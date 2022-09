Marta Pérez, o @marketing_marta, abrió su cuenta de Instagram hace un año y hoy cuenta con 80.800 seguidores a quienes ofrece las claves para que puedan conseguir sus objetivos a través de Reels.

Su caso es un ejemplo de cómo conseguir éxito en Instagram.

Lo que yo enseño y cómo ayudo a las personas es indicándoles lo que a mí no me ha funcionado para que lo tengan en cuenta y que hagan lo que sí funciona. Me enfoco en ayudar a la persona a que pueda hacerse su cuenta en Instagram y conozca todas las novedades, cambios, todas las actualizaciones, cómo potenciar ahora mismo el alcance de orgánico, que es el más demandado, porque es el más difícil realmente, porque al final, en Instagram, siempre dependes de la audiencia que te sigue. Y si hoy es muy grande, pero mañana no te interactúa, pues es más complicado seguir el crecimiento estable.

¿Ha llegado hasta donde está con esa prueba y error?

La prueba y error que a mí me ha funcionado es lo que intento que la gente implemente, y que no tengan miedo. Lo bueno de Instagram es que te sigue mucha gente, puedes tener mucha visibilidad, ventas, colaboraciones, pero la parte mala es que al final dependes de esa gente. La clave es ser tú misma, mostrarte tal y como eres, ser natural y conectar con esa audiencia que, por un interés común, consume tu contenido y no puede pasar ni un día sin meterse en tu cuenta.

¿Hoy en día es esencial Instagram para que cualquier cosa funcione?

Si tienes un negocio o algo que necesite visibilidad, tienes que estar en una red social como Instagram, porque ahora mismo es la más potente. TikTok también, le hace mucha competencia a Instagram desde que se introdujo en el mercado, pero Insta es una red social que, si haces las cosas bien, creas tu perfil, contenido magnético que enganche a un público, como empresa puedes ganar muchísimo, puedes ganar reconocimiento y posicionamiento a nivel mundial y números de venta bastante considerables.

Animo al que tenga una idea a que le haga un Instagram, y que se quite los prejuicios de que estar en una red social es poco profesional.

¿Qué otras claves recomienda?

Que inviertan en formaciones, en asesoramiento, para saber lo que tienen que hacer y cómo deben crearlo. Todos debemos tener unos pilares básicos de SEO, de estética e identidad visual para intentar conectar mucho más con la audiencia.