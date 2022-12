Podemos encontrar multitud de regalos originales, preciosos y muy útiles como los masajeadores de ojos que tratan en profundidad el contorno y ayudan a que nuestras cremas se absorban con mayor intensidad. Además, nos ayudan a refrescar y descansar esta área del rostro tan delicada, alivian la retención de líquidos, atenúan las bolsas y las ojeras y consiguen que la piel se vea más tersa. Encontrarás varios en el mercado a precios muy económicos como el masajeador eléctrico de ojos Touch Beauty (en blanco, verde o rosa) o el Coolling Eye Roller Ball de Revolution Skincare.

Las buenas fragancias son otras de las opciones que más nos gusta regalar (y que nos regalen). El perfumista Laurent Le Guernec seleccionó en el año 2019 los ingredientes aromáticos perfectos para crear una fragancia exquisita como Seductive Noir de Guess, dando como resultado una fragancia femenina y muy sensual. Dentro de esta colección de fragancias delicadas y muy especiales y con una presentación que nada tiene que envidiar a los perfumes más caros, podéis optar por My only Wish de La Rive o Far Away Beyond de Avon.

En estas fechas tan especiales, durante la que nos gusta vestir con un aire glamuroso, los complementos cobran especial importancia. Regalar un pequeño bolso especial en tonos metalizados y confeccionado con perlas de metacrilato (que podemos adquirir en Shein) se convertirá en un detalle muy especial.

Otra propuesta perfecta son las bailarinas satinadas de Sfera con detalles de pedrería. Son preciosas y elegantes y las encontrarás en color rosa intenso (el color de la temporada) o en negro.

El anillo boa de Singularu es tan especial y divino que dan ganas de regalárselo a una misma. En dorado o plateado cumplirá las expectativas de la fashionista más exigente. La marca ofrece infinidad de opciones para regalar joyas a precios muy asequibles, con diseños modernos, originales y de tendencia que los convierten en un detalle de lo más especial.

También el glitter y la purpurina se convierten en los imprescindibles para un maquillaje brilli-brilli navideño. El estuche de maquillaje Make-Up Mini Glam Palette Edition 2023 de Douglas contiene la mejor combinación y ocupa muy poco espacio gracias su versión mini. Por increíble que parezca contiene 20 sombras de ojos sedosas, 6 barras de labios de colores intensos, tres coloretes aterciopelados, tres iluminadores brillantes, una mini máscara de pestañas negra, un lápiz de ojos, un pincel para colorete, un pincel para labios y un aplicador. Una joya de la cosmética que además, por su tamaño, puedes llevar contigo a cualquier parte.

Y, por supuesto, no pueden faltar los buenos libros porque siempre son un excelentísimo regalo. Estos son algunos de los títulos más fascinantes, relacionados con el mundo de la moda: Atlas Ilustrado de grandes diseñadores de moda de Jordi Vigue, mediante el que el autor hace un repaso por la vida y la obra de los diseñadores más destacados del siglo XX con excelentes fotografías de sus diseños más emblemáticos. El libro de Katja Eichinger titulado Moda y otras neurosis (el título habla por sí sólo) defiende el poder de la moda como símbolo y significado de nuestras propias aspiraciones y, escrito desde el humor, se convierte en una lectura entretenida y fresca. Y, la modelo internacional Emily Ratajkowski, a través de su ensayo Mi cuerpo habla sin tapujos de cómo ser una mujer feminista utilizando su propio cuerpo para enriquecerse. Este libro ha recibido críticas muy positivas refiriéndose a él como «Afilado como un bisturí» (revista Elle) o «Revelador y emocionante» (The Guardian).

Efectivamente, cualquiera de estas propuestas cuestan menos de 20 euros y, hay que reconocer, que todas ellas son preciosas y harán las delicias de cualquiera que las reciba. Porque lo bonito, bueno, útil y de calidad, no tiene porqué estar reñido con los buenos precios.