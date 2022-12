Es el sueño de todos los jugadores de la lotería: que te caiga el Gordo de Navidad. Saldar deudas, comprarse una casa y ayudar a la familia son algunas de las cosas que harán los agraciados del sorteo más esperado. Unos sueños que podrían hacerse realidad el próximo jueves.

«Solo juego a la lotería en Navidad. Lo hago desde hace ya unos cuantos años, unos diez o quince. Solo una vez me tocó un pellizco, pero poca cosa, cien euros, doscientos… poca cosa. Si me toca este año me lo gastaré en mi entorno. Eso es lo más importante, los que me rodean. Me lo gastaré en mí y en los que me rodean. El concepto es clasificado», dice entre risas Juan José Leal a la salida de la administración número 9 de Palma, la de Plaça de la Porta Pintada.

El responsable de esta administración, Pepe Alemany, sabedor de que los mallorquines estamos a la cola en cuanto a gasto en lotería navideña —según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) la cantidad media que invertirá cada balear es de 39,63 euros, por debajo de la media nacional, que es de 69,36 euros—, también juega, no solo vende décimos. «¿Qué haré si me toca a mí? Tapar agujeros. Quitarme la hipoteca, lo normal, no mucho más», aclara.

Compartir décimos

Una de las tradiciones navideñas es el compartir uno, o varios, décimos de lotería con algunos de los integrantes de la familia. Eso es lo que piensa hacer Paula Ramis, quien conoce bien qué significa ser agraciada con uno de los premios del Gordo. «Una vez me tocó un premio importante», confiesa a las puertas de la administración número 1 de Palma ante la mirada sonriente de su hija María. «No diré la cantidad», aclara, para añadir: «Si me volviera a tocar lo repartiría entre mis hijos. Les ayudaría a comprarse una casa, a pagar la hipoteca, a hacerles más felices».

A la ciudadana rumana Micaela Ciocoiu también le sonrió la lotería hace unos años aunque en menor medida: «Yo juego mucho desde hace años y me ha tocado alguna vez pero poquita cosa, unos 100 euritos. Si me tocaran 100 millones lo primero que haría sería comprarme un piso. Si es menos pues seguiré trabajando en lo mío, en la restauración», apunta.

Los menos jugadores también sueñan

Incluso los menos jugadores, como la alicantina Elisa Luna, también sueñan con la lluvia de millones del próximo día 22. «No juego mucho. Antes jugaba más. ¿Por qué he dejado de jugar? Porque o te toca o te arruinas. Algún pellizco sí me ha tocado alguna vez. Pero poco dinero. Si me toca no sé en qué me lo gastaría, me lo plantearía. Primero que toque y luego me lo plantearé».

Es más, los hay que incluso no juegan y esperan premio, como el portugués Carlitos, a quien se le puede encontrar en la calle Oms con su rostro maquillado de payaso. «No juego, no me gusta. No me gustan los juegos, me gusta divertirme y divertir a las personas. Mi mujer sí juega, un poquito, no mucho, a la lotería, a la primitiva… Si a mi mujer le tocara la lotería se lo gastaría conmigo, y nos compraremos una casa y todo lo que podamos. Toque o no toque, no perderé la sonrisa, eso seguro», afirma.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá el próximo jueves 2.520 millones de euros en premios, una jornada en la que, además, Hacienda podría ganar 7,28 millones más que el año pasado.