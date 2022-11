El final del mes de noviembre suele ser un impasse, un desierto en el calendario, incluido el de los eventos. No obstante, unos, unas y unes se ponen a la labor de desempolvar las lentejuelas, plumas y trajes; toca airearlos en la terraza para quitarles el olor a naftalina después de un año en espera, pues quienes son profesionales del tema saben que hasta no pasar el puente de diciembre hay poca croqueta de donde cortar.

Sigamos. Como os suelo decir -no me lo habéis preguntado pero os lo cuento- todo comunicador que se precie tiene Instagram, servidora incluida, y trastear por ese universo da para dos o tres tertulias cada día. Como dicen algunos, «el cotilleo viene a mí, no lo busco». La cuestión es que inevitablemente me siguen sorprendiendo las cosas que pasan por esos lares. Desde eventos donde los invitados se videograban con el regalito correspondiente, pero se olvidan de etiquetar o mencionar el hashtag de la marca que les ha obsequiado, hasta quien le suelta a una mujer lo preparada que se ve para «pisar buenas alfombras». Nota mental: no sabía que era un valor en alza, pero como hoy día se cambia de profesión como de zapatos, quizás sea cuestión de ir a un curso para aprender a pisar con garbo.

Sí queridos lectores, daos un paseo por ahí, os sorprenderéis cada cinco segundos. Para lo bueno y para lo malo, luego no digáis que no os lo advertí.

Pero vayamos a lo importante, que es saber ser, saber estar y saber qué publicar. Os contamos ya sin más dilación lo que ha transcurrido estos días en la isla.

D.O. Penedés

Primera parada: nos trasladamos a un evento profesional destinado a sumillers, distribuidores y restauradores de la mano de D.O. Penedés, que estuvo en Palma para presentar ‘Mirant el Futur’. Son las nuevas líneas de actuación basadas en cuatro conceptos que regirán el presente y el futuro de la denominación de origen.

Las cuatro líneas de trabajo incluyen:

-Sostenibilidad: Preservación por el medio y por el cultivo presente en toda la cadena de valores.

-Ecología: 2025 como meta para la elaboración de vino 100% ecológico, potenciando variedades autóctonas más adaptadas al clima de la DO, y creación del sello XAREL.LO como variedad más conocida.

-Territorio: DO Penedès establece diez zonas dentro del territorio adscrito en la denominación, potenciando la idiosincrasia de cada territorio.

-Categorización: Creación de dos nuevas categorías, Vins de Mas y Gran vins de Mas, potenciando la tradición de elaboración de los grandes vinos que tradicionalmente se han realizado en las Masies y els Masos de la DO.

Durante la presentación se realizó una cata comentada de los nuevos Vins de Mas y Grans vins de Mas. Como comprenderéis, no solo de eventos informales vive el hombre.

Rally Classics

Asistimos a la cuarta edición del Rally Classics, que nació como un hobby y que año tras año ha ido consolidándose como un evento donde la premisa es la diversión.

La prueba está organizada por ATLANTE, empresa mallorquina cuyos propietarios, Mónica y Francisco, junto con su equipo, son grandes amantes del motor. Un día de hace cuatro años decidieron organizar el primer rally. Desde entonces ya suman cuatro ediciones, en la que una tras otra demuestran la afición que hay en la isla por el mundo del motor clásico.

El rally es una carrera con salida y llegada en la marina del Moll Vell de Palma, que aloja a estas joyas antiguas. Y es el espacio que acoge los actos sociales y la entrega de premios. Más de 40 participantes tomaron salida en esta edición con dos pruebas puntuables a lo largo de la Serra de Tramuntana.

Il Forno

Hoy en día no es fácil mantenerse en el «candelabro», como decía Sofía Mazagatos. Pero cuando uno cumple 20 años al frente de un negocio de restauración, y no solo se mantiene, sino que ha ido creciendo, no puede hacer otra cosa que celebrarlo.

Desde sus inicios Il Forno, en el Secar de la Real, donde elaboran pizzas en horno de leña de manera artesanal, se convirtió en un punto de encuentro para degustar las pizzas favoritas de muchos. Un sitio de referencia que ha llevado al grupo a inaugurar tres locales más.

Numerosos admiradores de su cocina, amigos y familiares se unieron a Vicky Barquero, Gennaro Cerullo y Jaume Sastre, propietarios del grupo Il Forno, para celebrar sus 20 años de existencia. Y quisieron hacerlo en su primer local, dotando al evento de un enorme cariz emotivo.

