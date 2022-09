El mundo supo el pasado mayo qué era sagitario A*, el agujero negro situado en el centro de la vía láctea, nuestra galaxia. El joven palmesano Alejandro Mus Mejías es uno de los principales investigadores que captaron su primera imagen

¿Una de las personas a las que debe este premio es el profesor con el que consiguió aprobar Matemáticas?

Gracias a mi profesor de La Salle en cuarto de ESO y Bachiller, Gaspar Juan, que falleció hace casi un año, entendí el mundo de las Matemáticas y es una de las personas a las que se lo dedico. Las otras son mi pareja, mi familia y mis amigos, que me han estado apoyando en los momentos más bajos, porque la ciencia e investigación es una carrera de fondo y muchas veces los resultados no salen, el tiempo pasa, se aproximan las fechas límite de entrega y tantas horas frente al ordenador hacen que quieras dejarlo o pasarlo a un segundo plano. Sin embargo, todos ellos me animan a continuar y me han dado fuerzas para poder llegar adonde estoy ahora.

Es el galardonado más joven y un ejemplo a seguir para los estudiantes. ¿Qué les aconsejaría?

En primer lugar, dedicarte a lo que realmente te gusta, tener pasión por lo que haces. No estoy de acuerdo cuando alguien afirma «esto no se me da bien». Es una excusa que muchas veces uno responde para ya ni siquiera intentarlo. Si algo te gusta mucho, le debes poner ganas, esfuerzo e incluso sufrimiento. También tiene una parte de sacrificio para lograr las metas que te propones. Hay que saber que habrá momentos buenos y momentos malos, pero debes tener un objetivo claro y luchar por él, pase lo que pase, sin olvidar esa meta. Tardarás más o menos, habrá gente que te adelante y otra se quedará atrás, pero lo importante es seguir hacia delante, sin despistarte mirando hacia los lados para no perderte en la competitividad o en caminos que no llevan a nada. Y hay que tener mucha paciencia. Eso es lo que les recomendaría.

¿Por qué es importante para usted este reconocimiento?

Significa el apoyo de la gente de mi tierra, de Mallorca, más allá del ámbito académico o de las revistas científicas. Para mí es un honor y un orgullo ver cómo los mallorquines tienen interés en sus investigadores. Ha sido una enorme sorpresa, aunque demuestra que una persona como yo, sin ser excelente pero con trabajo, tesón, dedicación y pasión, puede llegar a grandes logros.

Destaca por ser muy didáctico en la divulgación científica y la considera imprescindible. ¿Por qué?

Los científicos tenemos la obligación de compartir nuestros conocimientos con la sociedad y hacerlo de manera amena y sencilla. Los conceptos no son fáciles de entender y la difusión a través de medios como Diario de Mallorca hizo llegar en mayo a muchos mallorquines este acontecimiento tan relevante para la astronomía y la astrofísica [captar la primera imagen del agujero negro de la Vía Láctea]. Hemos conseguido ver lo invisible, algo que parecía impensable poder ver. Hemos alcanzado la frontera del conocimiento, donde el espacio y el tiempo se comportan de un modo al que no estamos habituados.

¿Hacia dónde se encamina ahora la investigación?

Tras haber captado la imagen, hay dos líneas de investigación. Una de ellas es hacer una reconstrucción dinámica del agujero negro de nuestra galaxia. Acabamos de averiguar que lo que hay a su alrededor tarda alrededor de dos horas en dar una vuelta al agujero negro y ahora queremos tener vídeos reales de cómo se va moviendo ese gas caliente. La otra línea de investigación es para ir mejorando la tecnología y capacidad de los telescopios, además de incorporar otros nuevos, para lograr imágenes más nítidas, con mucha más resolución.

¿La primera imagen de Sagitario A* ha propiciado más recursos?

Por las noticias que tengo, parece que ha animado al Gobierno a invertir más en becas en el ámbito de la astronomía y la astrofísica. Además, en Europa y EEUU se están buscando fondos para construir nuevos telescopios y se ha aprobado uno en África. Será muy útil científicamente y es una manera de que llegue allí la tecnología y formación.

¿Ha tenido que modificar la tesis que prepara sobre el agujero negro tras la captación de la imagen?

Por suerte, el algoritmo que hemos desarrollado para construir vídeos de Sagitario A* es suficientemente general como para no tener que cambiar nada, excepto los datos. Estamos avanzando y hemos logrado vídeos de simulaciones de agujeros negros muy parecidas a su movimiento real.

----

Consulta aquí todas las entrevistas y noticias de los Premis Diario de Mallorca 2022