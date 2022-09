El payaso, actor y cómico norteamericano Jango Edwards anunció ayer que tiene un cáncer terminal y que deja el Festival of Fools como legado artístico «y regalo a Barcelona». «Este es mi último año en la vida, me estoy muriendo. Tengo cáncer, es por eso que tengo la mano y la cabeza así», dijo en TV-3. «No me importa porque la muerte es inevitable. Y como quiero esta ciudad le quiero hacer este regalo: un mes con 22 espectáculos de payasos de todo el mundo», señaló el clown retirado hace dos años y establecido en la capital catalana. El Festival of Fools se celebra del 2 de septiembre al 2 de octubre con una veintena de espectáculos y nombres destacados como los artistas Leo Bassi, Tortell Poltrona o Pepa Plana.

Cuatro espectáculos de sala, ocho galas de artistas internacionales, dos masterclass abiertas, cuatro pasacalles, un acting de calle y un programa paralelo de cine configuran la programación 2022 del festival. Entre sus protagonistas están Leo Bassi, Jango Edwards, Johnny Melville, Roscón Poltrona y Pepa Plana. En cinco teatros de la ciudad de Barcelona (El Círculo de Gracia, Luises de Gracia, Luises de Huerta, Fomento Hortenc y La Gleba Teatro) se presentan en total 14 espectáculos a precios populares.