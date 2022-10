"Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier". Así ha iniciado Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, su intervención del pasado martes en la tribuna del Parlamento, donde ha denunciado el "aquelarre" de Vox.

El partido liderado por Santiago Abascal ha convocado a personajes muy controvertidos a un festival que celebrará este fin de semana en Madrid Viva22, un evento lúdico-político en el que se celebra la Hispanidad con actividades infantiles.

Una de las personalidades invitadas es el rapero Santaflow, que en su canción 'La locura está en mí', dice lo siguiente: "Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sida. Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie y grabarla haciéndome una paja con los pies. Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier y que quede muda la burra de Belén Esteban".

Joan Baldoví ha denunciado que el partido de ultraderecha apoye a personas que defienden ideales neonazis, como es el caso de otro de los cantantes invitados que reproduce en una de sus creaciones "el discurso de un líder neonazi". Es más, "la Fundación Denaes, creada en 2006 por Santi Abascal, hace propaganda de un libro que exalta de División Azul. Esta que fue a combatir con los nazis para defender lo contrario de lo que hoy representan", detalla Baldoví. Y no solo eso, sino que el diputado señala que el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Henríquez de Luna, legitimó la marcha de la División Azul.

"Son solo tres ejemplos de la desvergüenza y el cinismo de esta ultraderecha desfasada", sentencia el portavoz de Compromís en el Congreso.

Jorge Javier Vázquez ha agradecido a Baldoví a través de su cuenta de Twitter su gesto, que "le ha emocionado", y le agradece su intervención: "Desde aquí mi más profunda admiración que ya la tenías desde antes".