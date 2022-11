Bertín Osborne ha dejado a todos boquiabiertos con su increíble cambio físico a pocos días de celebrar su 68 cumpleaños. El presentador y cantante español ha confesado en una entrevista a la revista 'Hola' que "hace cuatro o cinco meses" se propuso ponerse en forma y que ha adelgazado 10 kilos.

"Hacer ejercicio todos los días de una forma ordenada y metódica y cuidar la alimentación es algo que para mí es ya un hábito. Adelgacé diez kilos y me mantengo. Al principio, es un tema de fuerza de voluntad y, ahora, ya es un tema de hábito", ha explicado Bertín, que comenzó a preocuparse por su salud y por eso decidió hacer un cambio: "Yo ahora mismo estoy como hace treinta. Y no es tan difícil ni tan complicado, es cuestión de proponérselo y eso es salud, eso es bienestar y eso es satisfacción personal".

Bertín ha retomado el deporte que empezó a practicar con 17 años en el gimnasio de Joaquín Díaz: el boxeo. "Lo dejé por distintas circunstancias y ahora lo he retomado y creo que es lo mejor que he hecho, porque me ha cambiado muchísimo el físico", ha explicado.

El deporte le ha cambiado la vida y es que el cantante se siente mucho más ágil para "jugar al pádel" y, en general, afrontar el día a día. "Cuando subes y bajas cuatro veces por la mañana de un caballo, pues a la tercera te empieza costar… Y para aguantar en el escenario. Años atrás, terminaba los conciertos cansado, ahora puedo hacer dos seguidos", ha detallado.

El presentador también ha hablado sobre Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021 tras 16 años de relación. "Hemos cubierto una etapa en nuestra vida en la que hemos tenido mucha felicidad, hemos vivido estupendamente juntos, hemos tenido dos niños fantásticos. Ahora estamos viviendo otro momento y yo creo que los dos estamos cómodos y bien".

Bertín Osborne ha confesado que no se plantea enamorarse y que en la actualidad no tiene ningún interés en hacerlo: "El interés es cero, entonces, bueno, cuando tú estás cerrado así y, además, por convicción, pues lo normal es que no ocurra". También se ha mostrado contento de que su exmujer Fabiola tenga la posibilidad de rehacer su vida: "Deseo que Fabiola sea la mujer más feliz del mundo porque se lo merece. Si ella quiere ser feliz acompañada, también se lo aplaudiré y le deseo absolutamente lo mejor, de verdad".