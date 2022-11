‘MIRANT EL FUTUR’ son las nuevas líneas de actuación que están transformando la DO Penedès. Basadas en los conceptos de sostenibilidad, ecología, territorio y categorización, fueron presentadas en una cata comentada en el hotel GPRO Valparaíso, a la que asistieron Francesc Olivella, director de la DO, Laila Roig, directora de Comunicación y Alvaro Ribalta, Master of Wine.