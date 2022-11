Los niños y niñas reivindican más tiempo libre (y en familia)

La locura de horarios sobre la que se sustenta el actual modelo económico y social afecta al bienestar de los niños y las niñas, una generación que, a medida que se va haciendo mayor, va tomando más conciencia de ello. Esta es una de las conclusiones a las que llega la Encuesta de Bienestar Subjetivo de la Infancia en Barcelona (EBSIB-2021) impulsada por el ayuntamiento en el marco del programa 'Hablan los niños', en la que han participado 5.000 niños de quinto y sexto de primaria. La "satisfacción" que disminuye más con la edad es la relativa al uso del tiempo. Mientras el 74,7% de los niños y niñas de ocho y nueve años aseguran sentirse satisfechos con el uso que hacen de su tiempo, esta cifra desciende casi 20 puntos, hasta el 55,3% a los 11 años. Tampoco están satisfechos con la cantidad de tiempo libre: de una satisfacción del 59,4% a los ocho y nueve años se pasa al 48,9% a los 10-11; una diferencia de 10,5 puntos.

La percepción del disfrute del tiempo tiene también un sesgo socioeconómico: los niños que crecen en contextos económicamente favorables están menos satisfechos con la cantidad de tiempo libre disponible que los de entornos menos favorables: del 45,2% de "muy satisfechos" en contextos económicos altos se pasa al 52,4% en contextos más vulnerables, una diferencia de 7,2 puntos. Lo mismo ocurre con el uso de su tiempo: en niveles socioeconómicos altos, el 55,8% de niños dice estar muy satisfecho con cómo usa su tiempo libre, mientras que esa cifra sube al 61,5% si se pregunta a niños más vulnerables, 5,7 puntos de diferencia. Las agendas de ministros de muchos pequeños les pesan más de lo que sus familias creen.

Entre las experiencias más significativas para estar más satisfechos con la vida, los niños y las niñas destacan "pasar tiempo con la familia". En este sentido, es destacable el hecho de que el 22,7% de los menores lamenta pasar tiempo en familia solo "dos días a la semana o menos" (el 14,2% dice hacerlo entre tres y cuatro días a la semana y el 63,1% cinco días a la semana o más).

Dueños de su (poco) tiempo

Además del malestar creciente sobre el poco tiempo del que las criaturas disponen, está el malestar no menos importante sobre qué hacen con él. La actividad fuera de la escuela que los menores explican que hacen con más frecuencia es "hacer los deberes y estudiar", algo que, a priori, no estaría entre sus prioridades.

Respecto al margen de decisión de los niños en la elección de las actividades fuera de la escuela, las clases extraescolares de refuerzo y los idiomas son las que los niños realizan con menos margen de decisión (el 34,8% piensa que ha decidido "poco o nada" a la hora de elegir o seguir con esa actividad). En cambio, las actividades extraescolares deportivas (fútbol, patinaje, danza...) son las más decididas conjuntamente con la familia (el 61,9% piensa que ha decidido totalmente hacer o continuar haciendo la actividad).

De todo ello han hablado este jueves los niños y niñas de cuarto de primaria de la Escola Heura de Barcelona, en un taller de seguimiento de la encuesta elaborado por el Institut Infància i Adolescència. Se trataba de mostrarle los resultados de la encuesta en la que ellos mismos habían participado para pensar juntos como mejorarlos. Pese a que son niños de ocho y nueve años, todos participan, comprenden y aportan guardando escrupulosamente su turno. Se hace evidente que están acostumbrados a las asambleas.

Hay unanimidad en varias cosas: "Cuanto más mayor te haces estás menos contento porque vas descubriendo más cosas del mundo que no te gustan". Claman, coincidiendo al 100% con los resultados proyectados en la pantalla, más tiempo libre con su familia y poder decidir sobre él, es decir sobre sus vidas.

La pantallas como fronteras

Al ver en la pantalla el dato que refleja que, a más edad, más insatisfacción con su vida, los críos de cuarto de primaria con hermanos mayores lo tienen claro: "los mayores se enfadan más con los padres y están más tiempo fuera de casa, es por eso". Pero... ¿Por qué se enfadan más? "Mi hermano está todo el día con el móvil haciéndose fotos y después no quiere salir de casa", dice una niña. "El mío está todo el día en la habitación con el móvil, solo sale para comer. Si le quitas una pantalla no sabe vivir: si no tiene el móvil, busca el ordenador, sino la tele", añade una compañera. "A mi hermano le pasa que desde que tiene móvil está muy nervioso. Antes estaba más tranquilo, pero desde que lo tiene, cuando no lo puede tener se pone muy nervioso", se suma otra hermana pequeña.

"También están más estresados porque les ponen más deberes", sale en defensa de los mayores otra compañera, quien apunta también que "cuanto más mayor te haces quieres más libertad; tienes más, pero también quieres más; nunca tienes la suficiente". "Yo lo llamo la edad del pollo. Están muy vagos y no tienen ganas de jugar, solo de mirar el móvil", concluye una de las niñas más participativas del grupo desde la vitalidad de sus ocho años.