El español Dabiz Muñoz (DiverXO, Madrid) arrasó ayer en The Best Chef Awards, premios internacionales que le coronan como Mejor Cocinero del Mundo por segundo año consecutivo, un título al que suma también los galardones de The Best Chef votado por cocineros y The Best Chef City Gourmet.

En una gala celebrada por primera vez en Madrid, que reunió a lo más granado de la cocina mundial, se confirmó no sólo la excelencia culinaria de Muñoz sino el éxito de la cocina española, que suma 18 profesionales en el Top 100 de esta lista elaborada a partir de las votaciones de 350 cocineros y expertos del sector. «Es un honor, es increíble», declaró Muñoz al ser nuevamente encumbrado, quien hizo subir a su «increíble equipo» al escenario del ayuntamiento de Madrid, se mostró orgulloso de trabajar en la ciudad y agradeció a su mujer, Cristina Pedroche, su apoyo porque sin ella «no hubiéramos conseguido lo que hemos logrado en el mundo XO». Del premio que le otorgan sus compañeros señaló que es «uno de los principales» de su carrera precisamente por ese motivo, y el referido a Madrid lo dedicó a compañeros como Juanjo López (La Tasquita) o Mario Sandoval (Coque) .