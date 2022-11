Una médico de Málaga hace historia en Arabia Saudí

La doctora Patricia Gutiérrez acaba de cambiar de aires. Pero no ha sustituido las consultas en su ciudad de adopción, Málaga capital, por las de cualquier otra provincia. Acaba de trasladarse para hacer historia como mujer a Riad, la capital de Arabia Saudí, donde ya desarrolla su labor en el mismísimo King Khaled Eye Specialist Hospital. Todo un reto por el enorme choque cultural y la vanguardia tecnológica que desde esta misma semana ya tiene a su alcance.

Esta joven especialista en Neumología y Oftalmología está integrada desde esta misma semana en un equipo de trabajo que destaca, frente a lo que ella imaginaba, "por su dotación tecnológica". Así se comprende mucho mejor que este centro sanitario esté considerado como el hospital oftalmológico más grande de Oriente Medio, con hasta 80 adjuntos de todas las subespecialidades.

"Reciben a pacientes complejos de todo el mundo. Este mes lo pasaré en consultas y quirófano, atendiendo a un volumen grande de pacientes con el objetivo de aprender cómo se enfrentan aquí a casos muy complejos y, de esa forma, ganar una experiencia profesional única", asegura. No obstante, su traslado tiene una componente de cooperación internacional que hay que subrayar.

Ser mujer en Arabia Saudí tiene multitud de condicionantes, que sin embargo a esta facultativa no le han hecho replantearse su reto: "A nivel personal acercarme a una cultura tan diferente y compartir experiencias con la sociedad saudí me sirve para aprender, enriquecerme y crecer. En definitiva se trata de un ejercicio de tolerancia y apertura tremendamente productivo, que me ayudará a ser mejor persona y médico".

Málaga exporta talento desde hace años. Ahora como polo tecnológico también empieza a importarlo. Ya la fuga de cerebros es bidireccional. Pero es incuestionable la extraordinaria formación que reciben los sanitarios en los principales centros hospitalarios de la provincia. Patricia es ejemplo destacado, como alegan otros facultativos que han podido compartir largas jornadas junto a ella en la capital costasoleña.

Su caso es significativo, porque después de convertirse en neumóloga optó por "repetir el MIR" para formarse como oftalmóloga y compaginar su labor diaria con estudios de doctorado en la UMA. En su día a día y durante el último año ha analizado posibles alteraciones oftalmológicas en pacientes con fibrosis quística, «que es una enfermedad respiratoria». Y a todo este resumen sobre su aún corta pero meteórica trayectoria hay que añadirle su condición de persona aventurera e interesada en «conocer sitios diferentes, con culturas distintas».

Viaje a Arabia Saudí

¿Por qué Riad? Patricia lo resume así: "Al ser un destino raro, el camino estaba por hacer y he tenido dificultades», explica. Pero esos días de tensión, de burocracia, de tener que dar explicaciones y de solventar obstáculos de última hora, los ha compensado en su interior. «Con ilusión, ganas y esfuerzo todo se consigue", aclara. Qué mejor receta para llegar lejos en cualquier competencia.

En el apartado de los agradecimientos, esta joven doctora reconoce que sin otros dos facultativos excepcionales todo hubiese sido más complicado. Así menciona de manera explícita al jefe de Oftalmología del hospital de acogida, José Manuel Vargas, y al jefe de Optalmología Pediátrica del propio centro, Gorka Sesma. "Soy muy afortunada porque ellos me han ayudado en todo momento a pesar de la distancia para que esto saliera adelante", especifica.

Concluye después de unos primeros días en este destino que los saudíes son «personas amables, respetuosas y serviciales, con una forma de ver la vida muy diferente a la occidental, pero con respeto mutuo y hacia los demás». E indica que no ha tenido de momento problema alguno por el hecho de ser "mujer y extranjera".