Kaleb Rashad, innovador educativo: "Hay que tratar a todos los niños como si tuvieran ideas brillantes"

El aprendizaje basado en proyectos es la metodología educativa que trincha las barreras del aprendizaje compartimentado para fomentar las competencias de los alumnos. Uno de sus firmes promotores es el afroamericano Kaleb Rashad, al timón de las escuelas High Tech High y del Center for Love and Justice de San Diego (California). Está convencido de que todo niño tiene dignidad, valor y genio inherentes. Loha explicado este sábado en el cierre de los diálogos Àgora Educació 2022 organizados por UManresa y la Universitat de Vic.

¿Dónde está la clave de la buena educación?

La realidad es que los hijos de los ricos, a diferencia de los pobres, tienen más oportunidades para satisfacer sus curiosidades e intereses. Para una educación justa e igualitaria, hay que tratar a todos los niños como si tuvieran ideas brillantes, como si la inteligencia se distribuyera en todos por igual.

Hay quien no lo verá así.

Es la forma de apoyar la curiosidad y fomentar el asombro, la asunción de riesgos y la construcción de la agencia. Hacerles sentir que sus ideas importan y que pueden contribuir al mundo es algo que falta desesperadamente en muchas escuelas.

"La creación está dentro de todos nosotros. Es el caballo que tira del carro de la reflexión"

No es fácil descolonizar los prejuicios.

En los adultos, lo primero es darse cuenta de quién está dentro y quién fuera del sistema, y por qué. Solo después llega el desafío al statu quo y imaginar nuevos principios. En el caso de los niños, sin embargo, empezaría por algo que les es natural: crear cosas. La creación está dentro de todos nosotros. Es el caballo que tira del carro de la reflexión sobre uno mismo y sobre las relaciones.

Un ejemplo, si es tan amable.

Un grupo de chicas de nuestra escuela diseñaron un globo meteorológico con un dispositivo para recopilar datos atmosféricos que compartieron con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Rodaron un vídeo del lanzamiento, escribieron sobre el globo como metáfora de la fragilidad de ser una mujer joven ("con las condiciones adecuadas, también ella podía elevarse", anotó una). ¡Esa es la naturaleza transformadora de la educación!

"Puedes usar el teatro, la danza, la música o el fútbol para ayudar a los jóvenes a entender el mundo"

España es el segundo país de la UE con mayor abandono escolar.

Los niños pueden pasar por años de educación sin que nadie reconozca su talento, sin saber de lo que son capaces. En el instituto Saint Paul de Minnesota, por ejemplo, se dieron cuenta de que los estudiantes expulsados rapeaban en las esquinas. "¿Por qué no lo hacéis dentro?", les dijeron. Se interesaron por la poesía de las letras, por el negocio de la música, por en las raíces ancestrales de los intérpretes. Puedes usar el teatro, la danza, el fútbol para ayudarles a entender el mundo. Pero las escuelas no están diseñadas para comprender cuáles son esos talentos únicos.

Quizá es un exigencia que los profesores no pueden asumir.

Los profesores necesitan líderes comunitarios y educativos que creen las condiciones para que estén dispuestos a hacer algo creativo. Una vez que te involucras en este tipo de trabajo, es difícil volver a la caja.

"Lo principal es crear las condiciones para el florecimiento humano, para su autodeterminación"

Entonces, ¿la creatividad está en el centro?

Es un vehículo. Lo principal es crear las condiciones para el florecimiento humano, para su autodeterminación. Despertar al propósito de la vida, sea el que sea, y no someterse a ese tipo de jerarquías superficiales que se basan en el dinero que ganas o el estatus que puedes llegar a alcanzar.

Es curioso, el sociólogo Richard Sennett ve en la educación por proyectos la estrategia formativa del capitalismo tardío.

La crítica habitual suele ser que los niños no aprenden lo suficiente, cosa que no es verdad. Sí es cierto que algunas culturas se centran en el individuo y otras giran en torno al 'nosotros'. Yo llevo tatuada en mi brazo derecho la palabra 'ubuntu', una regla ética africana que significa que uno no es sino en relación a los otros.

"'Unir' a las personas no es 'asimilar'. Somos la expresión de nuestros antepasados"

En el mejor de los casos se trabaja en 'integrar' al inmigrante. ¿Qué le parece?

'Unir' a las personas no es 'asimilar'. Somos la expresión de nuestros antepasados. Nadie puede hacernos olvidar. Se trata de cómo construyes el mosaico.

¿Ahí entra el 'amor' del que hace bandera?

Sí. Pero el amor tiene que empezar contigo mismo, por la compasión por ti. Yo nací en los años 70 y me pusieron el nombre de Robert Lee Minter Junior. Había sido marine y a los 24 años, en mi segundo curso universitario, en una de esas típicas conversaciones filosóficas, me pregunté por mi nombre, el mismo que le pusieron a mi padre. Fue desgarrador enterarme de que llevaba el del general confederado Robert Lee, que se opuso a la abolición de la esclavitud.

¿El inicio de su florecimiento?

A partir del amor, sí. Indagué y conecté con la ontología y la ética de las que me habían separado. Empecé a ser Kaleb Rashad y a reclamar la sabiduría de mis antepasados. Se trata de conectar con uno y con el mundo, ayudar a la emancipación. En eso consiste mi propuesta educativa.