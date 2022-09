La experta en vino y periodista inglesa Jancis Robinson ha descansado en Mallorca este verano y también ha recorrido diferentes bodegas de la isla. El sumiller Joan Arboix ejerció de anfitrión en la visita a los ‘cellers’ Ribas (Consell), 4Kilos (Felanitx) i Mesquida-Mora (Porreres). Además, disfrutó de una comida en el restaurante S’Estanc Vell (Vilafranca) donde se esta ‘master of wine’ realizó un ‘tast’ de 50 vinos mallorquines.

Fruto de esta experiencia, Robinson acaba de publicar dos reportajes: uno en su web y otro en el Financial Times, donde destaca el trabajo que los viticultores y bodegas han realizado para reivindicar las variedades autóctonas. «Sus artículos son una excelente difusión para el sector de Mallorca ya que ofrece una buena imagen de nuestros vinos», remarca Arboix. Robinson destaca las bodegas visitadas y, también, vinos de Miquel Gelabert, Can Axartell, Can Verdura, Soca-rel, Can Verdura y Can Canet, entre otros.