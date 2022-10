El cambio climático ya está aquí, no lo dice servidora, lo comprobáis todos cada día. En esta sección dominical somos amantes de una prenda que por desgracia no podemos usar por tal motivo estos días: la ‘rebequita’, esa singular pieza de abrigo ligero que las abuelas nos recomendaban usar antes de salir de casa.

Hablando de salir de casa, ya os anunciamos que la agenda ‘eventil’ de la temporada viene cargada. Se acerca velozmente al nivel que teníamos en el año 2019 y esa es una buena noticia. Así que procedamos sus señorías a contar lo que ha pasado esta semana, que el tiempo vuela.

Presentación BMW I7

Veloz y sin ruido es el motor del nuevo I7 de BMW que, lo siento, no ruge. No porque no quiera, la culpa es de su motor 100% eléctrico. Un vehículo para coger carretera y manta y que seguramente se convertirá en uno de los favoritos de quien gusta de conducir.

Las instalaciones de PROA Premium acogieron la presentación del nuevo miembro de la familia BMW. Pilar García de la Puebla, responsable de comunicación del Grupo BMW en España, fue la encargada junto a Pere Joan Pujol, gerente del concesionario, de descubrir el nuevo modelo a los asistentes. Además de ojear de cerca los detalles del BMW I7 pudieron degustar la propuesta gastronómica del reconocido chef Santi Taura.

Encuentros empresarios en Positivo

Cambiamos de tercio. Representantes del sector empresarial y turístico se dieron cita en el salón de actos de la Asociación de Industriales de Mallorca – ASIMA para escuchar la conferencia de José Carlos Diez bajo el título «Perspectivas Turísticas para Baleares en el momento económico actual», organizada por Onda Cero Mallorca.

El economista se mostró muy positivo y afirmó que «hay un futuro esperanzador en Baleares a pesar de la incertidumbre a la que se enfrenta toda Europa». Más de alguno habrá pensado: «Que Dios le oiga».

Exposición ‘The Absence’

El placer que provoca el arte nos invadió estos días al asistir a la exposición individual ‘The Absence’, del artista hispano-italiano Gustavo Viani, inaugurada en Gallery Red.

Numerosos invitados pudieron observar detenidamente la cuidada selección de las emocionales obras de Viani inspiradas en la ausencia de pensamientos y conceptos. En ese momento en el que aparentemente no pasa nada, pero ocurre todo. Una obra caracterizada también por la ausencia de color, en la que el blanco y el negro son el lenguaje que el artista utiliza para expresar su experiencia de vida en Venezuela, donde vivió la mayor parte de su juventud.

Viani nos contó además su incursión en el mundo de la moda, concretamente de la mano del diseñador Stéphane Rolland, quien en su desfile de alta costura de primavera 2022 mostró algunos diseños inspirados en sus obras abstractas y expresivas. Tenéis oportunidad de visitar la exposición hasta el próximo día 12 de noviembre.

Ciudades Magníficas

Es la iniciativa de Cervezas San Miguel que invita a todos los amantes del refrescante líquido a disfrutar de nuestras ciudades, en muchas ocasiones grandes desconocidas para sus propios habitantes.

El Mercat 1930 acogió el acto, que contó con la presencia de Mercedes Valdés, directora de Marca de Cervezas San Miguel, que desveló las acciones de esta segunda edición de ‘Ciudades Magníficas’ en la que estarán involucrados más de 20 establecimientos hosteleros y 15 pequeños comercios de la ciudad de ámbitos como la decoración, la artesanía, la joyería o la floristería.

La iniciativa esta apadrinada por Miquel Calent, quien afirmó sentirse «muy orgulloso de participar» porque para él «es una forma de respaldar el desarrollo de la gastronomía local». Secundamos el apoyo. Si queréis saber cómo funcionan la promoción y las diferentes acciones podéis consultar su página web.

Noche de las Iglesias

Hablando de disfrutar de la ciudad, el Bisbat de Mallorca y la Fundació Amics del Patrimoni ha organizado el segundo encuentro ‘Noche de las Iglesias’ para conocer el enorme patrimonio religioso que posee Palma.

Se trata de un recorrido por las iglesias de la capital; desde las clásicas y conocidas como Sant Francesc hasta algunas por descubrir como la de Sant Felip Neri. El paseo además posee magia, ya que se celebra durante la noche, algo inusual y que aumenta la belleza de estos edificios. Quedáis invitados para la tercera edición.

Celebración COVIB

El hotel GPRO Valparaíso, como viene siendo habitual, fue la sede oficial de la celebración del patrón de los veterinarios de las Islas Baleares. En el transcurso de la noche se entregaron medallas a aquellos colegiados que han cumplido 25 y 50 años de profesión colegial. Ramón García, su presidente, ejerció de anfitrión del acto institucional y del posterior coctel y fiesta con más de 300 asistentes.

De celebración nos despedimos; la semana que viene más.