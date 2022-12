Por fin damos protagonismo a los complementos que visten nuestras piernas durante el invierno y se deja de lado esa tendencia de dejar las piernas al descubierto y expuestas al frío propio de esta estación.

Las medias o calcetas de lana se vuelven los principales aliados de los mocasines para conseguir el estilo más preppy, las medias gruesas de canalé son las más demandadas y los pantis de algodón o de cachemira son los preferidos de las expertas de moda. Aquí tenéis una guía de las tendencias más espectaculares para abrigar y lucir vuestras piernas.

Para las entusiastas del punto y a las que les interesa ir realmente muy calentitas, Chanel presentó una preciosa colección de medias de cachemira en colores rojo burdeos, verde oscuro, gris o beis. Por supuesto, las encontraréis también en versión low cost en Calzedonia o La Redoute.

Las medias con logos de grandes marcas o con palabras y frases inspiradoras son otra de las tendencias que pueden convertir tu estilismo en algo realmente especial.

Si quieres un look innovador y descarado puedes elegir estampados de print animal o geométricos en diferentes tonalidades y si prefieres un acabado chic y sofisticado elige unas medias de encaje, con bordados o de rejilla.

Las medias de colores intensos y llamativos son otra de las opciones que darán un plus estilístico a cualquiera de tus outfits: elige una medias tupidas y calentitas de color rojo, fucsia, morado o naranja intenso. Si quieres arriesgar un poco más, elige un total look de prendas, medias y zapatos, y no me refiero al clásico negro sino a un total look verde, fucsia o morado.

Y, por supuesto, tan cerca de las fiestas navideñas la elección de medias con glitter, con detalles de strass o cintas trenzadas brillantes va a ser la más acertada.

La colección cápsula de Jimmy Choo y Timberland

La icónica Yellow Boot de Timberland sigue siendo un clásico que no deja de reinventarse cada año. En esta ocasión la marca se alía con Jimmy Choo para lanzar una espectacular cápsula, inspirada en la ciudad de Nueva York, dando un interesante giro cuyo resultado ha sido atrevido y muy, pero que muy glamuroso.

La colección, que recientemente ha salido a la venta, está compuesta por siete modelos diferentes para hombre y para mujer. Dos pares de botas de terciopelo en color rosa intenso y con suela transparente, dos botas de ante dorado con el logo de Jimmy Choo grafitado en color negro, unas botas negras adornadas con cristales de Swarovski y, por último, una versión de tacón de la icónica bota de Timberland completamente cubierta de cristales Swarovski y solo disponible en Jimmy Choo como edición limitada.

La fusión entre estas dos grandes marcas ha contado, también, con la colaboración de la agencia neoyorquina Harlem’s Fashion Row que acerca oportunidades a creativos emergentes de la comunidad latina y afroamericana, con la diseñadora Shanel Campbell.

Realmente la colección es espectacular y moderna, urbana, sofisticada y casual al mismo tiempo. Así que para todos aquellos y aquellas que buscan una bota urbana pero llena de estilo y de glamur no podéis perderos esta oportunidad.

El nuevo «It bag» es este precioso diseño de Bottega Veneta

Se ha convertido en el preferido de muchas celebrities como la modelo Kendall Jenner o la actriz Elisabet Debicki, quien da vida a Diana de Gales en la última temporada de The Crown.

Este modelo artesanal confeccionado en cuero trenzado de primera calidad y asa metálica se presenta en varios colores: negro, rojo ¡espectacular!, marrón chocolate, burdeos y blanco. Los bolsos de Bottega Veneta se convierten, temporada tras temporada, en los protagonistas de los looks otoñales de las que más entienden de moda. En esta ocasión, el Sardine Bag o bolso sardina, es el último modelo diseñado y renovado por la firma italiana. Se trata de un bolso con forma de media luna y un asa dorada rígida con forma de sardina, un acabado diferente y muy cool que lo convierten en el modelo perfecto para las mujeres elegantes y urbanitas.