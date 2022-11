¿Cómo comenzó en Fusion 19?

Empecé en 2016 y en 2017 ya estaba de jefe de cocina de Fusión, ese año hubo un cambio generacional.

¿Cómo define su cocina?

Nuestra cocina es de producto local, 100% de km0. Nuestras inspiraciones para crear vienen de mis experiencias como cocinero que he vivido durante mi vida, por eso es cocina fusión de Japón, Latinoamérica y Mallorca, donde me he criado. Aprendí en Azurmendi, Celler de Can Roca y Zaranda.

¿Qué le ha supuesto ganar esta Estrella Michelin?

La verdad que ganar es una cosa que siempre he soñado, es un sueño hecho realidad. De momento no soy consciente de todo esto que está pasando, estoy en una nube.