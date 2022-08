Sombras & pliegues | El escote palabra de honor y ¡luce tus hombros!

Existen multitud de maneras de combinarlo según el estilo, la edad y personalidad de cada una. Todas las expertas en moda confirman que es la tendencia más potente del verano 2022. Lo vemos en tops básicos de punto y algodón, en minivestidos o vestidos largos y vaporosos o monos informales. Puedes utilizarlo en versión total look de dos piezas con colores intensos, como el verde ácido, amarillo limón, fucsia o con estampados divertidos. La versión tops con el escote palabra de honor y estilo corsé es perfecta para realzar el escote de aquellas que tienen el pecho pequeño mientras que los vestidos en tejido denim tienen ese aire casual y sofisticado al mismo tiempo y son uno de los preferidos por las prescriptoras de moda.

Es también el principal protagonista de los vestidos tubo que tanto éxito tuvieron durante los 90 y que ahora se reinventan y protagonizan las pasarelas con las colecciones Otoño-Invierno 2022/2023 de Loewe, Coperni o Givenchy, entre otros, o firmas más asequibles, como Mango y H&M, que incluyen los vestidos tubo con escote palabra de honor, confirmando que este otoño seguirá siendo una tendencia de lo más potente. Estos vestidos mantienen ese aire minimalista y sexy al mismo tiempo que tanto nos gustan.

En cualquier caso, debes tener en cuenta que no es un escote apto para lucirlo si tienes el pecho muy pequeño o muy grande, ya que potenciará ambos extremos. Tampoco es apto para aquellas que tienen el cuello corto o muy ancho. En estos casos es mejor sustituirlo por escotes asimétricos. Queda realmente perfecto en personas que tienen los hombros y brazos definidos. En cualquier caso, ten en cuenta que puedes utilizarlos bajo otras prendas, como sobrecamisas, camisas de corte masculino, chaquetas o blazers. Lo importante es utilizar esta tendencia tan bonita de la manera que mejor te siente.

La camiseta Tank Top: accesible y 'Cool'

Cuando surge una tendencia accesible a todas, por precio, comodidad y estilo, es el momento de convertirla en nuestra mejor aliada. La camiseta blanca (o negra, si lo prefieres) de estilo masculino (sí, esa que se asemeja a las camisetas de ropa interior masculina de antaño) sale a la calle y se convierte en el top de las prendas. Durante la semana de la moda de Milán otoño/invierno 2022 vimos, para sorpresa de muchos, esta camiseta como principal protagonista. Efectivamente, esta básica camiseta se ha convertido, desde la primavera del 2022, en una pieza estrella e indiscutible de cualquier guardarropa. La hemos visto en los desfiles de Prada, Bottega Veneta, Loewe, Gucci o Dries Van Noten, grandes marcas de moda que han combinado esta prenda con prendas casuales y sofisticadas.

Te propongo algunas de las diferentes maneras con las que podrás sacar el máximo partido a tu nueva, cómoda y facilísima prenda otoñal y que puedes emplear desde ahora mismo.

1. Con falda midi de tul y taconazos.

2. Con pantalones holgados masculinos para looks de oficina, además de blazer y mocasines.

3. Con jeans o pantalones de cuero y sobrecamisa, zapatillas deportivas o botas de cuero.

4. Con pantalones cargo en tonos camel o verde militar combinados con sandalias y bolsos de cuero natural.

5. Con falda lady de satén y manoletinas.

Parece que aquellas y aquellos que marcan tendencias de moda se han puesto de acuerdo para que esta prenda que hemos relacionado siempre con el verano siga protagonizando los estilismos del próximo otoño.

La sobrecamisa ligera que ¡ya! puedes empezar a llevar

Llega el momento de preparar el armario para poder vestirte sin problemas en estos momentos en los que los cambios climáticos son un hecho y que nos obligan a realizar malabarismos entre las prendas de verano y las de otoño. No desesperes y hazte con una o varias chaquetas ligeras o sobrecamisas que podrás llevar ya mismo sobre tus looks más estivales. Adquiere por lo menos una en tonos neutros, como beis, camel o azul marino, que te permitirá no pasar frío, combinarla con muchísimas prendas y quitártela fácilmente en cualquiera de esos momentos del día en que el calor ¡de repente! aparece. Estilazo sin esfuerzo y con los looks que has estado llevando durante todo el verano y, además, podrás utilizarla también la próxima temporada de otoño.