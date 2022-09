El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha considerado este jueves que si se mantiene la incidencia del covid como hasta ahora, con una "gravedad moderada" de los casos, los españoles podrán pasar "un buen invierno".

Simón, que ha hecho estas declaraciones a los medios al término del acto inaugural de las VI Jornadas de Activistas y Salud Públicas, organizadas por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, ha subrayado que si no entran variantes nuevas y la efectividad de la vacuna se mantiene "no habrá que hacer grandes cosas".

No obstante, ha reconocido que de entrar otras variantes o si la efectividad de la vacuna "baja radicalmente", habrá que replantearse la necesidad de tomar medidas más duras. "Espero que no eso pase pero no lo podemos descartar", ha dicho.

El responsable de CCAES ha precisado que este escenario no se conocerá hasta mediados de otoño.

Simón también ha comentado que España está llegando a un periodo valle con una incidencia "relativamente baja" y ha señalado que aunque la falta de restricciones y la movilidad de los contactos son mayores, "el impacto en hospitalizaciones y defunciones es mucho más bajo que el que había hasta ahora".

Sobre la posibilidad de retirar totalmente las mascarillas, Simón ha dicho que utilizarlas en centros sanitarios "no es un problema que se deba debatir" y ha opinado que "si se estira durante unos años más, mejor que mejor".

Respecto al uso de las mascarillas en el transporte público, Simón ha sostenido que "desde el punto vista teórico", no es muy lógico usar mascarillas en este ámbito, "ya que hay muchos otros sitios donde la gente se expone a reuniones masivas, como conciertos, bares o las fiestas de los pueblos".

Por tanto, ha insistido en que "desde el punto de vista técnico no tiene mucho sentido el uso de mascarilla en el transporte público", si bien ha reconocido que en Europa hay muchos países que han restaurado su uso por un aumento de la incidencia.

El director del CCAES ha considerado que se podría plantear eliminar su uso en los transportes pero sabiendo que si la evolución cambia podría ser necesario volver a instaurarla.

Preguntado por la viruela del mono y si la curva a la baja se debe a un retraso en las notificaciones en el mes de agosto, el responsable del CCAES ha comentado que podría haber ese infradiagnóstico porque haya profesionales de vacaciones o porque la gente se desplaza más en verano y no acude al médico pero, a su juicio, "ese no es el motivo del descenso".

Según Simón, la experiencia de los países del entorno y también de España demuestra un "descenso claro y objetivo de la transmisión" si bien se mantiene en los grupos de riesgo y habrá que vigilar que no se extienda a otros grupos y se generen nuevos ámbitos de transmisión.

En relación a los comedores escolares, el único espacio de los centros educativos donde se mantienen medidas covid, Simón se ha mostrado favorable a que se eliminen de cara al inicio del curso y ha informado de que es un asunto que se está debatiendo entre Sanidad y las comunidades autónomas.