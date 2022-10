Queridos, queridas y querides, os hacemos partícipes de que hemos transmutado el título de la película del director Daniel Sánchez para titular la crónica de esta semana. Nos venía que ni pintado, y si seguís leyendo sabréis la razón. Adelantamos que la semana ha navegado entre viajes, reuniones diversas y vino, mucho vino.

En esta ocasión, además, nos van a permitir que destaquemos algunos temas. El primero, un recordatorio de que los vinos ocupan un lugar preeminente en nuestra isla, deliciosos caldos que son ampliamente valorados fuera de nuestras fronteras pero que desgraciadamente cuentan con poco apoyo local. Aquí la DO de Pla i Llevant y Binissalem trabajan cada día para que eso cambie. Bien podríamos aprender de los franceses o los italianos, que valoran mucho sus productos patrios y se han convertido en marcas de país potentes.

Segundo, el binomio vino y moda no es nuevo y marida muy bien; tampoco es nuevo que a la moda de Mallorca le queda un largo y arduo camino por recorrer. Un camino que de momento la ha conducido dentro de un ‘armario’ y sin visos de salir a ver la luz. A pesar de ello, creadores isleños como Pablo Erroz o Sebastián Pons trabajan arduamente para mantener su marca y para recordarnos que la moda, como el vino, son industrias notables por las que se podría apostar más. Sería además una buena forma de diversificar el tejido económico de las islas.

Y tercero, está más claro que el agua que el sector turístico es el medio de vida directa o indirectamente para los habitantes de Baleares. Así que no es sorprendente que nuevas agencias de viajes abran sus puertas en Palma, algunas con un nombre tan sugestivo como Azul Marino. Que no me lo habéis preguntado pero os lo cuento: ha servido de inspiración para el titular de esta semana. Y sin más dilación, entramos en materia.

Premios Empresariales CAEB

El Teatro Principal de Inca acogió la gala de los Premios CAEB 2022. Su presidenta, Carmen Planas, y alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ejercieron de anfitriones en una celebración que puso en valor a empresas destacadas como Fusteria Campanet, Metalúrgicas Torrens, Ofatalmédic Salvá y Melchor Mascaró. Asimismo, otorgó el premio a empresario del año al ibicenco Abel Matutes por su dilatada trayectoria empresarial.

Un amplio abanico de rostros conocidos de la isla se dieron cita en estos premios. Del ámbito político asistieron Francina Armengol, Vicenç Thomàs, Patricia Guasp, Catalina Cladera, Pep Melià o Marga Prohens. También empresarios como Rafel Roig, Antonio Garamendi, Rafael Ballester, Biel Llobera y Ana Ferrá, entre otros. Larga vida al hecho de premiar el esfuerzo de quienes generan puestos de trabajo, riqueza y bienestar a la sociedad.

El diseñador Pablo Erroz y su vino edición limitada

El diseñador mallorquín presentó por fin uno de sus trabajos en la ciudad. Algo que, según nos comentó, le alegraba enormemente. El patio del Hotel Born fue el elegido para mostrar la primera edición limitada del vino LAUS Reserva de 2016, un vino muy galardonado perteneciente a la bodega de Somontano.

El creador es el primero que diseña una etiqueta para este reserva, un caldo que se adquiere en estuche numerado y del que tan solo se ponen a la venta 500 unidades. Una edición para coleccionistas y amantes del buen vino.

La unión de LAUS y Pablo Erroz, se enmarca dentro del décimo aniversario de su firma. Un proyecto único para uno de los diseñadores mallorquines con mayor proyección en este momento.

Viajar en Azul Marino

Hay un nuevo espacio para hacer los sueños realidad, especialmente los de quienes disfrutan del turismo activo. Se trata de la Agencia Azul Marino, que pertenece al minorista World2Meet.

Con un concepto que cambia el tradicional «agencia» por «tienda» de viajes, con todo el significado que implica ese cambio, y cuya sede en Palma se une a las ya abiertas a lo largo y ancho del país.

Gabriel Subías, CEO de W2M, expuso la filosofía de la agencia de viajes y, junto con el conseller insular de Turismo, Andreu Serra, presentaron al equipo femenino de baloncesto Azul Marino Basket Mallorca. En palabras de Gabriel Subías, es «un proyecto transversal, que une los valores del deporte a los que ejercemos en nuestro trabajo empresarial». Aficionados al turismo activo, deportivo y de aventura, abrid la ventana a nuevos destinos.

Movimiento DO

Los vinos de las DO de Pla i Llevant y Binissalem gozan de norme aprecio entre los consumidores de las islas y no hay espacio culinario o bar que no tenga alguna referencia en su carta. A pesar de ello, aún no estamos en el nivel de apreciación de países como Francia o Italia.

Para poner en valor a los vinos españoles y acercar al consumidor la importancia de una Denominación de Origen, se celebra desde hace 6 años el #DiamovimientovinoDO.

Esta acción, que se lleva a cabo simultáneamente en toda España, pone en conocimiento de los consumidores la excelencia de los vinos con denominación de origen. El patio de la Fundación Sa Nostra fue embajada por un día. Ahí se brindó no solo por el vino, sino también por la industria que entre sus muchos valores promulga la sostenibilidad.

Inicio de curs en la UNED

En el patio de la Misericordia se llevó a cabo la apertura del curso 2022-2023 de la UNED. El centro de Baleares es el que cuenta con mayor número de alumnos de España, lo que demuestra el momento dulce por el que pasa esta institución.

La directora del centro, Judit Vega, destacó entre otras cosas las numerosas actividades complementarias que realizan, así como las novedosas de titulaciones de este año. La UNED impartirá el Grado en Educación Infantil y el Grado en Ingeniería de la Energía, además de micro títulos y formación profesional.

El vicerrector de centros, Jesús de Andrés, se refirió especialmente a las familias que dan su apoyo a los alumnos en las numerosas horas que dedican a estudiar. Asimismo, compartió el ambiente festivo con los egresados y sus familias, los verdaderos protagonistas de la tarde.

Entre las actividades de la apertura destacó la conferencia de la escritora mallorquina Rosa Planas, quien reflexionó sobre el valor de la palabra y el sentido de la comunicación en esta era. Un tema difícil de conciliar en este mundo convulso.