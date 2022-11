El padre de Chenoa ha mandado un mensaje de auxilio al programa de Telecinco 'Socialité' para pedir ayuda económica a su hija.

Según cuenta José Carlos Corradini, que está viviendo en Argentina, se encuentra en una mala situación económica. "Ella sabe perfectamente que tiene un padre biológico en Argentina que se está muriendo de hambre y está en situación de calle" explicó al programa a través de una llamada telefónica en la que detalló su precario día a día y las necesidades que tiene.

El padre de la cantante mallorquina señaló que con su pensión de menos de 100 dólares no puede pagar el alquiler de su piso de 15 metros cuadrados y que si no sale a la calle a pedir dinero, no puede ducharse ni comer todos los días. "Lo que necesito es poder darme una ducha por día. Voy a cumplir 69 años y tengo que salir todos los días a buscar esa plata (dinero) para poder comer. ¿Sabes que hay días que no como?", lamentó.

José Carlos señaló que no quiere "un montón de dinero" sino que quiere vivir dignamente y que con 100 euros puede empezar a asearse y a comer cuatro comidas diarias. Reprocha, además, que ese dinero "es un taco de cualquier zapado que la señora (Chenoa) tenga".

El padre de Chenoa añadió que debido a la inflación que ha sufrido Argentina, es muy probable que en enero esté "en situación de calle" porque le pedirán 200 por el alquiler, un precio que no puede permitirse por la poca pensión de jubilación que tiene.

El hombre, además, ha apelado a la familia de su marido, Miguel Sánchez Encinas, que según él no entiende cómo toleran que ella "no acepte sus raíces por malas que sean". "Me extraña que la familia de su marido, una familia de sangre azul, puedan aceptar estas cosas. ¿No les habrá mentido también a ellos?", criticó.

Es más, José Carlos dijo que si en algún momento consigue el dinero para irse a España, se quedará sentado en Barajas hasta que "venga la policía" y que si él les dice que es el padre de Chenoa "va a tener que actuar". "Que recapacite y que pueda dormir tranquila", añadió. "Si yo ahora mismo tuviera el poder sacarles el apellido a ellos dos, lo haría mañana", sentenció.

La respuesta de Chenoa

Chenoa aún no se ha pronunciado acerca de estas últimas declaraciones de su padre al programa de Telecinco 'Socialité'. Sin embargo, no es la primera vez que José Carlos Corradini le reprocha su situación económica. Hace algo más de un año relató al periódico Clarín que era un vendedor ambulante de mascarillas, gel hidroalcohólico y demás artículos y que quería "una pequeña ayuda" de la cantante.

Algo similar ocurrió en 2019. Chenoa estaba con los preparativos de su boda que tuvo que suspenderse y finalmente se celebró el pasado verano, cuando su padre aseguró en una entrevista a Pronto que "iría disfrazado a la boda" de su hija solo para verla, algo que provocó que la cantante emprendiera acciones legales contra él.

Chenoa se fue de Argentina a Mallorca con 8 años y según ha relatado su padre en otra ocasión, "se separó de su madre cuando tenía un año y durante un tiempo solo la veía los fines de semana".

Él firmó para que ella y su hermana se fueran a España, sin embargo, detalló que "el acuerdo era que la madre me los tenía que traer una vez al año". "No soy un padre ausente. Mi mujer me tenía que traer a mis hijos desde España. Es casi un secuestro. Después les lavaron la cabeza a los chicos", dijo contra su ex pareja.