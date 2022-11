Comenzamos la semana con la vuelta de algunos, algunes y alguna. Cosas que tiene la vida, y en la vida misma, no solo cuando juegas al rummy, chinchón o al póquer viene bien tener un comodín. Los comodines o frases hechas son recurrentes en diferentes esferas y por lo general son frases para crear atención o justificar lo injustificable en otros casos. Los políticos tienen dos que usan con frecuencia: «Tomamos nota para estudiarlo» y «estamos trabajando en ello», lo que traducido significa «no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo o vamos a hacer». O lo que es lo mismo, un discurso vacío.

Si hablamos de vacío, en este siglo XXI nuestra sociedad dio un salto al vacío con la llegada de las redes sociales, un espacio donde se mueven multitud de personajes. Entre ellos los mal llamados ‘influencers’ o influenciadores, en buen castellano, aunque ahora prefieren que los llamen ‘creadores de contenido’.

En este grupo, al igual que entre los políticos, es muy socorrida la frase «se vienen cositas», con una carga de emoción que parece que han descubierto la última galaxia o la cura de una enfermedad, solo para presentarte las ultimas gafas que les ha regalado una marca o el desembalado de la última compra en Shein. Una parte de su ‘trabajo’ por el que matarían a su abuela, pero por la que no quieren pagar la cuota de impuestos que les corresponde. Os insto a investigar la polémica organizada estos días por las quejas de algunos de ellos. Hacen sonrojar a cualquiera de vergüenza ajena.

Donde sí que se vienen cositas es en estas páginas. A la voz de ya, vamos a compartiros todo lo que ha sucedido en el mundo eventil, que os adelanto nos ha llevado principalmente por la naturaleza.

Decoración natural en Fronda

Comenzamos con la decoración más natural que llega al centro de Palma, concretamente en el espacio que durante muchos años fue uno de los templos del séptimo arte en la ciudad: el Cine Avenidas, en pleno corazón de Palma.

Fronda, empresa fundada por Consuelo Pérez en 1975, ha tenido desde entonces una amplia expansión en España. Ahora es Palma la primera en acoger su nuevo concepto de tienda, un espacio en el casco urbano donde plantas y flores sirven de lienzo a objetos de decoración para el gusto más exigente.

La inauguración contó con los hijos de la fundadora y actuales propietarios, Silvia, Teresa y Camilo Pérez, que ejercieron de anfitriones ante los más de 150 invitados como Ana Nadal, Marga Duran, Laura García, Juan Ferragut o Fernando Gracia, entre otros.

Recolección en Aubocassa

Salimos de Ciutat para trasladarnos a Aubocassa, aceite perteneciente a la DO Oli de Mallorca, que celebra cada año la recolección de la aceituna en su finca de Manacor. Se trata de un aceite que defiende su mallorquinidad por todo el mundo, tiene presencia en países lejanos como Japón y se degusta en mesas tan importantes como en la cena de los Premios Nobel en Suecia.

Aubocassa también cuenta con un alter ego, el otro aceite de la casa llamado L’Amo, bautizado así en recuerdo de aquellos mayorales que dirigían las posesiones mallorquinas.

La fiesta contó con más de 100 invitados, quienes recorrieron el olivar y aprendieron sobre el cuidado y la cosecha de la aceituna, además de visitar la almazara donde se elabora este oro líquido. Puro zumo de aceituna de sus más de 7500 olivos que convierten esta finca en un modelo de sostenibilidad.

La jornada finalizó con una cata de aceite recién embotellado, un almuerzo de menú mallorquín entre los olivos maridado con los vinos de bodegas Roda. Sí, también la podéis visitar con cita previa.

Los olivos de Oscar Pipkin

Entre olivos anda el juego. La Fundación Sa Nostra acoge la exposición ‘Oliveres. Pareidolies de Tramuntana’, una muestra fotográfica impulsada por la DO Oli de Mallorca en la que el autor de las imágenes, Oscar Pipkin, captura diferentes perspectivas de olivos centenarios.

