograph Collection, se celebró la tradicional comida de Navidad en la que la junta directiva, presidentes, gerentes de las asociaciones hoteleras y el equipo de la FEHM brindaron juntos por un año 2023 que para el sector turístico es muy prometedor. La FEHM está integrada por 23 asociaciones hoteleras que representan a 840 hoteles y 200.000 plazas, siendo además la decana del asociacionismo hotelero nacional con casi 50 años de experiencia. Esperamos que sus previsiones se cumplan y que el 2023 venga cargado de trabajo para todos. 150 aniversario de la ,Autoridad Portuaria La Autoridad Portuaria de Baleares cerró la celebración de su 150 aniversario con un acto institucional. Asistió una amplia muestra de representantes de la sociedad civil, autoridades políticas y comunidad portuaria. Entre otros, el nuevo presidente de la APB, Jaume Colom; la presidenta del Govern, Francina Armengol; o la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo. El acto incluyó la emisión de varios vídeos que repasaron el pasado, presente y futuro de la APB. Los asistentes pudieron disfrutar además de un cóctel que se puede afirmar que olía a Navidad, ya que los presentes aprovecharon para desearse unas felices fiestas. Y como la vida continúa, las empresas también lo hacen, y este año han vuelto diferentes acciones y encuentros propios de esta época del año, así que os contamos por dónde hemos pasado. Encuentros Navideños Empresariales Estamos de celebración y empresas como el Banco Santander convocaron su tradicional fiesta navideña. Los numerosos invitados pudieron degustar un maravilloso menú elaborado para la ocasión por las manos del chef Carlos Botella, y vivieron una jornada especial en el entorno del Hotel GPRO Valparaíso, que abrió sus puertas al divertido encuentro del personal de Banco Santander. Otra empresa que celebró su comida de Navidad en el Hotel GPRO Valparaíso fue Don Telas; una reunión en la que se brindó por tan señalada fecha, y en la que su director Rafa Ballester hizo un repaso del año que termina. También hubo un brindis especial por los nuevos comienzos, que para Don Telas serán muchos en el año entrante. Pop Up de Vimbi Vimbi Ana Nadal y Natalia de Nicolás son el alma mater de la firma Vimbi Vimbi, que debe su denominación a la combinación de los nombres de sus perros Bimba y Violeta. Hace más de ocho años que decidieron lanzar su firma de vajillas artesanales, que se forman con piezas realizadas completamente a mano. Una de las características principales de sus piezas es la casi ausencia de color y la originalidad de las formas, que moldean estas dos mujeres que comparten amistad y trabajo a partes iguales. Esta semana, y bajo la dirección creativa del espacio de Cecilia Baronet, montaron un pop up al que asistieron clientes y amigos para adquirir sus piezas, que son un magnífico regalo cargado de inspiración y buen hacer. Martes y 13 en Isabel Guarch La gente suele decir que en «martes trece, ni te cases ni te embarques». Isabel Guarch rechaza esta afirmación y se embarcó en la presentación de su nueva colección de joyas ,a la que además ha puesto ese singular nombre. La colección está diseñada con un alto compromiso con la sostenibilidad y se compone de piezas pre-order que convierten a cada una de estas joyas en piezas limitadas y numeradas, realizadas de manera artesanal en su taller. Además de presentar ‘martes y 13’, la firma aprovechó la asistencia de medios de comunicación y representantes de la sociedad mallorquina para brindar por el nuevo año. La fiesta estuvo ambientada por la música del joven Dj Mads y amenizada con la ginebra premium creada por The Drunken Horse Gin. Revive tu imaginación en Navidad La Casa del Libro ha querido celebrar con autores, lectores y colaboradores la Navidad, y organizó un cóctel donde libros, amantes de la lectura y autores pudieron brindar por un año 2023 lleno de buena literatura. Alrededor de 30 personas se dieron cita en la librería y, como servidora, aprovecharon para comprar un nuevo libro que leeremos durante los días de fiesta, que aunque no serán numerosos habrá oportunidad de disfrutarlo. ¿La adquisición? ‘El joyero de la reina’, de mi querida Nieves Herrero. Entre joyas y libros nos despedimos, no sin antes desearos a todos que tengáis una Feliz Navidad. Gracias, siempre, por leernos cada semana.