Arte solidario en Porto Pi

Dar visibilidad a la labor desarrollada por ocho asociaciones de Mallorca ha sido el principal objetivo de los ocho murales elaborados por artistas locales que han expuesto en el Centro Comercial Porto Pi.

Inaugurada por la teniente de alcalde, Joana María Adrover, los murales solidarios se enmarcan en el primer festival de arte LET’S ART, que contó con diferentes acciones dentro del espacio comercial para acercar el arte y la solidaridad a los visitantes.

Algunas causas solidarias que se han hecho un poco más visibles son Save the Med, Autismo Baleares, FAMOIB (Asociación de Familias Monoparentales de les Illes Balears), AnimaNaturalis, Thakhi-Runa, Asociación Cultural ONGD, Asociación Española de Grinpatías, Ben Amics y Noctiluca.

Los artistas que formaron el cartel fueron Joan Aguiló, Sath, Belén Pez, Catalina Julve, ASCO, EMEA, Ana Purna y Victòria Garcia Masdeu.

El festival, que contó con diversas acciones para niños y adultos, nace con una idea de continuidad, pues la expresión artística, su análisis cultural y simbólico es más necesario que nunca en esta sociedad de la inmediatez.

Los primeros 50 años de FORUM

Dicen los estudios que a los 50 años la mujer se siente mejor que a los 30, o que los 50 son los nuevos 40. Y no, no son frases hechas, es la realidad.

Cumplir 50 años es un regalo de madurez, de bienestar y motivo de alegría, por eso no podíamos dejar de asistir al cincuenta aniversario de FORUM, la tienda multimarca de referencia en Palma.

Cinco décadas después de la apertura a cargo del abuelo Sebastià, las hermanas Aina y Laura Piña han tomado el relevo para consolidar la empresa y rendir un sentido homenaje a sus raíces empresariales y familiares.

Con una amplia selección de marcas, la familia Piña ha expresado durante estos años su pasión, amor y respeto por la moda, dejándose llevar por su instinto y sensibilidad exquisitos a la hora de elegir cada prenda y firma que cuelga de sus percheros.

Saber escoger, saber dejar y saber continuar es algo que se aprende, pero que esencialmente se lleva dentro.

Pioneros en venta on line, su ventana al mundo, como la llaman las hermanas Piña, han querido celebrar el esfuerzo de la familia con una fiesta a la que invitaron a clientes y amigos para brindar por cinco décadas más.

En esta celebración contaron además con el ilustrador mallorquín Jaume Vilardell, que diseñó la invitación aunando inspiración, emoción y moda.

La artillería de costa en Mallorca

Cambiamos de escenario y nos trasladamos hasta el Celler del Palacio de la Almudaina, sede del Cuartel General de la Comandancia General de Baleares, para escuchar al historiador Juan Bernardo Albertí Dumas. Impartió una conferencia sobre la artillería de costa en Mallorca en la que relató la historia de las piezas que se encuentran a lo largo de la costa mallorquina, desde su creación hasta la actualidad.

Juan Bernardo Albertí posee un amplio conocimiento en materia de historia militar de Baleares, lo que se evidenció durante la conferencia en la que los asistentes disfrutaron de cada momento de su disertación.

Al finalizar la charla, el Comandante General de Baleares, Fernando Luis Gracia Herreiz, ofreció unas palabras de agradecimiento e hizo entrega de un obsequio al conferenciante.

40 años de educación

La educación se define como la formación que desarrolla la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen.

Para servidora, la buena educación y la cortesía son dos valores que no hay que perder nunca en cualquier circunstancia. Por eso no podíamos dejar de asistir a uno de los actos conmemorativos de los 40 años de PalmaEduca, que se celebró en el Aljub del museo Es Baluard.

Corría el año 1982 cuando el Ayuntamiento de Palma creó el departamento de Dinámica Educativa con el objetivo de dinamizar y renovar pedagógicamente la escuela local.

Cuatro décadas después, un libro compendia la experiencia vivida por los protagonistas durante estos años, y también la recordó una conferencia a cargo de Miquel Oliver, decano de la Facultad de Educación de la UIB. Se puede decir que ha valido la pena apostar por la modernización de la educación en nuestra ciudad. Evidentemente aún falta mucho por hacer, pero celebrar la historia para encarar el futuro es una sana actitud.

El acto contó con la presencia de profesionales de la Universitat de les Illes Balears, pedagogos, dinamizadores y representantes políticos, que brindaron por otros cuarenta años con una copa de la DO Pla i Llevant.

Llegamos al final de esta crónica, con ganas de terminar la travesía por este desierto y encarar las fechas decembrinas con energía. La próxima semana, queridos lectores, ¡más!