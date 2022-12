Entre todos suman muchas estrellas Michelín y mucho trabajo tras los fogones. Ahora unen sus voces por una buena causa. Los chefs Adrián Quetglas, Santi Taura, Andreu Genestra, Maca de Castro, Fernando Arellano, Tomeu Caldentey, Pau Navarro, Miquel Calent, Ariadna Salvador, Victor García, Joan Marc Garcías, Jonay Hernández, Lluís Perez y Marc Fosh se han juntado para recaudar fondos para la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés.

La letra de la canción “Don’t ask me why? ” es del chef Marc Fosh y de los arreglos y la producción se han encargado los músicos Sergio Llopis y Jaume Anglada . "Yo veía por televisión todo lo que pasaba en el mundo y la gran labor que hacía José Andrés y su ONG y pensé que los chefs de Mallorca teníamos que participar de alguna manera. Siempre nos piden cenas y comidas solidarias en las que estamos encantados de colaborar pero en esta ocasión hemos cambiado los fogones por nuestra voz" dice el chef Marc Fosh. Según el músico Sergio Llopis trabajar con los 14 chefs ha sido fácil por la ilusión que han puesto en el proyecto. "Cuando todo el mundo pone ganas, todo es mucho más fácil" dice Llopis. "Son tan creativos que les da igual crear en la cocina que crear una canción. Ha sido un regalo trabajar con ellos" afirma el compositor Jaume Anglada.

Las donaciones se pueden hacer a través de la web https://donate.wck.org/fundraiser/4280760 (adjuntamos código QR de enlace directo que podéis publicar).

El video-clip ha sido dirigido por el galardonado director de fotografía Nando Esteva que ha contado con la colaboración tras las cámaras de Joan Monserrat, Cristóbal Vargas y Marc Capó. De la comunicación se hace cargo la agencia Vivirdelcuento Comunicació.

Todas las personas que han participado en este proyecto lo han hecho de forma desinteresada y totalmente altruista.