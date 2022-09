Apesar de lo que muchos y muchas puedan pensar, tener un exceso de ropa (ya bien sea por compras compulsivas o bien porque nunca te deshaces de nada y guardas toda la ropa durante años), sólo te conduce a tener un armario abarrotado, a no encontrar la mayoría de las prendas (a veces, ni te acuerdas de lo que tienes) y acabar utilizando siempre lo mismo, una y otra vez, por la comodidad de no tener que pensar (día tras día) en nuevas combinaciones ni tener que andar «buceando» entre tantísima ropa. Montones y montones de prendas, nunca van a significar ir súperglamurosa y estilosa a diario y en cualquier ocasión, cual influencer de moda porque ¡desengañémonos¡ ninguna de nosotras tiene tiempo para eso, principalmente, porque nuestro trabajo no es ni ser ni convertirnos en prescriptoras de moda con nuestros looks.

Por eso, lo ideal es tener cada temporada un armario cápsula, que consiste en 25 o 30 piezas que te permitan hacer muchísimas combinaciones entre ellas con rapidez y sin pensar demasiado en ello. Así que, os dejo una propuesta general de un armario cápsula femenino (la próxima semana será para ellos) y atendiendo a las tendencias de este otoño, que os pueden servir de guía para componerlo vosotras mismas. Por supuesto, lo perfecto es que cada una tenga su propia cápsula de armario personal y adaptada individualmente. 1. Un traje chaqueta masculino con chaleco (absolutamente impecable) es una de las mejores maneras de tener un aspecto elegante y poder combinar cada una de las prendas con otras que ya tienes del armario. Olvídate del clásico traje negro ya que, aunque sí combina con casi todas las prendas de tu armario, suele dar una imagen un tanto aburrida e incluso severa. Puedes elegir tonos más divertidos como el marrón chocolate, el cereza intenso, el azul turquesa noche… 2. Unos vaqueros azules de tiro alto. 3. Una chaqueta de tweed (o traje completo con falda o shorts). 4. Un vestido corsetero satinado. 5. Una chaqueta bomber. 6. Una camisa satinada 7. Una camisa masculina de popelín con estampado discreto y original. 8. Una blusa lady: con lazo, volantes o encaje. 9. Una chaqueta o jersey de punto mullido o efecto pelo, y mejor se es de color rosa intenso. 10. Una falda lápiz, recta o lady (con vuelo) de cuero. Elige el color que mejor se adapte a ti y a tu armario. El cuero, en todos los colores es la estrella de la temporada, fíjate en los desfiles de Bottega Veneta. 11. Un pantalón gris como sustituto del clásico negro, porque es versátil y muy combinable y puedes elegirlo con estampados de espiga, a cuadros, raya diplomática……Podrás combinarlo con infinidad de prendas y colores. 12. Una tank top de color blanco. La camiseta básica estrella de esta temporada. 13. Dos camisetas básicas de algodón satinado. Puedes elegir algunas con logos, colores o eslóganes divertidos o inspiradores. 14. Unos mocasines o unos zapatos mules que seguirás empleando durante todo el invierno. Son cómodos y se combinan con cualquier prenda y, además, te permiten el paso intermedio de las sandalias a las botas. 15. Unas zapatillas deportivas. 16. Unas sandalias de invierno con tacón y/o plataforma. Puedes remontarte a las colecciones de grandes firmas y optar por unas de vinilo transparente para lucir de los más cool durante este otoño. 17. Unos stilettos de tacón bajo. 18. Un bolso tote o shopper. 19. Un bolso mediano con cadena. 20. Un clutch o bolso mini de fiesta Puedes hacer un repaso a tu armario y comprobar cuáles son las prendas que ya tienes y, después, hacer una lista con aquellas que te faltan para no salir de compras a lo loco y volver a casa con prendas que, aunque bonitas, no sabes cómo combinar. Y , por último, os dejo un TIP de personal shopper imprescindible: nunca, nunca compréis una prenda que os encanta sin repasar mentalmente vuestro armario; si no tienes con qué combinarla completamente ¡no la compres! Contacto para atención personal: www.xiscabosch-asesoradeimagen.com / xiscabosch.asesoradeimagen@gmail.com