La intención de estas fotografías es atraer la atención sobre el patrimonio natural que representa el olivar de Mallorca, invitando al espectador no solo a admirar la belleza, sino a reconocer formas y patrones identificables en los antiguos olivos que se conservan en la Serra de Tramuntana.

La denominación de origen Oli de Mallorca cuenta actualmente con más de 800.000 olivos que están a cargo de más de un millar de productores que contribuyen a la recuperación y preservación del entorno agrario de la isla.

La exposición se puede visitar hasta el próximo día 26 de noviembre. Merece la pena experimentar las sensaciones y compartir vuestra visión personal.

El jardín de Anglada Camarasa

El centro cultural de la Fundación La Caixa nos invitó a un paseo por el jardín del pintor Anglada Camarasa, una muestra que refleja el amor que el artista sentía por la jardinería y las flores.

Maravillosamente ambientado, el espacio expositivo recrea un jardín con césped incluido, en el que las obras de Camarasa son la representación botánica. La puesta en escena se convierte en un homenaje al universo pictórico del artista y a su otra gran pasión.

Amante de la flora, Camarasa compró en el año 1926 una parcela en la que construyó su finca ‘El pinaret’, hasta donde llegaron flores exóticas traídas de diferentes partes del mundo. Su interés por la flora ha quedado reflejado en numerosas obras, convirtiéndolo en un tema recurrente a lo largo de toda su carrera artística.

La inauguración contó con numerosos invitados que disfrutaron la exposición y el cóctel posterior para celebrar el acontecimiento. La directora de la Fundación La Caixa, Margarita Pérez Villegas, ejerció como siempre de excelente anfitriona.

Elogio del aire de Ñaco Fabré

Seguimos hablando del entorno que nos envuelve. Rodeado de numerosas personas, el artista Ñaco Fabré inauguró su exposición ‘Elogio del aire’ en la Galería Marimón, una muestra pictórica en la que Fabré reflexiona sobre la belleza, las cosas cotidianas y la naturaleza.

Las obras, que siguen una armonía cromática, evocan no solo a territorios conocidos como el cielo o el mar, si no que también invita al espectador a plantearse su horizonte vital y dotarlo de color o identificar su visión particular en alguna de las obras.

Compuesto por distintas piezas que incluye collages y esculturas, el artista reivindica la importancia del arte como espacio en el que hacer introspección filosófica, en un mundo donde todo va muy deprisa y resulta difícil conseguir el sosiego necesario para la reflexión personal.

Fundación Natzaret

La Fundación Natzaret reunió a mesa y mantel a todos los voluntarios y empresas que a lo largo del año colaboran con una institución que ya peina más de 90 años de historia. Durante la comida, la organización nos recordó que este próximo fin de semana el espacio de la Fundación acogerá el Mercadillo Navideño Solidario organizado por Abuelas en Acción, con la colaboración de GPRO Valparaíso, HM Hoteles y Macià Batle, entre otros.

Una magnífica oportunidad para encontrar los regalos navideños o elementos de decoración propios de las fechas decembrinas que están al caer; también se podrá degustar una oferta gastronómica elaborada con todo el cariño por Abuelas en Acción. Recordad que ser solidario cuesta muy poco y ayudar ennoblece el corazón.

Vida by UM

Terminamos con oferta gastronómica. En un ambiente relajado, lleno de conversaciones y risas entre los asistentes, se presentó la carta de invierno del restaurante Vida by UM.

La carta, dirigida principalmente a las cenas de empresa que ya comienzan a celebrarse, une sabores intensos con música afro para crear una experiencia multisensorial.

Situado en el Moll Vell, es un magnífico punto de encuentro en el centro de la ciudad. Con música, gastronomía y naturaleza me despido de ustedes, no sin antes invitarles a acompañarnos la próxima semana.