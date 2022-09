Más de 1,2 millones de personas en España viven con demencia, una cifra que se estima que se triplique en 2050, cuando 3,6 millones de españoles padecerán la enfermedad. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la demencia fue la quinta causa de muerte en España en el año 2020, con más de 20.000 defunciones.

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el apoyo de la Alzheimer’s Disease International (ADI).

Esta enfermedad afecta, aproximadamente, a unos 800.000 españoles, según la Sociedad Española de Neurología (SEN) y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos enfermos en España, pero aun así entre el 30% y el 40% de casos totales están sin diagnosticar porque los límites entre esta enfermedad y otras demencias no siempre son claros.

A esta enfermedad se enfrentan o enfrentaron algunos personajes públicos que dieron visibilidad al Alzheimer compartiendo su diagnóstico, como es el caso del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, la actriz Carmen Sevilla, el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan o la popular actriz Rita Hayworth, entre otros.

Adolfo Suárez

Adolfo Suárez González, nacido el 25 de septiembre de 1932 (que este mes cumpliría 90 años), fue presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981, siendo el primer jefe del Ejecutivo español de la democracia. El desmantelamiento de la Unión de Centro Democrático (UCD) impulsó su dimisión y tras ella, creó el partido Centro Democrático y Social (CDS). Fue elegido diputado en Cortes en varias elecciones generales hasta que en 1991 se finalizó su carrera política.

En 2003 se retiró de la vida pública al ser diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, un detalle de su vida privada que desveló su hijo Adolfo en el año 2005 en el transcurso de una entrevista para el programa 'Las cerezas' de TVE, donde admitió que "ya no recordaba haber sido presidente del Gobierno, ni reconocía a nadie".

En 2014 falleció a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Carmen Sevilla

María del Carmen García Galisteo, conocida como Carmen Sevilla y nacida el 16 de octubre de 1930, es una reconocidísima cantante, actriz y presentadora de televisión española. Sus primeras apariciones en la gran patanlla se dieron en el documental 'Hombes ibéricos' cuando tenía apenas 16 años. Dos años después, obtuvo su primer papel protagonista en 'Jalisco canta en Sevilla'.

Apareció en numerosas películas españolas de éxito, además de telenovelas y series y programas de televisión como 'Cine de barrio', que dejó repentinamente en 2010, un año después de que se le diagnosticara Alzheimer, aunque no fue hasta 2012 cuando lo dio a conocer públicamente.

En 2015 se hizo público que se encontraba en un estado bastante avanzado de la enfermedad y que ya no era capaz de recordar a nadie. Desde entonces, vive en una residencia especializada en este tipo de demencia ubicada en Madrid.

Pasqual Maragall

Pasqual Maragall Mira, nacido en Barcelona el 13 de enero de 1941, fue alcalde de Barcelona ente 1982 y 1997 y posteriormente fue presidente de la Generalitat de Catalunya, de 2004 y 2006.

Nieto del poeta catalán Joan Maragall, declaró en octubre de 2007 que padecía Alzheimer y poco después lanzó la Fundación Pasqual Maragall a través de la cual se promueve la investigación científica para la prevención y el cuidado de la enfermedad y otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas.

En 2010 estrenó el documental 'Bicicleta, cuchara, manzana' de la mano de Carles Bosch, donde se recogía su día a día junto a su familia en la lucha contra el Alzheimer. La obra resultó ganadora del Goya a la mejor película documental de 2011.

Ronald Reagan

Ronald Wilson Reagan, nacido en Illinois el 6 de febrero de 1911, fue el 40º presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. También fue reconocido por su trabajo como actor, debutando en 'Love is in the air' en 1937 y fue el presidente de la Screen Actors Guild (SAG).

Cinco años después de dejar el cargo reveló que le habían diagnosticado Alzheimer. Murió diez años después (2004) a causa de una neumonía a la edad de 93 años, siendo uno de los expresidentes más longevos del país.

Rita Hayworth

Margarita Carmen Cansino, más conocida como Rita Hayworth, nació en Nueva York el 17 de octubre de 1918. Fue una de las actrices más emblemáticas de la edad de oro del cine estadounidense y una de las divas de Hollywood de los años 40.

Debutó en la película 'Cruz del diablo' en 1934 y participó en más de 30 films y dio vida a personajes como Gilda, en la obra con el mismo nombre, en 1946.

En los años 70 redujo su actividad debido a los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer prematura que padecía y que, en aquel entonces, se confundió con el alcoholismo. Falleció en mayo de 1987 tras caer en un semicoma en febrero, a los 68 años de edad. Tardaron 20 años en diagnosticarle la demencia.